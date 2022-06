Maauimalasta tullut tekstarin lähettäjä meinasi ajaa päin isoa sorkkaeläintä.

Radio Suomen kesäradion nimen vois muuttaa juontajien hekotteluhetkeksi. Loppu kuunteleminen, ku ei jaksa kuunnel väkisin väännettyä hekottelua.

Narsistin kanssa 40 vuotta samassa pihapiirissä, ei ollu helppoo.

Valtiovarainministeri Saarikko esittää erityistalousalueiden luomista Suomeen, kun tarve olisi päinvastoin purkaa nykyiset erillistalousalueet. On sitten kyse mistä tahansa suurinvestoinnista, joissa kaikissa ilmoitetaan "valtio osallistuu kustannuksiin", niin ne kohdistuvat Helsinki–Tampere–Turku-akselille. Toisin sanoen muun Suomen veronmaksajat ovat näitä kaikkia rahoittamassa, ja on heidän omien alueidensa kehittämisestä pois. Huutava tarve on siis maamme tasapuolisesta kehittämisestä sen sijaan, että yhteiset rahat virtaavat Suomessa aina samaan kolmioon.

Viime aikoina on ollut täällä, missä asun, tapetilla se, että isot koirat ovat petoja. Koko ei tee koirasta petoa. Monta kertaa lenkillä pienet koirat räköttää, ku ohi mennään. Myös pienet koirat vaatii koulutusta. Pitää muistaa myös se, että koirat ei ole ihmisiä. Isot koirat pitää sudet ynnä muut muut petoeläimet pois pihoilta.

Olet aivan oikeassa, vihreet ei ymmärrä mitään maanviljelystä ja sähkökin heille tulee töpselistä, on oikein Suomen tuho!

Kun Suomi-nimisellä yrityksellä on kaikki korkeinta. Bensan hinta, sähkön siirtomaksut ja verot, elintarvikkeiden vero, niin mitä tehdä? Pitää kutsua konsultti, joka kertoo kiinteiden kulujen olevan liian korkeat näin pienelle porukalle. Joten virkamiehistä ja hallinnosta 30 prosenttia pois. Lisäksi rekrytointikielto. Ja selityksissä korona- ja sota-sanojen käyttö kielletään. Lisäksi Marinille erityistehtävänä, irtisanoa 300 avustajaa.

Laulun sanoin: Onko tämä totta vai viinien huumaa... Yksi jos toinenkin haluaa laillistaa huumeet, kolmas haluaa syödä laulujoutsenet ja joku viestittää ”nyt minä juoksen, nyt minä vedän leukoja, nyt minä heitän palloa”. Lakiin sentään saatiin hoitajamitoitus ja samalla hoitopaikkojen raju vähentäminen.

Ja minunko eläkeläisen pitäisi olla hiljaa, isänmaallinen ja tyytyväinen. Nyt on hintojen nostokilpailut menossa. Suurimmaksi osaksi nostot tapahtuvat ilman perusteita ja ihan tappiin vietyinä. Mitä tekee hallitus, vaikka ihmisiä kuolee koronaan ja hinnat verojen lisäksi ovat aivan naurettavalla tasolla, vaikka mihin vertaisi. Ainoa hyväksyttävä hintojen nousu olisi maataloustuotteiden tuottajien palkkojen nouseminen, ja senkin voi hyvin ottaa keskusliikkeiltä.

Kansanedustajien pitäisi näyttää esimerkkiä kohtuullisessa päihteiden käytössä. Se on ihan sama, millä päihteillä päänsä sekoittaa. Lopputulos on sama. Osa suhtautuu alkoholiin todella myönteisesti, mutta vastustaa huumeiden dekriminalisointia henkeen ja vereen. Haaste satakuntalaisille kansanedustajille: korkki kiinni kuukaudeksi.

Varovasti maauimalasta lähtiessä. Lähdin laskemaan vauhdilla pyörällä mäkeä alas jäähallin edestä. Onneksi hieman jarrutin mutkaan tullessa, kun edessä viuhahti ruskea seinä. Oli sekunneista kiinni ettei tullut ilmalentoa. Oravia, rusakoita ja lintuja usein näkee, mutta nyt täytyy alkaa varoa hirviä. Kuitenkin sääliksi kävi, hirvi oli aika paniikissa. Toivottavasti löysi takaisin metsään.

Mieluummin kuuntelisin minäkin linnunlaulua sekä ruohonleikkurin ja trimmerin ääntä kuin ampumaradan ammuntaa pitkin päivää jopa aamusta iltaan. Ruoho lopettaa aikanaan kasvunsa, ammunta ei lopu silloinkaan.

Pori Air Show pysäköinnistä ja kuljetuksista kentälle kerrottiin mahdollisuudet omalla autollaan muualta tulleille. Miten itse porilaiset pääsevät keskustasta kentälle?

Ruoka on kallista vasta sitten, kun ihmiset syövät lautasen tyhjäksi ravintolassa.

Asfaltin tekijöille kiitos, nyt on vaihtunut soraralli Satasairaalan työntekijöiden parkkipaikalle ihanaan pölyttömään asfalttiin. Kiitos!