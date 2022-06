Tekstiviestipalstalla on siirrytty susista kettuihin. Myös verotus herättää tunteita.

Uskomattomia jälkiviisaita havaintoja edustaja Kallilta (SK 13.6.). Todellisuudessa nimenomaan politiikan keinoin tilanteemme on ajettu tähän hulvattomaan malliin. Kipurajat ylittävällä verotuksella ja tuotantokustannuksilla tehtaat on ajettu ulkomaille tai lopetettu. Valitettavat kriisitilanteet vielä pahentavat asiaa, mutta avaavat myös silmämme. Omavaraisuusasteemme on heikossa hapessa – viljaa, lannoitteita jopa peruselintarvikkeita, terästä, puuta ja puujalosteita, kenkiä, vaatteita ynnä muuta tuodaan pilvin pimein. Verotus, hinnat ja tukiaiset ovat hallitsemattomalla laukalla, ettei hevosellakaan pysy perässä.

Kokoomuksen puoluekokouksessa markkinoitiin hyvinvointisopimusta ja veroalennusta. Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden valtionveroa maksetaan vuonna 2021 käytännössä vasta noin 39 330 euron palkkatuloista. Näin ollen Orpon esitys veroalennuksesta koituu vain niiden hyödyksi, joiden tulot ylittää tuon 39 330 euroa.

Valtion kantamista veroista se, jota kaikki maksamme, ja jota olisi nyt perustellusti syytä keventää, on ruuan arvonlisävero. Suomen 14 prosentin vero on noin kaksinkertainen EU:n keskitasoon nähden. "Ongelma" tässä on se, että hyöty koituisi suurituloisten sijaan suhteellisesti eniten pienituloisille ja lapsiperheille.

On todella kannatettava idea palkkatyön veronalennus, ettei taantuma jatku, vaan saadaan terve talous. Tässä pitää muistaa, että vero laskisi saman euromäärän joka palkkaluokassa, eikä käytetä prosentteja. Muuten ei pienituloinen hyödy mitään, vaikka hän sitä juuri tarvitsisi.

Jukka Rintala kun saatais houkuteltua Poriin pitämään näyttely, vaikkapa jazzjuhlaviikon ajaksi. Haminassa Tattoo vain joka toinen vuosi.

Toivoa sopii, että Jukka Tuorin kirjoitus karjanlannasta menee myös käytännön elämän täydellisesti unohtaneen pääkaupunkiseudun lehtiin. Josko hiukan tulisivat järkiinsä.

Vihreät haluaa ajaa Suomen maatalouden alas. Eivät he sitä tarvitse, he ostavat ruoan kaupasta.

Kysymys Antti Pekolalle: Millä maksetaan upseerien muuta väestöä yli 10 vuotta pitemmät eläkkeet? Mistä rahat? Ovatko työt puolustusvoimissa muka raskaampia kuin esimerkiksi sote-alalla tai teollisuudessa? Harri Anttila

Hakekaa nyt se Nato-hakemus pois, ja eletään niin kuin ennenkin. Koko Nato-hakemus oli pelottelun seurauksesta tehty paniikkiratkaisu, joka vain lisää jännityksiä ja sodan uhkaa.

Mitäköhän maksoi kaupungin kotihoidolle tilatut työvaatteet? Päätökset taidettiin tehdä kuulematta kertaakaan käyttäjien mielipiteitä. Liivi ja takki ok, mutta housut ja paita... ei pienintäkään järjen hiventä.

Yle ei huomioinut keskustaa sunnuntain iltauutisissa, mutta kokoomus ja vasemmisto saivat tilaa uutisissa. Onko tarkoitus alkaa boikotoida keskusta pois kartalta? Mutta voikin lisätä kannatusta.

En kyllä alkaisi toisten sotkujen siivoamista kansalaisvelvollisuudeksi vaatimaan, ihan palkkatyötä se monille on. On tietysti hyvä, että joukolla roskatalkoita pidetään, mutta kolikon kääntöpuolena on se, että samalla opetetaan näille sottapytyille, että sotke sen kuin jaksat, kyllä muut sun jälkes siivoaa. Ei kovin hyvä juttu sekään, tosin hyvin on oppi mennyt perille. Oikeasti kansalaisvelvollisuus on olla sotkematta.

Itä-Porissa, eli Väinölä-, Vanhakoivisto- ja Sampola-sektorilla ketut pyörivät pihoissa ja linnunpoikaset, linnut, muun muassa fasaanit, ovat jo lähes kadonneet. Rusakko ja jopa siilit kelpaa ketulle. Olisi aika jo ketut harventaa pois nurkista, eivät kuulu taajamiin. Ja tässä kohtaa on turha puhua rauhallisesta rinnakkaiselosta.

Kaikkien eläinrääkkääjien nimet lehteen ja ikuinen kielto eläimenpitoon. Olkaa naapurit tarkkana ja tehkää ilmoituksia.