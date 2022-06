Ostin jälleen vuosikortin uintiin. Hinta yli 500 euroa. Siksi voisi kyllä odottaa, että maauimalassa edes jotenkin valvottaisiin suihkukäyttäytymistä. Se on nyt ala-arvoista, suoraan sanottuna. Missä valvonta?

Paljousalennusta rikoksista? Olenko ainoa, joka ihmettelee tuota "rangaistusta alensi aiempi tuomio"?

Jos kaikki, jotka kaipaavat rakkautta elämäänsä alkaisivat itse rakastaa, kuinka paljon olisikaan rakkautta.

Suomen kansallispeli ei ole jääkiekko (SK 8.6.), vaan pesäpallo. Lätkä on Kanadan kansallispeli.

Voisiko poliisi tulla seuraamaan Murtosenmutkan suoran viritettyjen mopojen ja moottoripyörien villiä länttä.

Macron opettaa venäläisille: kun rikkoo sopimuksia ja kansainvälisiä sääntöjä ja uhkailee ydinsodalla, niin saa läpi ainakin osan tavoitteistaan. He ovat oppivainen kansa, joka tulee toistamaan oppimansa uudelleen ja uudelleen.

Pinomäen saapas

Kun tunnistat narsistin, pysy kaukana hänestä, ja jos mahdollista muuta pois paikkakunnalta. Narsisti myrkyttää naapureiden mielet valheillaan.

EU on meppejä ja moppeja täynnä, jotka eivät huomioi omaa saastettaan. Taivaalle piirtyy jatkuva saastevana, kun kokoonnutaan kilistelemään uusia pakotepäätöksiä ja päästörajoja. Samalla tuetaan jotain varhaisperunan tuontia Ruotsista Suomeen vientituilla, vaikka samaa perunaa saisi jo viikon päästä Suomesta. Siinä ei päästöjä huomioida.

Kyllä oli väkevää sote-alan asiantuntijuutta Alfa-tv:llä (Hjallis – lisää rahaa, 9.6.). Puhuttiin selkeästi ja käytännönläheisesti, varsinkin ohjelman loppuosiossa.

Hannu Lautamäki

Ne taloyhtiöiden hallitusten kiusantekijät ottavat vaan mallia kaupungin viranhaltijoista. Eivät hekään halua myöntää kuntalaisille etuuksia silloinkaan, kun ne eivät kaupungille mitään maksa (SK 8.6.). Se vaan on niin porilaista, kun saadaan valtaa, niin se muuttuu mielivallaksi.

EKP teki kyllä nyt typerimmän korkopäätöksen, joka tuottaa kaiken päälle kovan taantuman. Koronnosto entisestään lisää inflaatiota, kun kaikki nousee tuotantoketjuissa. Tämä inflaatio ei johdu nyt kuluttajien käyttäytymisestä, vaan syyt ovat tavallisen ihmisen vaikuttamisen ulkopuolella. EKP ikään kuin sammuttaa tulta bensalla.

Matti T

Kadotitko rahasi Puuvillassa asioidessasi torstaina 9.6.? Vein rahasi kyseisen kaupan kassalle.

Mitä tämä on? Ylen suurin missio näkyy olevan suomalaisuuden hävittäminen. Näin suurta pilkkaa ei pitkään aikaan olekaan nähty kuin nyt nämä kaikenmaailman lindströmit ja tervot on päästetty huseeraamaan meidän pääkanavallamme. Eipä silti, moni on jo kertonut hylänneensä Ylen kanavat, koska siellä keskitytään lähinnä kehitysmaiden ja monisukupuolisten ongelmiin. Nyt tämä oman maan pilkkaaminen on mennyt kaiken moskan ylitse.

Vielä Lattomerestä: olin ystäväni kanssa Lattomeren hautausmaalla, kun mies tuli viereisen haudan luo, virtsasi siihen kaikessa rauhassa ja lähti pois muina miehinä. Meistä välittämättä.

Julkisella puolella ei ole enää tarjota suuhygienistin palveluita. Yksityisellä hammaskiven poisto maksaa 140 euroa. Taitaa monen suussa muhia aikapommi.