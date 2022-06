Kun jää terveydenhuoltoalalla eläkkeelle ja lupautuu töihin entiselle työnantajalle, palkka putoaa. Määrävuosilisää ei enää makseta. Miksi me eläkeläiset autamme kiristyvässä henkilökuntapulassa, kun meitä on varaa kohdella näin vuosikymmenten tuomasta ammatillisesta kokemuksesta huolimatta? Mennäänkö "lakkoon" ja jäädään oikeasti eläkkeelle?

Lakkautetaanko moottoripyöräjengit? Lakkautetaan katujengit.

Kaikki tahot puhuvat nyt kriisiaikana siitä, miten kuluttajien ostovoima säilyy. Mutta en näe ainuttakaan mainintaa ja pohdintaa siitä, miten ne tahot selviävät tästä Putinin aiheuttamasta tilanteesta, jotka maksavat palkat.

Eikö tuossa koiran tapauksessa (SK 9.6.) olisi ollut mahdollista olla enää antamatta koiraa omistajalle, jos ei tee mitään koiran hyväksi?

Jouko Jokinen, voisitko hiukan ohjeistaa Ylen toimittajien pukeutumista? Kahdeksan minuuttia -toimittajan pukeutuminen (8.6.) oli suorastaan törkeä.

Suomessa elää ihmisiä, joille on herttaisen yhdentekevää, miten joku kumilätkä sattuu milloinkin pomppimaan.

Joku halusi (SK 7.6.) kevätjuhlat jo perjantaille, eikä lauantaille. Lain mukaan tuo lauantai on kuitenkin ainakin peruskouluissa viimeinen työpäivä eli sen päivän puolella koulussa on käytävä. Peruskoulun viimeisiä päiviä vietetään kouluissa kovin eri tavoin. Joissakin peruskouluissa viimeiset pari päivää tehdään neljän tunnin päivinä, mutta joissakin kouluissa viimeisenäkin perjantaina tehdään kaikki päivän kuusi tai seitsemän tuntia. Tämä viimeiseen asti tunneista kiinni pitäminen on aivan järjetöntä, jonkinlaista oppilaiden kiusaamista.

Ylitän päivittäin monta kertaa Vähälinnankadun suojatietä käyttäen. Eilen kolmesti auto pysähtyi suojatien eteen. Meinasin ylittää, mutta toisella kaistalla ajava jatkoikin matkaansa pysähtymättä. Kuka valvoisi ja sakottaisi törkeitä kuskeja?

Sulata satimeesi vähän suklaata, pomminvarma konsti. Hiiri jää varmasti loukkuun (SK-tekstari 8.6.).

Hiiret ovat oppivaisia. Olen huomannut, kuinka kolme hiirtä pitää hiirenloukkua etujaloillaan kiinni niin, ettei se pääse laukeamaan. Neljäs hiiri nappaa juuston. Seuraavalla kerralla osat vaihtuvat. Riski tulla teloitetuksi vähenee, tosin joskus kyllä napsahtaa. Mutta hiiriä kyllä riittää.

Ilmaisesta maikkalareissusta tulee aika kallis, kun vain joka toinen nuorison edustaja lukitsee pyöränsä. Pyörävarkaiden paratiisi.

Ihmettelen tiistain lehdessä ollutta kuvaa maikkalan sukeltelijasta. Miten voi olla päällä kokovartalovaatetus? Joskus ainakin oli sellainen sääntö, ettei edes uimashortseja saa pojat käyttää, vaan pitää olla "spiidot".

Pitäisi ottaa yhteyttä vaikkapa perusturvan vammaispalveluun, jos kodistaan ei pääse ulos (SK 8.6.), vaikka iäkäs ihminen muuten pystyy itsenäisesti liikkumaan. Kyllä on ihmeellistä, ettei tällaisessa asiassa saada taloyhtiötä ruotuun.

Jos taloyhtiössä asuu liikuntarajoitteisia, niin minkä verran taloyhtiö on velvollinen helpottamaan heidän arjesta selviytymistään? Onko siihen joku euromääräinen raja? Tämä kiinnostaisi tietää, kun meidänkin talossa asuu varttuneempaa väkeä.

Nyt kun sodan varjolla hintoja nostetaan, niin sitten ihmetellään, kun tavara ei käy kaupaksi. Ruokahävikkiä tulee, kun lihat, kalat ynnä muut jäävät ostamatta. Kannattaa siis ennemmin heittää roskiin kuin pitää hinnat kohdallaan.

Meidän taloyhtiössä kaikkein pahimpia häiriköitä ja öykkäreitä ovat nämä hyyryläiset. Katso sanakirja, jos et muuten itseäsi tunnista.