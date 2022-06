Poriin saapuvat Dr Feelgood ja Uriah Heep olivat nuoruuteni suosikkibändejä. Nykyään yhtyeet ovat lähinnä tribute-nimikkeellä. Ainoa alkuperäisjäsen on kitaristi Mick Box Uriah Heepissä. Totuus sattuu, mutta noin se vain on.

Kyllä apteekkihenkilökunnan (SK-tekstarit 9.6.) lisäksi vielä enemmän säälisin hoitohenkilökuntaa. He kun joutuvat hiostavat maskit kasvoilla suihkuttamaan, vessattamaan, kääntämään, pukemaan, syöttämään... Ei varmaan koskaan päästä maskeista eroon.

Saarikko lupailee (SK 9.6.) ansiotuloveron kevennystä. Pienipalkkaiset eivät nytkään maksa valtioveroa. Entä eläkkeensaajat, he jotka eivät ole saanut mitään, mutta maksavat kovan hinnan lämmityksestä ja sähköstä?

Lehdessä oli tekstari hymypatsaista (SK 7.6.). Jos oppilaat tosiaan äänestävät patsaan saajaksi jonkun raggarin, opettajan on syytä käyttää omaa harkintavaltaa. Äänestys uusitaan ongelmien vuoksi tai patsaan saa toiselle sijalle tullut, koska ykköseksi tullutta ei voi valita rikkeiden vuosi. Tuo oppilaiden mahdollisuus äänestää on muutenkin ongelmallista, koska monikaan heistä ei osaa tai halua äänestää annettujen kriteerien perusteella. Pienimmät oppilaat äänestävät esimerkiksi luokan hauskimpien juttujen kertojaa tai tyttöä, jolla on ihanimmat vaatteet. Isommat oppilaat äänestävät piruuttaan esimerkiksi luokan moottoriturpaa tai rääväsuuta tai voivat jopa sopia ennakkoon, ketä kaikki äänestävät. Eli hymypatsaita voidaan kyllä jakaa, mutta jos vaalissa on edellä mainitun kaltaisia ongelmia, opettajan on puututtava peliin tai vaihtoehtoisesti koko patsas voidaan jättää siltä vuodelta jakamatta.

Jääkö marjat ja sienet tänäkin kesänä metsään mätänemään? Olisiko syynä karhujen ja susien vierailut pihapiirissä? Asioilla pitäisi olla arvojärjestys.

Entinen iloinen metsässä liikkuja

Sotilasliitto Venäjän kanssa (SK-tekstarit 7.6.)? Eli siis tarkoitat sellaista, mikä Venäjällä on esimerkiksi Valko-Venäjän kanssa? Sehän olisikin suora liitto itse paholaisen kanssa. Kukahan suomalainen olisi sopiva, nuoleskeleva presidentti?

Olikin jo korkea aika, että yhteiskunta tekee jotain näiden rikollisporukoiden mekastukselle. Menisivät töihin niin kuin kaikki muutkin.

Voisiko joku nyt selvittää sen oikean tahon, mikä mahdollistaa alle 18-vuotiaiden ilmaisen pääsyn maauimalaan kesäkuussa? Kumpaa saa kiittää: Porin Lasten ja Nuorten suojelusäätiötä vai Porin kaupunkia? Uutisoinnissa menee hyväntekijä sekaisin. Hieno asia joka tapauksessa – suuri kiitos

Pyöräilijät! Voitaisiinko sopia, että pliis pyöräiltäisiin omalla kaistalla, ei vierekkäin – hidastettaisiin, kun ohitetaan joku, ja päästettäisiin vastaantulija ohi, varottaisiin kanssakulkijoita paikoissa, joissa on huono näkyvyys ja pliis pidettäisiin se katse tiessä. P.S. Kilikellon käyttö ei ole loukkaus.

Mieluummin hyväuskoinen auttamishaluinen hölmö kuin laskelmoiva huijari. Tämän sananlaskun opetus kolahtakoon kuin naarannappi silmään.

Miksi Moskovan ortodoksinen patriarkka Kirill ei puutu siihen, että Putin räjäyttää arvokkaita kirkkoja ja tapattaa viattomia lapsia?

Voisiko lehti listata bensan hintoja Euroopassa? Saksassa reilusti alle kahden euron ja Välimeren maissa puolitoista euroa.

Kyllä on lapsellista suunnitella itärajalle aitaa pakolaistulvan pelossa, sehän on helppo kiertää ja leikkureitakin tulijoilla varmasti on. Ainoa tehokas keino on miinoittaa raja. Näinhän on ollutkin, mutta ex-pressa Halosen aikana ne poistettiin.

SK-tekstari (9.6.): Raamattu, koraani ja toora. Kaikki ihmisen kirjoittamia tarinoita. Ihminen loi jumalan omaksi kuvakseen. Uskolla ei ole mielenterveysongelmien kanssa mitään tekemistä.