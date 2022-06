Matias Marttinen kirjoituksessaan (SK 6.6.) kertoi veronkevennyskohteita, muttei yhtään konkreettista esimerkkiä, mistä menetetyt verot otetaan takaisin. Toimillaan nykyinen hallitus on lisännyt Marttisen peräänkuuluttamaa työllisyyttä paljon enemmän kuin edellinen porvarihallitus, joka erinäisin tavoin leikkasi pienituloisilta ja työttömiltä sekä kevensi työnantajien maksuja. Polttoaineveroa nykyinen hallitus on nostanut vain kerran, toisin kuin edelliset hallitukset, saamatta kuitenkaan lisää verotuloa suhteutettuna BKT:hen.

Kirjurinluodon nimeä ei ole tuulesta temmattu (SK-tekstarit 6.6.), vaan sillä on historiallinen tausta. Luoto on kuulunut 1800-luvulla Porin kaupungin notaarin eli kirjurin luontaisetuuksiin. Kannattaisi tutustua historiaan, ennen kuin lehtiin kirjoittelee. Kynäniekka

Ukrainan sodan varjolla esimerkiksi K-kaupat ovat nostaneet kaikkien tuotteiden hintoja. Törkeää ahneutta. Eläkkeiden nostoa odotellut jo kymmenen vuotta.

Kaupunki mainostaa tien varressa, koe Kokemäki, sen joki, sen väki. Hyödyntääkö kaupunki jokea mitenkään? Aboriginaalit ovat niin itsekeskeisiä, että ulkopuolisen on turha tavoitella pääsyä piireihin. Kerma keittää omia siirappejaan. Niin imelää, että heikompaa jo ällöttää. Luojalle kiitos, kaunis Suomen maamme tarjoaa 308 muuta vaihtoehtoa.

Arvostettu Satasairaalan yhtymähallitus. Kiitos hyvästä yhteistyöstä henkilöstön kanssa. Oikein rentouttavaa Hollannin seminaaria. Hienoa, että säästätte meidän veronmaksajien rahoja, ettekä laskuta päivärahoja. Terveisin,

Autotallissa on hiirenlisku, joka jää latinkiin, vaikka juusto katoaa pikkuhiljaa. Lisku on niin herkässä latingissa, että kun vähänkin koskee, niin laukeaa. Näin on ollut jo hetken aikaa. Mistä ne ovat ottaneet oppia? Ennen mentiin suoraa päätä liskuun.

Jos olisin klapikauppias, kunnioittaisin jokaista asiakasta. Jos tilaisin läpimärkiä, lahoja, haisevia klapeja, tietysti erikoistilauksena veisin. Jos kuivia asiakas haluaisi, ilman muuta saisi ne kuivina ja puhtaina. Reilu peli. En haluaisi menettää ensimmäistäkään asiakasta.

Joku, ilmeisesti jääkiekkofani, arveli (SK-tekstarit 5.6.), että muut kuin jääkiekkofanit olisivat rettelöitsijöitä. Keitähän ne olisivat – koripallofanejako? Enpä oikein usko. lltapäivälehdissä analysoitiin, missä Tampereella saisi halvinta kaljaa MM-kisojen aikana. Kertoo paljon jääkiekkofanien tarpeista. Niklas Salo kirjoitti (SK-mielipide 3.6.) täyttä asiaa.

Kauheita juttuja ja karmeita tarinoita suolletaan nyt kansallispelimme jääkiekon tiimoilta. Tuollaisia veneen keinuttajan juttuja ei kaivata. Laita lääkityksesi kuntoon ja bileet jatkukoon.

Arto Nurmi ja muutkin päättäjät voisivat istahtaa city-linjan kierrokselle kuoppaisen keskustan läpi. Puhutaan sen jälkeen kaupungin vetovoimaisuudesta.

Avoliitto ei tuo siunausta.

Vielä demokratiasta ja äänestämistä (SK-tekstarit 5.6.). Mielestäni ne, jotka eivät vaivaudu äänestämään, eivät halua ääntään laskettavan mihinkään. Joten huomioi tämä, kun lasket ääniä siitä, kuinka monella on edustaja eduskunnassa tekemässä päätöksiä kansan puolesta.

Eiköhän valtuutettu Nordström (SK-mielipide 5.6.) rahalle ole muutakin järkevämpää käyttöä kuin maalata lähes uusi Yyteri-kyltti eri väriseksi.

Mikael Ropo, teknisen lautakunnan pj.

Keittiömies (SK-tekstari 2.5.): jos pelkäät, siis odotat, että naiset sinun puhelinnumeroa kassoilla kyttää, niin ensin kannattaisi laittaa lippis, pipo tai tupee päähän.

Ilmankos kassoilla on pitkät jonot, kun keittiömies on tukkeena ja esittelee kaikille naisille puhelinnumeroaan.