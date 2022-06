Eipäs nyt aina sotketa asioita ja kerrota väärää tietoa. Turkki myi Ukrainalle lennokkeja jo kauan ennen Venäjän hyökkäystä. Se ei ole aseapua, vaan kaupankäyntiä.

Eikö jo nykypäivänä voisi suvun juhliin kutsua samaan aikaan exät ja nyxät? Tuntuu niin kummalliselta, kun aikuiset ihmiset, vuosia eron jälkeen, eivät pysty kohtaamaan. Juhlan järjestäjä, pidä vaan yhdet juhlat. Ei tarvitse miettiä, kuka pääsee oikeana juhlapäivänä.

Kevätjuhla lauantaiaamuna kello 8. Eikö voisi järjestää jo perjantai-iltana todistuksenjakoineen? Monet menisi jo perjantaina mökeilleen. Järki hoi.

Hyvät opettajat, jälleen jaettiin ne ihanat hymypatsaat. Jos luokka on äänestänyt saajaksi oppilaan, joka on toistuvasti osallistunut kiusaamiseen ja häiriköintiin, ei hänellä saisi olla mahdollisuutta saada patsasta itselleen. Opettaja on kasvatustyössään epäonnistunut, jos luokka ihannoi kiusaajaa. Paljon kirjoitetaan, kuinka vakava asia kiusaaminen on ja miten siihen pitää puuttua. Kuitenkin opettajan käsistä lähti kiusaajalle viime vuonna hymypatsas? Mitä luulet opettaja, miltä kiusatusta tuntuu, kun tiedät tapahtuneet ja "kiität" kiusaajaa hymypatsaalla? Muuttakaa pikaisesti tätä ikivanhaa äänestyskäytäntöä.

Rehellisyys maan perii. Tätä sananlaskua pitäisi jokaisen arvostaa.

On täydellisesti järkevyyden ulkopuolella se ajatus, että sota on keino ratkaista asiat. Eli on helppo mieltää, että Putin on kaiken älyllisyyden ulkopuolella. Edelleen hämmentää se äärimmäinen kitsaus, millä Ukrainaa auttavat ne, jotka siihen kykenisivät. Miten venäläiset saavat tappaa vapaasti ukrainalaisia, mutta ukrainalaiset eivät saa tappaa venäläisiä? Ja milloin USA muistaa vuoden 1992 sopimuksen huolehtia Ukrainan turvallisuudesta?

Hieno kirjoitus Erkki Teikarilta (SK 29.5.). Vielä kun joku julkaisisi, millä Saksa maksoi Ruotsille rautamalmin toisen maailmansodan aikana. Ruotsalaiset ovat kauppamiehiä ja eivät hyväksyneet Reichsmark-valuuttaa kaupan välineenä. Tietoa on, mutta sitä ei meikäläinen voi tähän kirjoittaa, koska eipä tulisi julkaistuksi.

En pistä pahakseni sitä, jos joku outo nuori sinuttelee minua, mutta jos hän teitittelee, ajattelen, että onpa siinä sivistynyt ihminen. Vähän samanlainen on tilanne, kun ei kuule, mitä naapuri on sanonut, johon voi reagoida sanomalla: "Anteeksi” tai ”häh". Kukin sivistystasonsa mukaan.

Eläkeläisille tiedoksi. Ottaisin palkankorotuksen hintojen mukaan. Inflaatio 8 prosenttia ja palkat nousee 2 prosenttia, inflaation nousu eläkkeeseen tässä kohtaa yli 6 prosenttia. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Jari Mattila

KYLLÄ ELÄKELÄISET mainitaan. Ylimääräinen indeksitarkistus kansaneläkkeisiin ja lisäksi muihin tukiin on valmisteilla. Tulisi voimaan 1.8.2022. Kansaneläkkeen määrä muun muassa nousisi noin 24 euroa kuussa, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen noin 26 euroa.

Kysymykseen (SK-tekstarit 6.6.), että missä oli Nato-äänestyksestä yksi kansanedustaja, vastaus on: eduskunnan puhemies, tässä äänestyksessä Matti Vanhanen, ei äänestä.

Sanokaa mitä sanotte, mutta kaikista turvallisinta ja järkevää Suomelle olisi sotilasliitto Venäjän kanssa. Silloin ei tarvitsisi pelätä itärajan uhkaa ja viholliset olisivat kaukana. Ystävät läheltä ja viholliset kaukaa, sanoi Urho Kekkonen.

Matias Marttinen on huolissaan hyvätuloisten verotuksesta (SK 6.6.). Vaikka olen hyvätuloinen, olen enemmänkin huolissani lapsiperheiden ja pieneläkeläisten kasvavasta ahdingosta.

TE jotka joudutte kärsimään narsistin kiusaamisesta, hakekaa apua itsellenne. Ulkopuolisen on vaikea ymmärtää, ovat niin taitavia.