Miksi Sulkakynä-veistos pitäisi sijaita Kirjurinluodossa? Luodon nimi on kai ihan tuulesta temmattu, ei kai siellä mitään kirjaamoa ole ollut, jota nyt näin huomioidaan? Jos 'kynä' nyt kuitenkin jonnekin tarvitaan, niin kirjaston läheisyyteen esimerkiksi. Olisi edes jotain perusteluja toteuttaa. Taiteilijaa voisi myös vaikka hyvitykseksi voidella reilulla apurahalla ilman teosvelvoitetta. Tulisi halvemmaksi kuin turhan veistoksen tilaaminen.

Miten ollaan tultu tähän, että kaksi isoa ruokatukkuliikettä kilpailee vain toistensa kanssa ja leuhkii aina vaan suuremmilla tuloksilla. Ostavat ruoka-aineet ja valmiit vihannekset toiselta puolelta maapalloa muka siksi, kun ajattelevat vain asiakkaiden kukkaroa. Ja tottakai suomalainen vähätuloinen sitä sitten ostaakin. Kun ajattelee kaikkia kuljetus- ym. kuluja, niin eikö kannattaisi satsata ennemmin oman kansan tuottajiin, etteivät joutuisi lopettamaan? Ei kai voi olla tarkoitus lopettaa koko maanviljelijöiden ammattikuntaa?

Miksei sanota suoraan, että apinarokko tarttuu helposti seksissä? Mitä sitä salaamaan ja kerrotaan tarttuvan "lähikontaktista", kun tiedetään, että se eritteiden kautta leviää aivan kuten HI-virus aikoinaaan.

Kiitos mieltä lämmittäneestä, ihanasta telkänpoikasten pelastusoperaatiosta kertoneesta jutusta (SK 3.6.). Mukavaa lukea muuta kuin niitä iänikuisia rikostarinoita.

Me olimme puolison kanssa kannattamassa lentämällä Pori–Helsinki-välin. Hienosti kone toimi, vaikka oli kuoppia vähän matkalla. Mutta sitä palvelua koneen sisällä: ei suomen sanaa. Mistä minä tiesi, että olisi pitänyt opetella enemmän englantia, että olisi ymmärtänyt, mitä siellä kuulutettiin. Ymmärsin kyllä pitää turvavyön lukittuna, kun valo paloi. Olisi kyllä kiva, jos suomea puhuttaisiin tämmöisellä välillä. Kiitos kyydistä.

Eiköhän nyt ole aika alkaa boikotoida turistimatkoja Turkkiin ja turkkilaisia tuotteita muutenkin. Boikotti voidaan purkaa, kun Erdogan ei enää ole vallassa. Turkki pärjätköön toistaiseksi Putinin ruplilla.

Ei yksityinen henkilö voisi päästää rakennuksiaan homehtumaan ja rapistumaan, kuten Porin kaupunki tekee. Sehän on aivan idioottimaista.

Olisi korkea aika YK:n alkaa suunnittelemaan rauhansopimusta kansainvälisesti Ukrainan ja Venäjän välille, mutta niihin rauhan-neuvotteluihin ei yksikään nykyisistä Euroopan naispolitiikoista voi osallistua, sillä heillä ei ole neuvottelutaitoja. Kaikki huudetaan kovaäänisesti ulos, mitä sylki suuhun tuo. Järki ja suodatus puuttuu.

Totuus vapauttaa. Kiitos kirjoituksestasi (SK 3.6.). Jo se, että joku kertoo omista kokemuksistaan kyseisen kaltaisessa elämäntilanteessa tuo meille muille persoonallisuushäiriöisen ikeessä eläville lohtua.

Suomessa on 200 kansanedustajaa. Nato-äänestyksessä annettiin ääniä 188 puolesta, 8 vastaan ja 3 oli poissa – yhteensä 199. Missä on yksi kansanedustaja? Miksi muut eivät ole kiinnittäneet asiaan huomiota?

Länsimaista ajattelua hahmottaneeseen tekstariini kommentoitiin koskien länsimaista demokratiaa. Sen annettiin ymmärtää olevan sitä, mitä Amerikassa noudatetaan. Ei, se on ainoastaan USA:n näkemys asiasta. Ja tosiaan kirjoitin itse länsimaisesta ajattelusta, joka taas on eri asia kuin länsimainen demokratia. Odotan edelleen perusteluja, miksi yksilön vapaus/vastuu ,oikeusvaltio ja tasa-arvoon pyrkiminen on ongelmallista?

Palloiluhallin hinnalla (noin 25 miljoonaa euroa) päällystää teitä vähintään 500 kilometriä. Unohdetaan palloiluhalli ja saadaan hyvät tiet.

Joko kunta-alan päättäjät pian myöntävät, että joku on vialla, kun sairaalan ja terveyskeskusten osastot pullistuvat potilaista. Ja vielä ei osastosulut ole päällä. Kauhulla odottelemme, kun sulut alkavat. Mihin potilaat sijoitetaan? Mutta johtajien mukaan tilanne on hallinnassa.