Tarkoittaako vaatimus peltojen metsittämisestä sitä, että punavihreä hallitus aikoo lopettaa Suomesta omavaraisen viljelytuotannon? Onhan metsää aina istutettu tilalle, kun on hakkuita tehty. Miksi sallimme yhden pienen ryhmän pilata toisten elämisen edellytykset? Meillä Suomessa pitää olla omavaraisuus niin maidossa, lihassa kuin viljelyssäkin.

Eikö joku tavallista kansaa edustava ryhmä voisi ottaa selkoa ja kertoa Suomen veronmaksajille, paljonko ruoka- ja ylläpitokulut per henkilö ovat esimerkiksi kouluissa, vanhainkodeissa, vankiloissa ja eduskunnassa? Oletettavasti vain vanhukset maksavat itse. Kaikenlaisia tilastoja tehdään, niin tämä olisi vain yksi muiden joukossa.

Laitetaan eläkeläiset vankilaan ja vangit vanhusten kotiin. Silloin vanhukset saavat peseytyä ja mahdollisuuden eri harrastuksiin ja ulkoiluun. Heiltä ei voisi kukaan varastaa ja he saavat ilmaisen ylläpidon, tv:n ja huvituksia. He saavat myös rahaa sen sijaan, että heidän pitäisi maksaa. Vangit saavat kylmää ruokaa, eivät yhtään rahaa, ja saavat olla yksin. Valot sammutetaan kello 20 ja suihkussa saa käydä kerran viikossa.

Vielä löytyy järjen ääntä Suomen maasta: Jari Koskelan kirjoitus (SK 30.5.). Jollei helpotusta kansalaisille elämisen kuluissa tule – esimerkiksi Saksan, Ruotsin mallin mukaan – Suomi pysähtyy. Ja vielä maailman onnellisin kansa. Ironista.

Latina on ollut runoilijoiden ja kirjailijoiden kieli, tieteen ja taiteen kieli, yliopisto-opetus oli pitkään myös Suomessa latinankielistä ja väitöskirjat kirjoitettiin 1700-luvulle saakka latinaksi. Toki länsimaisen sivistyksen kehto on Kreikassa ja kreikan kieli on suuresti vaikuttanut latinaan. Sanomani on, että klassisessa latinan kielessä ei teititellä vaan sinutellaan. Teitittely sai alkunsa Rooman keisareiden pokkuroinnista ja hännystelystä. Ei sivistys sellaista tarvitse.

Ihmettelin tekstaripalstalla jo yli vuosi sitten (1.3.2021) Yyterin punaista Y-kirjainta: "Räikeän punainen Y-kirjain ei kerro ulkopaikkakuntalaiselle paljonkaan. Heleän sininen Y ja kullankeltainen kruunu sen päällä sen sijaan kertoisi, minne ollaan tulossa: Tiedossa merta ja aurinkoa." Satakunnan värit tulisivat samalla esiin. Ja jos maalia jää, voisi yhtenäisyyden vuoksi maalata myös "punaisen talon" luona ja rannalla olevat Yyteri-tekstit. Mukavaa, että valtuustoaloite asiasta on tehty.

Kesä tulee ja sen myötä ehkä turisteja sekä ulkopaikkakuntalaisia liikkuu Porissakin, joten olisiko jo aika kaupungin ryhtyä työhön ja laittaa nuo repsottavat, kallellaan olevat liikennemerkit yms. oikeaan asentoon. Kaupunkikuvan kannalta se olisi jopa välttämätöntä.

Osuuspankin ovessa oli 2.6. lappu: Konttori suljettu henkilöstön koulutuksen vuoksi. Käytin vähät rahani bussikyytiin. BePopinkin konttori oli kiinni. Suurkiitos sosiaalitoimiston virkailijalle, joka antoi toimiston kassasta 1,20 euroa. Pääsin takaisin Friitalaan. Nyt en voi enää sanoa, etten ole saanut sossusta mitään.

On oikein, että tervehditään muita esimerkiksi työpaikoilla, kuten joku kirjoitti. Mutta on myös niitä, jotka eivät edes katso päin saati vastaa tervehdykseen, vaikka sen sanoo kuuluvalla äänellä. Mielestäni yhtä kohteliasta on vastata edes jotenkin tervehdykseen. Tämä voi olla työelämään tottumattomalle nuorelle uusi kokemus.

Market-hankkeet. Kumpi kaupparyhmittymä aloittaisi market-hankkeen tänne Ruosniemeen? Kulkuyhteydet paranevat uuden Pohjoisväylän myötä, mutta päivittäistavarakauppoja ei näköpiirissä.

En ymmärrä tätä nykytouhua. Inflaatiosta höpötetään palkansaajille lisäpalkankorotusta, mutta eläkeläisille, jotka vuosikausia ovat olleet kuopassa ei mainita sanallakaan. Menkääpä peiliin katsomaan, jos uskallatte. Näin on.

Polttoaineiden hinnat ovat jo nyt aivan liian korkeita. Hinnat vaikuttavat kaikkeen. Nyt ne verot alas! Hallitus herätys!