Tekstaripalstalla puhuttavat muun muassa ruuan kotimaisuus, Kokemäen metallimessu ja kiusaaminen.

"Moni luulee suosivansa suomalaista, mutta syö silti puolalaista ruokaa,” otsikoi toimittaja Ilari Tapio sunnuntaikolumninsa. Kirjoitus on herättänyt huomiota tekstaripalstallakin.

Upeaa toimintaa Kokemäellä. Kiitos, että Metallimessu saapui lauantaina kirkkoon. Tämä on selvästi sellaista, mitä kansa kaipaa. Satoja ihmisiä kirkossa! Vanhoja toimintatapoja on selkeästi aika muuttaa.

Tytöt Raisiosta

Suomessa on edustuksellinen demokratia. Se tarkoittaa, että äänestäjät vaaleissa antavat päätösvallan valitsemilleen edustajille. Nyt rutistaan siitä, että Nato-päätöksen tehneiden kansanedustajien takana oli vain 1,4 miljoonaa äänioikeutettua. Turha narista, olisit äänestänyt vaaleissa. Vielä tiedoksi; Suomessa ei ole 5,5 miljoonaa äänioikeutettua. Se on asukasluku, josta osa on alaikäisiä.

Porin erilaisissa hankkeissa ei koskaan mainita mitään valtion mahdollisesta osallistumisesta kustannuksiin. Tampereen kaikki suurhankkeet on toteutettu sillä edellytyksellä, että valtio (eli myös me porilaiset veronmaksajat) osallistuu kustannuksiin. Yritetäänkö Porissa tarkoituksella kituuttaa suurhankkeita eteenpäin pelkästään omin varoin ja ollaan niin ylpeitä, ettei valtionavustuksia edes haeta vai eikö niiden hakemisesta haluta kertoa?

Nyt kun jääkiekkoa on juhlittu kunnolla, voisiko lehtemme kirjoittaa Sibelius-viulukilpailuista yhtä kunnolla. Kuvien kera ja sivukaupalla.

Suomi voitti jääkiekon mestaruuden. Se on hyvä asia. Muu sitten ei ollutkaan. Oli surkuhupaisaa katsoa katsomoa. Hölmöä. Uutisointi keskittyi muutamaan julkimopelaajaan. Sitä ei ketään kommentoinut, että Armia oli neljästi ratkaisemassa voittoa: hän syötti Norja-pelin voittomaalin, teki voittomaalin Tsekkiä ja USA:ta vastaan ja finaalissa mahdollisti maalillaan Suomelle jatkoajan. Mutta nämä eivät sitten merkitse asiantuntijoille mitään. Näemmä. Ja ensi vuonna sama show.

Meillä menee mahdottoman huonosti joka sektorilla, kun Leijonien voitto noteerataan ihan valtion päämiehen lounaskutsulla ja halvatun isoilla palkkioilla. Maailmassa on vähän jäätä ja tosi vähän luistelijoita. Ehkä neljä mahdollista MM-voittajaa. Jo on "mahtavaa". Vertailkaa eri lajeja ja suomalaisten pärjäämistä. Huuhkajatkin vetää Leijonat maton alle.

Kyllä tuon Nato-jutun tiesi etukäteen. Turkin pressa on Putinin juoksupoika. Että silleen.

Ennen koulut "sanktioivat" koulumatkalla tapahtuneista kiusaamisista, onhan se herkkä aika ja osa koulupäivää. Onko tähänkin asiaan tullut oikeuden ennakkopäätös?

Ihmettelen samaa kuin Ilari Tapio (SK 29.5.). Itsensä kotimaisuudella suomalaisten mieliin brändänneellä pakastevihannestuottajalla olisi selityksen paikka. Ostin vihanneskeittoaineksia: kukkakaali Belgia, pikkuporkkanat Belgia, vihreät pavut paloina Alankomaat ja kaiken kruunuksi parsakaali Ecuador. Tulee mieleen, että pitääkö ostaa suoraan sitä ulkomaista, kun on puolet halvempaa.

Uskomatonta, mutta totta. Kiitokset toimittajalle (SK 29.5.) hyytävistä havainnoista ruoan raaka-aineiden alkuperästä. Kuljetustukien elintarviketeollisuudelle täytyy olla valtavia, että kannattaa tuoda raaka-aineita Thaimaasta ja jopa Ecuadorista. Veroeurojemme hulvatonta tuhlausta. Näin meillä.

Meillä kaupungin töissä perusteeksi etätyölle riittää, että pitää työpäivien aikana voida ulkoiluttaa koiraa, hoitaa uutta otettua koiraa ym. kotieläinjuttuja. Miten ihmeessä tähän on tultu? Esimiestyössä suuria puutteita.

Yyterin punaisen tuvan parkkipaikalla on ollut vuosia liikennemerkit 12 h, kiekkopaikka ja leiriytyminen kielletty. Parkkikiekkoja ei käytetä. Asuntoautoja ja asuntovaunuja ilmaiseksi yöpymässä. Miksi ei valvota? Käsittääkseni tämä on sakon paikka.

Koulukiusaaja voi olla myös vanhempi, joka maalittaa ja puhuu ilkeitä perättömyyksiä. Onneksi enää neljä päivää... Olen lomani ansainnut.