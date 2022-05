Tekstaripalstalla puhuttavat tänään muun muassa nastarenkaat, roskaaminen ja pysäköinninvalvonta.

Eikö kukaan ota kantaa Pohjoisrannan uuteen hienoon esplanadiin? Jossain muussa kaupungissa paraatipaikalle olisi ehkä tehty kauniimpi ratkaisu.

Miksi aurauskeppejä ei kerätä tienvarsilta pois? Luntako vielä odotetaan?

On ahdistavaa lukea tekstaripalstalta pahansuopaa vastakkainasettelua. Yksi provosoi hoitajat ja maajussit toisiaan vastaan, toinen eläkeläiset vastaan nuoret. Tämä aikako monine vaikeuksineen teettää tällaista surullista ristiriitaa ja vihanpitoa meissä ihmisissä?

Vaihtakaa jo nastat pois, vai odotatteko vielä lunta?

Päivittäin kuulee yhä autojen renkaista nastojen rapinaa. Tiestö kiittää, valvontaa ei ole ja kuskit nauttivat "ihanasta" äänestä.

Milloin pysäköinninvalvonta puuttuu Annankadun pihatien villiin pysäköintiin? Autoja pysäköidään porraskäytävien eteen häiriten muiden kulkua, esimerkiksi pelastusajoneuvojen.

Kävin kävelyllä Ruosniemen ala-asteen ympäristössä ja kauhistelin sitä roskan määrää. Silloin kun itse kävin kyseistä koulua, keväisin pidettiin koulun ympäristössä siivoustalkoita luokittain. Kasvatusta parhaimmillaan: älä heitä roskia luontoon, kun itse ne keräät. Nyt on jo koulutyö ohi tältä keväältä, niin siivoustalkoita pystyyn. Luonto kiittää.

Sinuttelijoiden kannattaisi katsella Juho-Pekka Rantalan haastatteluja ja ottaa oppia niistä. Ne ovat oiva näyte sivistyneestä kielenkäytöstä.

Satasairaala on hienosti ymmärtänyt veronmaksajia, Suomen kansalaisia varten laaditun Suomen perustuslain, jossa luvataan kansalaisen saavan hoitoa äidinkielellään. Selkokielen voi osa kansalaisista kokea liian hitaaksi ja käsitteellisesti liian latteaksi itselleen, mutta tärkeintä on suomenkielinen henkilökunta. Kiitos!

Ruoka kallistuu. Leipäjonot kasvaa. Yksinäisyys on ongelma ja mielenterveyspalveluihin on kuukausien jono. Hallituspuolue vihreiden tärkeitä tavoitteita tuntuvat olevan kannabiksen laillistaminen ja kurtturuusun poisto. Maalaisjärjen käyttö ei ole kielletty.

Kuka on antanut luvan tökerön sirkusteltan pystyttämiseen Kirjurinluodon vanhan ravintolan taakse hienolle nurmikkoalueelle?

On varmaa, että Putin on maksanut Erdoganille venäläisten yhteisiä rahoja siitä, että on esteenä Suomen Nato-jäsenyydelle. Diktaattori ymmärtää wannabe-diktaattoria.

Pietniemen seurakuntatalon kattoa katsellessa tulee mieleen Aleksis Kiven laulu oravasta pehmeällä sammalvuoteella.

Demokratiaan kuuluu myös kansanäänestys. Koska Suomeen ollaan tuomassa vieraita sotajoukkoja, aiheuttaa se sodanuhan lisääntymistä maassamme. Vain noin 1,4 miljoonan äänen eduskunnalla ei ole valtuuksia päättää 5.5 miljoonan ihmisen puolesta liitytäänkö Venäjän vastaisiin sotajoukkoihin. Kansanäänestys toisi mielenrauhaa ja varmuutta asiaan.

Kylmäainevuodon pelko tyhjensi marketin. On puutteellista, ettei laajasti levinneisiin ilmanlämpö-pumppuihin saada varoitustarraa: jos havaitset kylmäainevuodon, poistu välittömästi laitteen läheisyydestä, aine vaarallista hengittää.

Ei voi kuin ihmetellä, miten joku vielä voi vihata/inhota maanviljelijää ja ruoantuottajaa niin paljon, että jatkuvasti pitää piikitellä (tekstarit 28.5.). Luulenpa, että piakkoin on mahdollisuus ostaa halvalla itselleen työpaikka, jossa kaikki on oleva helppoa. Tai sitten ei...

Karri Kiveä ei ole paljon moitittu kevään 2013 jälkeen – joku Tampereella ehkä, mutta olkoon. Eikä moitita nytkään: iso plussa, ettei esiinny mirri kaulassa telkkarissa. Asiatuntemus riittää.

Saatiin meidänkin firma vihdoin takaisin nousukiitoon, kun hallinnon väki palasi koronapiiloista takaisin konttorille.