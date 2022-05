Tekstaripalstalla kirjoitetaan tällä kertaa muun muassa Kyyti likel -sovelluksesta, liikennekäyttäytymisestä ja ruuantuotannosta.

Jos B. Virtanen ärsyttää, käännä sivua ja lue "Ukrainaa".

Ei pipo kireällä

Porin Linjojen Kyyti likel -palvelu ei erottanut helatorstaita arkipäivästä, ja näytti väärät bussivuorot. Turhaan odottelin pysäkillä.

Voi näitä ihania aurinkoisia kevätpäiviä. Jos ei paikallinen maajussi levittäisi lietettä pelloille, niin yllätys; eipä olisi kauaa, mitä grillata.

Hajusta valittaneelle: Maasta se sinunkin leipäaineksesi tulee. Possunliha on hyvää grilliin myös. Jos laittaisit pyykkipojan sievään nenääsi vähäksi aikaa. Häpeä vähän. Pian ihanasti jo viljapellot orastaa.

Mitäs grillaat, jos ei ole einestä? Maa vaatii voimaa, jotta rehut kasvavat grillattavalle.

Muoviset mehupillit saastuttivat maapallon ja ne vaihdettiin paperisiin. Muoviset aurausmerkit jätettiin tienposkiin. Nehän eivät uhkaa luontoa?

Haluaisin kiittää niitä kahta herrasmiestä, jotka pysähtyivät auttamaan minua, kun kaaduin pyöräni kanssa Säästäjänkadulla sekä myös ystävällistä rouvaa, joka myös pysähtyi kysymään vointiani. Minulla ei ole hätää.

Hei kaikki perässäroikkujat. Jos ei ole aikomustakaan ohittaa hitaampaa ajoneuvoa, niin jättäkää kunnon turvaväli. Näin ohitustilanteet pysyvät turvallisina. Kiitos.

Kyllä me suomalaiset saamme olla ylpeitä Suomen päästyä maailmankartalle Amanda Kotajan ja Toni Piispasen voitoilla. Hyvä Suomi.

Pyöräilijöiden törmäyksistä. Pyöräillessäni tarkkailen mahdollisia esteitä edessäni. Jos näkyvyys on jostain syystä huono, niin siirryn taluttamaan pyörää. Näillä periaatteilla en ole 60 vuoteen törmännyt mihinkään pyöräillessäni.

Joidenkin mielestä vain länsimaat voivat johtaa maailmaa. Se on pitkäaikaisen aivopesun tulosta, joka on aloitettu jo nuorena Aku Ankalla.

Nyt olisi voitu pitää kevätjuhlia suurella riemulla kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka ovat kouluaan käyneet koronan ja sodan varjossa. Ovat niin juhlansa ansainneet!

Kertomukset aikuisten käyttäytymisestä junioriurheilussa ovat tehokas keino välttää uusien nuorten harrastajien ilmestymistä pelikentille.

YHTEISKUNNAN TARJOAMAT ateriat. Olisi asiallista tehdä vertaileva tutkimus koulujen, varuskuntien, vankiloiden ja vanhusten hoitopaikkojen aterioista. Lähtökohtaisesti vain vanhukset maksavat aterioistaan, eläkkeellään.

Suomi voi sulkea Venäjän välisen maarajan kokonaan. Jäähän meille täysin avoin Ruotsin raja, useita rajanylityspaikkoja Norjaan sekä kaikki satamissa ja Seutulan lentokentällä olevat rajapaikat. Asiallinen liikenne Venäjälle ja Venäjältä voidaan hoitaa näiden kautta.

Venäjä on aina sanellut kauppa- ja muut ehdot Suomelle. Nytkin uhkailee katkaista sähkön ja kaasun tuonnin. Toivotaan, että pakotteet purevat ja voimme pian täältä sanella kauppojen ehdot.

Ihmettelen, kun ei tähän puututa: Valtakadulle pyöräillään jalkakäytävällä, jossa ei ole pyörätiemerkkiä. Ja nyt ei tarvitse syyttää nuorisoa, aikuiset naiset ja miehet, jopa yli 50-vuotiaat pyöräilevät surutta jalkakäytävillä. Ei muuta kun virkavalta kehiin ja sakkolappu, niin eiköhän lopu pyöräily jalkakäytävällä

Vaarallista touhua

Myös muualla kuin Vähälläraumalla on toistuvaa ilkivaltaa harjoittavaa nuorisoa (SK-tekstarit 27.5.). Heidän tekemisiinsä ei saa puuttua, vaan pitäisi yrittää ymmärtää, että ”pojat on poikia”. Ja ne, jotka yhteiskunnan sääntöjä ja ennen kaikkea hyviä käytöstapoja omille lapsilleen opettavat, käyttävät näiden toisten mielestä kyseenalaisia kasvatusmetodeja. Itselleni on opetettu, että rajat ovat rakkautta ja fiksut pärjää aina – mutta tässä ajassa se ei enää ilmeisesti päde.