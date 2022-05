Opettajien lomista. Eiköhän kaksi kuukautta ja viikko ole pitkä kesäloma?

On kivaa, kun voin omalla autollani hakea postini postilaatikosta. Maksan itse bensani, enkä sillä leuhki. Jalkani ovat heikonlaiset iästäni johtuen. Hyvä, ettei tarvitse vielä pyytää kotiapua, eikä näin käyttää yhteiskunnan varoja.

Arvoisa Matti Tuominen (SK-tekstarit 25.5.): kun lopulta makaat sängyssä vaippoinesi, haluatko että ne vaihdetaan päivittäin? Vai riittääkö sinulle esimerkiksi kolmen päivän välein, jotta sitä ei tehtäisi velkarahalla? Antti Pekolan kohdalla vastaus on jo selvä. Kaikki arvostus naisvaltaisille pienipalkkaisille aloille. Te olette sankareita, jotka teette pyyteetöntä työtä ja pidätte yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Hoitajien palkankorotuksiin ei tunnu löytyvän rahaa, mutta 300 miljoonaa lisää löytyi kevyesti maajusseille.

Kuka vielä matkustaa Turkkiin? Häpeä, jos tuet diktaattoria.

Olen samaa mieltä Vaasan pikatiestä kuin joku viime viikolla. Olemme kulkeneet 40 vuotta Tuorilaan mökille ja rekkaliikenne on lisääntynyt huomattavasti. Ohituspaikkaa ei oikein ole mäkisellä ja keltaisia viivoja täynnä olevalla tiellä. Ihmettelen, miksi ei sinne päin riitä rahaa, vaan kaikki uppoaa etelämmäksi.

Kiitos upeasta pyörätiestä Ulasoorista Yyteriin. Pyöräilytunnelmaa latistaa suuri muoviroska- ja harvennusjätemäärä pitkin piennarta.

Satasairaalan uudessa kotiin jaettavassa lehdessä riemuitaan Satasairaalan olevan maamme ainoa sairaala, jossa selkokieli on laajassa käytössä. Mutta se on myös ainoa erikoissairaanhoitoa tarjoava sairaala, jolla ei ole edes englanninkielisiä nettisivuja. Tulkaa vihdoin tälle vuosituhannelle palveluiden tarjoajana. Selkokieltä on turha hehkuttaa, jos muuten ollaan kielitaidottomia.

Kyllä ihmettelen, ja moni muukin: miksei uimahallia voisi pitää kesällä auki edes joinain päivinä? On paljon turisteja, jotka haluaisivat tutustua meidän upeaan kylpyläämme. Kaikki eivät halua Yyteriin. En ole ainoa uimahallirakastaja.

Eikö kaupunki vois palkata konsultin merkkaamaan jonkun polun yhdessä polkujuoksijoiden kanssa. Silloin saa mitä tilaa, ja samalla paljastuu koko totuus polkujuoksijoiden määrästä Porissa. Ilman opaskoiraa en nimittäin usko, että polkujuoksijat saisivat merkkausta aikaan. Luvasta ja maalipurkista se tuskin jää kiinni kaupungin hallinnossa. Sen jälkeen julkinen ruikutus ja pulinat pois. Harvapa sitä omaa työtään arvostelee. Muutoin tämä jatkuu vielä vuonna 2030.

Onneksi olkoon Herralahti. Saitte juuri sellaisen S-marketin, jota olin toivonut Ulvilaan, mutta emme saaneet. Siellä on palvelutiski, salaattibaari, parempi valikoima ja selkeämpi kokonaisuus. En ymmärrä, miksi Ulvilan kaupassa pihisteltiin. Jos olisi samanlainen kuin Herralahden kauppa, niin siinä tulisi käytyä. Harmittaa.

Eläkeläiselle, joka haluaisi lakkoilla eläkkeensä isommaksi (SK-tekstarit 26.5.). Se olisi täytynyt tehdä jo työurallasi. Nyt myös me työssä käyvät nuoret kärsitään siitä, kun vanhemmat ikäluokat ovat myyneet kaikki edut pois.

Kaikki muut nousevat, paitsi eläkkeet. On ollut tiukkaa ennenkin, mutta nyt ahdistaa. Ruoka ja kahvi täytyy jättää vähemmälle, että pystyy ostamaan tarvitsemansa lääkkeet. Mistä apua?

No nyt on Harmaalinnassa koirien tassut lujilla (SK-tekstarit 26.5.) – oi hyvää päivää, tarvitseeko niitä puudeleita nyt joka asiassa huomioida? Ihmiset ensin.

AUTOILIJAT HUOM! Pyöräilen päivittäin ja usein joudun tilanteisiin, jossa auto ohittaa vaarallisen läheltä. Entä, jos samalla hetkellä väistän kuoppaa? Pyydän edes vähän isompaa väliä. Kiitän etukäteen, ja selviän hengissä.