”Hoitaja itse tietää, onko palkka ok, mutta aivan yhtä tärkeä on tietää se, miten nämä palkankorotukset saadaan maksettua – Kestääkö enää veronmaksajien maksukyky?”

Suomen johtajat ja nykyinen hallitus saavat hakea vertaistaan niiltä ajoilta asti, kun lähdettiin rinta rottingilla tekemään suur-Suomea Hitlerin kanssa. Nytkin valtio ylivelkaannutetaan ja kansa köyhdytetään hintojen nousuilla, ja vain siksi, että halutaan mennä "Ameriikan raittia" ja vinoilla venäläisille.

Kyllä on uusavuttomuus huipussaan, kun viikosta toiseen ruikutetaan soralla "pilatusta" veteraanilenkistä. Kaikki metsät on polkuja täynnä. Sinne juoksemaan ruikutuskiukku pois, ja nauttimaan vaihtuvista maisemista.

Luottamus. Jos se katoaa, putoaa pohja kaikelta. Tämän tulee Putin kaltaisineen huomaamaan. Totuus ei unohdu ja se tulee aina ilmi tavalla tai toisella.

Paavola sanoo (SK 22.5.) aivan oikein, että hoitaja itse tietää, onko palkka ok. Kuten myös kaikki muutkin tietävät tämän asian. Tämä ei ole vaikeaa. Mutta aivan yhtä tärkeä on tietää se, miten nämä palkankorotukset saadaan maksettua. Kestääkö millään enää veronmaksajien maksukyky? Maailma on jo muutenkin sekoamassa. Jos kaikki maksetaan velalla, niin ollaan korkojen noustessa hurjassa tilanteessa. Kuten 1990-luvun lamassa. Tähän pitäisi Silja Paavolan ja muun ay-väen vastata, eikä vain esittää vaatimuksia.

Matti Tuominen

Hoitajien palkoista: työnantajan ajatus on vuosikymmeniä ollut hoitoalojen palkkojen pitäminen matalalla. Näin hoitajat on saatu tekemään ylitöitä ja ylimääräisiä työvuoroja. Jos palkkataso tyydyttäisi, olisi ylitöidentekijöitä huomattavasti vähemmän ja terveydenhuolto alkaisi kangerrella entistä enemmän. Tätä hoitajat eivät ole ajatelleet, vaan kilpailevat ylitöistä, mikä tavallaan syö pohjaa palkkavaatimuksilta. Kuten yleensä, niin myös terveydenhuollossa suorittajat ansaitsevat vähiten.

Moni on valitellut viime aikoina tällä palstalla polttoaineiden korkeita hintoja. Onkohan näiden joukossa ihmisiä, jotka talvella leuhkivat menevänsä autolla postilaatikolle 50 metrin päähän?

Täytyy nostaa hattua nuorelle pelaajalle joka valitsi työpaikakseen Turun, eikä pitkien kesä lomien Ässiä.

On ikävä Sampolan asukastupaa. Paikka, jossa oli kiva poiketa kauppareissulla tapaamassa tuttuja. Maanantaisin Sampolan pelimannit tarjosivat elävää musiikkia, oli myyjäisiä, markkinoita. Tuvalla oli tietokoneet nettiyhteyksineen asioiden hoitamista varten. Harrastuksia oli monenlaisia, ohjattua askartelua, käsityökerho, tietokilpailuja ym. Kangaspuissa kudoin mattoja ja ompelija korjasi vaatteita, vaihtoi vetoketjut. Tuo tullessas, vie mennessäs -tavaranvaihtotori. Sampolan Martat lopetti toimintansa, kun kokoontumispaikkaa ei enää ole. Perusturvan tiukasti aikataulutetut tapahtumat eivät koskaan voi korvata "olohuonettamme". Nyt kun rakennetaan Ilminpuistoa, istuttakaa sinne muutama kirsikkapuu silmäniloksi. Olisi jotain kaunista katseltavaa lievittämään mielipahaa.

Onneksi suomen kieltä taitamattomat ukrainalaiset haluavat tehdä Suomessa töitä. No, suomalaisten (ei kaikkien) työttömien valitus "sopivien" töiden puutteesta voi siis jatkua.

Tekstaripalstakin sen vahvistaa: Porissa on paljon polkujuoksijoita. Tiesittekö, että jos kaikki Porin polkujuoksijat asetettaisiin jonoon Rauman Omenapuumaan luontopolulle, olisi se hyvä juttu.

Koska Yyterin YYTERI-kirjaimet tulevat takaisin Yyteriin? Ei ole yli vuoteen näkynyt niitä kirjaimia...

Sydämellinen kiitos kaikille maanviljelijöille, että olette jälleen jaksaneet kylvää peltonne. Teette valtavan arvokasta ja suorastaan elintärkeää työtä. Nyt vain rukoilemme suotuisia ilmoja ja hyvää kasvua. Jumala teitä ja työtänne siunatkoon!

Toejoki vilisee rottia päiväsaikaankin. Lopettakaa nyt hyvät ihmiset viemästä avokompostiin ruoantähteitä!

Häätötalkoot pystyyn