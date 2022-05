Vaarallisia nuo sähköpotkulaudat. Lauantaina (21.5.) illalla yksi meinasi tulla ajokaistalle auton eteen Valtakadulla Porissa – tuli torin suunnalta mies aurinkolasit päässä, jonka jälkeen ylitti tien autojen väliin ja sieltä ajokaistalle. Mitähän liikkui päässä? Läheltä piti -tilanne, onneksi ei tullut auton töytäisemäksi saati yliajamaksi.

Vinkki vuokranantajalle: Älä luota pelkkiin luottotietoihin, vaan selvitä ehdokkaan taustat ja pyydä suosittelijat. Naapurit kiittävät.

Miksei Liedon ja Pihlavan surmatyön tekijöiden nimiä mainita? Jutut olleet jo oikeudessa ja (alennetut) tuomiot julistettu. Miksi roistoja lellitellään? Olisi hyvä varoa mokomia julmureita.

Kenelle pitää osoittaa pyyntö, että saisimme Etelärantaan penkkejä? Olisi mukava istua ja katsella kaunista jokimaisemaa. Ravintolan istuimet on tarkoitettu maksaville asiakkaille. Joko tänä kesänä muutama penkki riittäisi sinnekin? Kiitos etukäteen.

Kaupunkien lukioissa opiskellaan arvosanoja varten, mutta maaseudun lukioissa opiskellaan sen lisäksi nimenomaan elämää varten.

Pyöräilin maastopyörällä Harmaalinnassa puistoalueella. Törmäsin, en betoniporsaaseen, vaan lankkuaitaan. Miksi aita on puistossa?

Vanhempien arvostus (SK-tekstarit 22.5.): kyllä kunnioitus ja arvostus on ansaittava. Riittää kun on ihminen ihmiselle. Ei ikä ratkaise mitään, jos et ole muita kohtaan ollut reilu. Teitittely on täysin turha ja menneen ajan keino mielistellä. Arvostus on ansaittava.

Voi hyvät hyssykät, mikä vihreitä vaivaa? Toivottavasti ei koskaan enää oteta hallitukseen. Vai kannabis vapaaksi, eikö huumeista ole jo riittävästi häiriöitä ja rikollisuutta. Sitten kehtaavat puhua sunnuntailisien poistamisesta.

Mistäköhän mömmöstä noiden vihreiden aivot ovat menneet sekaisin? Esimerkiksi: Vaihda dieselautosi sähköiseen tai öljykattila ilmalämpöversioon. Laitetaanko vihreiden piikkiin vaihdoista tulleet kustannukset? Ehdotuksissa ei ole minkäänlaista realiteettia tavallisen ihmisen arjesta.

Vihreiden haave on, että olisi aurinkosähköauto, jota voisi ajaa pienessä pilvessä.

Melkoinen rimanalitus urheilumedialta, kun Sveitsin voittoa Kanadasta ei uutisoitu oikeastaan mitenkään.

Muuten hyvä kirjoitus Collanderilta (SK 23.5.), mutta miksi ihmeessä hän markkinoi sosiaalidemokraattia jonkinlaisena demokratian takeena. Suomen historiassa oli maalaisliitto sata vuotta sitten tasavaltalaisuuden ja demokratian tae. Alkio ja Kallio. Tämän myönsi Ståhlbergkin. Sosiaalidemokratia on valitettavasti vain ay-liikkeen airut.

En tiennyt, että hautausmaan työntekijät auttavat kukkien kastelussa ja hautakiven pesussa ilman, että on maksanut haudan hoidosta. Kiitos sinulle, kun kerroit siitä meille asiasta tietämättömille.

Opettaja hyvä. Armahda lapsia ja itseäsi. Muistathan, että oppikirjan kaikkien tehtävien tekeminen ei ole sama asia kuin opetussuunnitelman noudattaminen Aurinkoista kevättä.

Yleensä open toukokuu menee pesistä pelatessa ja oman veneen pohjaa rapsuttaessa oppilasvoimalla, uuden opsin hengessä. Sitten sillä voi huoletta venehtiä kesä-, heinä- ja elokuun 15 000 euron bruttopalkalla. Yhdeksän työaamua enää siihen. Jos joku niitä laskisi.

Edellistä viestiäni ei julkaistu, niin kysyn toisin: Korvaako työnohjaus johtajuuden? Voiko esimiestyön ulkoistaa itseltään pois? Kuuluuko työnohjaus kriisitilanteen hoitoon?

PäästyÄmme EU:hun ratkesivat kaikki talous-, ilmasto-, ympäristö- ja muut ongelmat. Nato tullessaan ratkaisee kaikki turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvät ongelmat.