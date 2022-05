Opettajien työaika on puhuttanut viime aikoina tekstaripalstalla.

Jos rakennettava kuntoutuslaitos sisältää saunan, niin saunan taakse jäävät karjarantalaiset. Sanonnan ”saunan takana on tilaa” vuoksi meidän arvomme alenee.

Maiden päämiesten matkasuunnan valinnassa on paljon eroa. Toisessa suunnassa juonitellaan ja toisessa suunnassa neuvotellaan.

Kiitos Käppärän hautausmaan työntekijöille torstaina 19.5. Herttainen nuori nainen auttoi minua kepin tuella kulkijaa. Toi kastelukannun perheemme hautakivelle, kasteli orvokit, pesi vielä kanssani linnunlannat kiveltä. Kiitokseeni koko neljän reippaan naisen ryhmä vastasi, että "kyllä me yritämme ihmistä aina auttaa." Teistä jäi kiitollinen ja hyvä olo.

Eikö tätä peräkärrykirppiskarttaa voitu aikaisemmin laittaa lehteen? Useat halukkaat eivät ole selvillä koko paikasta ja miten kuuluu menetellä.

Kyllä meidän opettajien kelpaa. Teemme vain muutamia työtunteja. Nautimme pitkistä lomista. Emme ole kovinkaan tuottavia. Nyhjäämme aikamme kuluksi. Oppilaat ovat nykyisin oppijoita, itseohjautuvia. Koulutkin turhina laitoksina nimetään monitoimitaloiksi. Opettaa ei enää saa. Silti rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Valehtelijoita me olemme. Kaikki tyynni. Nauramme kateellisille. On hienoa olla opettaja.

Ohjaamon kirjoittamaan mielipiteeseen (SK 21.5.): Ammatillisen tutkinnon ammatilliset tutkinnonosat voi suorittaa kokonaan työelämässä jo tällä hetkellä (voinut jo useampia vuosia) riippuen alasta ja opiskelijasta. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma polku. Opiskelijan ei tarvitse suorittaa YTO-aineita – tutkinto jää saamatta, mutta työllistyä voi. Ammatillisena opettajana harmittaa, miten huonosti nykyisiä koulutustapoja tunnetaan.

Viivi ja Wagner -sarjakuvan Viiville annan neuvon: jätä se sika. B. Virtanen -sarjakuvan B. Virtaselle neuvon: ota loparit ja vaihda työpaikkaa, jossa arvostetaan. On nämä sarjakuvat alkaneet ärsyttämään, siksi luen niitä enää harvoin.

Satakunnan Kansasta on hyvää vauhtia tulossa uusi Alibi. Toimittajan tyyli mässäillä yksityiskohdilla on vastenmielinen.

Oli se hyvä, ettei kansalta kysytty neuvoa Nato-hakemukseen. Mehän ollaan valittu kansanedustajat, jotka tekevät päätöksiä meidän puolesta. Joten pulinat pois, kansa on puhunut.

Sinä (SK-tekstarit 21.5.), joka väität korkeintaan miljoonan suomalaisen olevan Nato-jäsenyyden takana, voisit vaivautua tarkastamaan viime eduskuntavaalien äänestysmäärät. Hyväksyttyjä ääniä oli noin 3,1 miljoonaa, äänioikeutettuja 4,5 miljoonaa eli 71 prosenttia. Esityksesi muistuttaa nykyisen Kremlin emävaletiedottamista. Toivottavasti tavis-suomalainen ei kaikkea roskaa usko.

Tekstaripalstalla joku mietti 21.5., että miten hallitus ja eduskunta voivat tehdä päätöksen Nato -asiassa. Mielenkiintoinen oli laskelma siitä, miten päätös saadaan vääräksi. Mielestäni eduskuntaan valitut ovat äänestäjien valtuuttamia ja eduskunta kannatti Natoon liittymistä äänin 188–8. Näin ollen vastustajia oli kirjoittajan matematiikan mukaan 8 x 5 000= 40 000. Aika vähän mielestäni.

Ennen oli Porin metsässä valittavissa, minkä tyyppiselle lenkille menet. Nyt kaikki lenkit ovat samanlaisia. Veteraani- ja 7 km maastolenkki olisi pitänyt säilyttää ennallaan tuomassa vaihtelua metsän muihin lenkkeihin.

Selostajalegenda Bubi Wallenius kertoi mielipiteensä jääkiekon MM-kisoista aamutelevision ohjelmassa: ensimmäinen viikko on pelkkää rahan keräämistä, otteluilla ei ole urheilullista merkitystä. Täyteotteluita marginaalilajissa. Juhani Liuhala (SK 21.5.) oli aivan asian ytimessä. Leijona-pelaaja Rajala ihmetteli yleisön hiljaisuutta, ei mitään hypeä havaittavissa. No jos Britannia on vastustaja, niin eipä siitä paljon riemua revitä. Ensi vuonna ehkä uiguurit, Kale voi senkin järjestää.