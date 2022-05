Toivottavasti tänä kesänä maanviljelijät ehtivät hävittää pelto-ojistaan lupiinit sekä jättipalsamit ja muutenkin osallistua rajaojien pitämiseen auki.

Haapamäki-radan kunnostus olisi Suomen kokonaisturvallisuutta nopeasti kohentava toimi. Kuljetusresilienssiä tulee vahvistaa.

Koira ei pian saa edes hengittää tai ilmaista olemassaoloaan millään tavalla (SK-tekstarit 18.5.). Ihminen saa mökillä louskuttaa, kiusata, heitellä risut ja muut roskat naapuriin. Mekastaa mielin määrin, häiritä naapureita kesät talvet vuodesta toiseen ja saa ilmaista itseään omalla äänellään. Miksi kukaan ei valita? Sen myös ihmisen paras ystävä tajuaa, mitä ”hiljaa” tai ”ei hauku” tarkoittaa. Moni meistä ei tunnu sitä tietävän tai tajuavan.

Sotasanasto pitäisi muuttaa niin, että ei sanota ”sota on sotaa”, vaan hyökkääjää sanottaisiin oikeilla nimillä eli rikollinen terroristi, sarjamurhaaja, tuhopolttaja, sairas, suuruudenhullu, kotirauhan rikkoja ja asuntojen tuhoaja. Ei siellä ole kaatuneita, vaan elävältä teurastettuja. Tekijä kansainväliseen oikeuteen, rikos on rikos, ei sota sitä muuta. Pitää kaikki sanoa oikeilla nimillä demokratiassa, muuten mekin tapamme totuuden ensimmäiseksi.

Kun nyt uutisissa jatkuvasti kerrotaan Satakunnassa olevan hirveä määrä avoimia työpaikkoja, niin voisiko joku toimittaja ottaa selvää, mitä työpaikkoja ne ovat. Oma kokemukseni on tämä: valtaosa kaiken maailman puhelinmyyntiä, ovelta ovelle kiertäviä katto-, viemäri- ja ikkunamyyjiä. Lisäksi kaupanalalla osa-aikaisia 4 tunnin työpaikkoja. Kaikki työllistetään vuokrafirmojen kautta.

Asian kantapään kautta kokenut

Maantiet on tarkoitetut kaikille tienkäyttäjille. Nyt on kuitenkin se tilanne, että rekalla ajajat valtaavat tiet. He ajavat tien keskiviivan melkeinpä päällä. Tällöin ei takaa näe mitään rekan ohi, vaikka välimatka olisi mikä. Eikö rekkojen tulisi ajaa mieluummin reunaviivan tuntumassa? Ja niin, että kuskit eivät alati puhuisi kännykkään ilman handsfreetä.

Vuosien 1808–1809 sodassa Ruotsi hävisi Venäjälle ja sai Ruotsin itäiset osat (Suomi) itselleen. Suomea pidettiin köyhänä erämaana. Suomi sai kuitenkin autonomisen aseman ja omat valtiopäivät eli Suomelle taattiin ensi kertaa itsehallinto, omat lait, valtiopäivät ja senaatti. Aleksanteri l:n sanoin Suomi kohosi kansakunnaksi kansakuntien joukkoon.

Sotamaisteri

Satakunnan Viikko -nimisen lehden pääkirjoittaja jupisee puppua. Kansan, presidentin, hallituksen ja eduskunnan on oltava Nato-jäsenyyden kannalla. Onko näin? Kansalta ei ole kysytty mitään, presidentti on kokoomuslainen, hallitus on valittu eduskunnasta ja eduskunta edustaa vain osaa suomalaisista. Jos jokainen eduskuntaan valittu olisi saanut 5 000 ääntä, niin he edustaisivat noin miljoonaa äänestäjää. Joten maksimissaan miljoona suomalaista on tämän päätöksen takana, muilta ei ole mielipidettä kysytty.

Jos kaunein kevään ääni on korkeakorkoisten kenkien kopse (SK-tekstarit 19.5.), niin siitä vaan kunnon piikkikorkoiset jalkaan ja kävelemään kävelykatua edes taas, niin muutkin nauttivat.

Olen täysin eri mieltä sähköpotkulaudoista (SK 17.5.): niiden käyttäjät ovat välinpitämättömiä. Ohittelevat hurjalla vauhdilla kävelijöitä vasemmalta tai oikealta. Nykyisin pelkään pyöräillä, kun vähältä piti -tilanteita on joka päivä. Liikennesäännöt pitäisi olla opittuna.

Närkästynyt pyöräilijä

On se ihme, että näitä polkujuoksijoita ei ole näillä kunnostetuilla poluilla näkynyt. Olen liikkunut siellä aktiivisesti monta vuosikymmentä. Mistä näitä polkujuoksijoita nyt on kasvanut yhtäkkiä? Juoskaa itse haluamanne polku metsään. Kyllä se sinne syntyy, jos teitä juoksijoita oikeasti on. Ja valmiit, luonnonmukaiset polut eivät Suomen metsistä lopu. Meitä kävellen liikkuvia on aina monin verroin enemmän.