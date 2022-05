”Ystävä tulossa kylään ja tekeminen puuttuu? Menkää ulos keräämään roskia – se on rattoisaa ja tavoitteellista, sillä roskia löytyy runsaasti joka kadunkulmasta”

Roskien kerääminen on hyödyllinen ja konkreettista tulosta aikaansaava harrastus.

Katselin Ylen ohjelmaa (17.5.) soista. Valitettavasti vain siinä keskityttiin taas ilmaston muutoksen seurauksiin, ei syihin. Vaikka me mitä tekisimme, niin luonto muuttuu huonompaan suuntaan niin kauan kuin ihmisten määrä maapallolla on näin suuri. Vaikka saisimme säänneltyä ilmaston lämpenemistä tavoiteltuun 1,5 asteeseen, niin se ei mitään pitkällä tähtäimellä muuta. Ennemmin tai myöhemmin luonto määrittää sitä rasittavien tahojen määrän.

Opettajien vihaajalle (SK-tekstarit 17.5.): Kyllä, työpäiväni alkaa toisinaan kello 8 aamulla ja kello 23 lopettelen. Toki taukoja on välissä. Koulutettujen palautteesta päätellen en ole toimeenpanematon nykertäjä. Toimeenpano on kuitenkin väärä termi. Nautin opettamisesta ja siitä, että oppilaat löytävät paikkansa ja ovat oppineita ja sivistyneitä. Opettaminen on valitettavasti jäänyt kaiken "ylhäältä" annetun suunnittelun ja turhanpäiväisyyksien jalkoihin. Pystytkö itse moneen työhön yhtä aikaa? Tuskin.

Ihmetyttää edelleen, miksi veteraanilenkin asfaltointi on yhä tekemättä. Pohjat olleet valmiina jo pitkän aikaa.

Veteraanilenkin kunnostus on minulle sinänsä ok, mutta olisin kyllä sille rahalle, kaiketi noin 100 000 euroa, löytänyt tähdellisempiäkin kohteita Porin urheilukeskuksen alueelta. Stadionilla moni nurkka repsottaa, tekojääradalla alitehoiset valot yms.

Koittakaa nyt jo päästä yli veteraanilenkin kunnostuksesta. Siitä tuli hyvä. Polkujuoksijoille polkuja kyllä löytyy Porin metsästä.

Peiliin katsomisen paikka (SK-tekstarit 17.5.): peiliin voi – ja varsinkin pitäisi – katsoa se osapuoli, jonka vuoksi välit pistetään poikki.

Voitaisko nyt kun Keskusaukion alue laitetaan uuteen uskoon, niin vielä palauttaa linja-autot omalle paikalleen linja-autoasemalle. Olisihan bussit voineet ajaa rautatieaseman kautta. Paluumuuttajana muutin Poriin. Olin onnellinen linja-autoasemasta. Olin sen suurkuluttaja. Kului vuosi, eikä sitä enää ollut. Nyt itsekin muuttanut pois Porista, missä ei kunnioiteta mitään vanhaa. Käy sääliksi porilaisia. Onneksi kunnon Porilaisen saa 5. osan grillistä, taitaa olla Juhana-Herttuan kadulla.

Mielestäni Yyteriin pitää palkata "Uloste-Uuno" sakottamaan kieltomerkeistä viisveisaavat koiranulkoiluttajat. Pikavoitolle hintaluokkaa 50 euroa.

Sakko on rahallinen rangaistus rikoksesta. Sakon voi määrätä poliisi, rajavartiomies, tullimies tai tuomioistuin. Mikään Natsa-Niilo ei voi sakottaa Yyterissä yhtään ketään.

Hienoa, että seurakuntaneuvostosta löytyi ihmisiä, jotka äänestivät sateenkaarimessujen järjestämisen sallimiseksi Keski-Porin kirkossa. Heillä on sydän paikallaan.

Onko ev.lut. kirkoissa eri messuja sukupuolikäyttäytymisen perusteella? Olen tähän asti ymmärtänyt kirkon messujen olevan avoimia kaikelle kansalle. Täytyypä aloittaa seuraaminen milloin on heteromessuja, niin voin mennä kirkkoon.

Onko sinulle tulossa ystävä kylään ja tekeminen puuttuu? Lähde ystäväsi kanssa ulos keräämään roskia! Tarvitset: hanskat ja kaksi roskapussia (toinen tölkeille ja toinen kaikelle muulle roskalle). Roskien kerääminen on rattoisaa ja tavoitteellista, sillä niitä löytyy runsaasti joka kadunkulmasta. Saat myös samalla vatsalihastreenin, kun naurat yhteiselle harrastuksellenne.

Nuoret mummot

Maksoikohan Venäjän presidentti Turkin presidentille, kun Suomi on hakemassa Naton jäsenyyttä? Kuukausi aikaisemmin Turkilla ei ollut mitään Suomen jäsenyyttä vastaan. Turkkihan on miehittänyt Pohjois-Kyproksen, mikä ei heidän mielestään ole lainkaan väärin.

Mielestäni kaunein luonnon ja kevään ääni on korkeakorkoisten kenkien kopse asfaltilla.