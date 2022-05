Pengertien tuulivoimalat puretaan (SK 12.5.). Artikkelissa mainitaan, että tuulivoimalat ovat olleet "tuotannossaan luotettavia". Seurasin päivittäin tuulivoimaloiden toimintaa noin kymmenen vuoden ajan ohi ajaessani. Melkeinpä joka päivä vähintään yksi neljästä voimalasta oli seisokissa, syytä en tiedä. Asioista pitää kertoa niin kuin ne ovat. Olen seurannut, että Suomeen hankitaan edelleen saman valmistajan tuulivoimaloita. Miksi?

Yle vaan lisää toimipaikkoja, vaikka pitäisi vähentää. Toimittajia on aivan liikaa läpi Suomen.

Veronmaksaja

Mielestäni Yyteriin pitää palkata "Natsa-Niilo" sakottamaan tupakoitsijoita. Pikavoitolle hinta luokkaa 50 euroa.

Kierrätyskeskuksen myymälä on suljettu. Miksi? Eikö sen kautta vielä saada käyttökelpoinen tavara uudelleenkäyttöön.

Eiköhän jätetä matkailualan rahat kotimaahan tai johonkin muuhun maahan kuin Turkkiin. Erdogan on Putinin kätyri ja lausunnoillaan polttaa sillat takanaan. Matkailu tärkeä Turkille, joten ei mennä sinne.

Onkohan hallitus oikonut vähän liikaa kurveja tässä Nato-asiassa ?

Voimme olla ylpeitä: talvisodan yksimielisyys ja ihme on tullut ajankohtaiseksi, mikä on osoitus suomalaisten neuvottelutaidoista, kun vakavista asioista pitää päättää – vaikka pienistä asioista ei aina sopuun päästäisikään. Suomalaiset ovat valinneet viisaat ja tarmokkaat päättäjät. Olemme hyvässä hoidossa, kiitos heille.

Onko poliisille siis muiden tyttöjen kopelointi ihan ok, mutta oman tyttären kohdalla menee raja? En tiennytkään henkilötarkastukseen liittyvän seksuaalisuutta.

Millaisia laatuvaatimuksia mahtaa linjaliikenteen busseilla olla? Pori–Turku-välin tietyt kulkupelit vaan huononee ja huononee, uskaltaako kohta astua edes kyytiin?

Polkujuoksu kasvattaa suosiotaan maailmalla ja on lajina rantautunut paikoitellen myös Suomeen. Niinpä on loogista, että Porin kaupunki ajaa sen harrastamiseen soveltuvalle Veteraanilenkille metrin leveydeltä kivituhkaa. Siitäs saivat – taas on yksi ulkoinen uhka torjuttu!

Kun joku itselle tärkeä asia on pilattu niin, että sen vuosikymmenien pituinen käyttö ei enää ole alkuperäistarkoituksessa mahdollista, saa sen todeta ilman, että se valitukseksi luokitellaan. Tekopositiivisuus on syvältä.

Veteraanilenkki

Jos veteraanilenkki ei kiinnosta, niin älä mene. Piste.

Ainoa luonnon ääni, mikä kuuluu mökillä on se ihmisen paras ystävä, joka louskuttaa aamusta iltaan.

Arvoisat hirvimiehet. Kun hirvitornin aika on ohi, niin poistakaa ne. Niitä voisi vaikka polttaa syksyn hirvinuotioilla.

Miksi Lenin antoi taktisista syistä itsenäisyyden Suomelle, kun jo olimme osa Venäjää? Miksi hän halusi Suomessa tehtävän vallankumouksen, hehän olivat sen jo tehneet? Eihän siinä ole mitään logiikkaa.

Tänä keväänä on valmistunut ja valmistuu ammattikoulusta nuoria, joiden opiskelua korona on kurittanut kaikkina kolmena opiskeluvuotena, tavalla tai toisella. On ollut paljon etäopiskelua ym. Milloin Winnova teidän koulussanne on juhlat näille sitkeille, joustamiskykyisille nuorille? Heillä on elämä edessä. Rajoituksethan eivät ole enää juhlan järjestämisen esteenä. Posti tuo todistuksia, mutta ihan kuin jotain tärkeää puuttuisi.

Johannes Yrttiaholle (SK 17.5.): Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Asia on juuri niin, että Naton kielteisiä vaikutuksia Suomelle ei haluta nähdä. Sampsa Katajan kolumni taas ei vakuuttanut, sillä asiat eivät ole noin mustavalkoisia. Suomeen ei ole kohdistunut 80 vuoden liittoutumattomuuden ajanjaksolla sotilaallista uhkaa. Nato-jäsenyyden myötä uhka kasvaa.