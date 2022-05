”Suomeen on saatava eläkekatto, kuten on muissakin sivistysvaltioissa – Alimmaksi eläkkeeksi 2500 euroa ja eläkekatoksi 3500 euroa”

Riihikedonkadulla olisi myös kovasti tarvetta poliisin kamera-autolle tai tutkalle. Sirkustorilta Koivistonpuistikkoon päin nopeudet on hurjia (myös busseilla ja kuorma autoilla), vaikka leikkikenttäkin on tien varrella. Myös toiseen suuntaan samalla vauhdilla, vaikka oikealta tulevia pitäisi väistää. Mennään oletuksella, että "pienemmällä" tiellä olisi kolmio, mutta kun ei ole.

Antti Roineen loistava kirjoitus (SK 13.5.) arkkitehtuurin ja ympäristön vaikutuksesta ihmisiin on erittäin vahva suositus esimerkiksi Satakunnan museon välittömälle purkamiselle, ja alueelle palautetaan niin kutsuttu Hampparin puisto.

Kun nykyään kaikki on mahdollista, niin miksi potkulautoihin ei saada puhallustestiä?

Ei Suomi ole demokraattinen valtio. Pikkupuolueet (vihervasurit) johtavat nyt tätä maata hallituksessa. Ei suomalaiset näin äänestäneet. Asiamme ovat huonommalla tolalla kuin koskaan.

Laittakaa tiedoksi Nato-hakemuksesta kopio Putille ja muistakaa kiittäkää tuesta.

Veteraanilenkki ja seiskan maastolenkki: nykyisin voi puhua teistä, sellaiseksi ne muutettiin. Niiden ns. kunnostuksen myötä polkujuoksijat jäivät heitteille eli sellaista saavutettavuutta. Ei ole levollista juosta metsän sekalaisia koira- ja polunpätkiä ristiin rastiin miettien, mihin mikäkin vie. Haluan tietää, missä olen enkä joutua miettimään sitä juostessa. Se syö elämyksen ilon ja rauhan. Eli se niistä muista poluista, yhtään virallista juoksupolkua siellä enää ei ole. Kyllä noita vielä kävelee, mutta juoksuun niistä kovan pintansa takia ei enää ole. Olisitte korjanneet vain ne muutamat pahemmat kohdat, se oli ollut oikea tapa edetä. Kyllä kävelijöille baanaa löytyi sieltä metsästä ilmankin.

Kyllä on tämän kaupungin kadut kamalassa kunnossa. Ja ketä on nämä, jotka tekee paikkauksia? Jälki on huonoa. Mutta Ässät sai miljoonia, mitä kaduilla väliä. Lisätään veroja, niin se menee.

Olkaa ihmiset tarkkoina, kun taloyhtiön yhtiökokouksessa päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta. Muulloin asukkaiden on vaikeampi saada hallitusta vastuuseen virheistään.

Kiitos Ulvilan seurakunnalle sankarihautojen hyvästä hoidosta.

Mikä ihmeen järki Porissakin on alati rakentaa uusia kouluja? Ja sitten vanhat tilat jää käyttämättä. Ovatko luottamushenkilöt täysin virkamiesten vietävissä? Kuntalaiset ovat statisteja ja maksajia.

Lämpimästi tervetuloa hoitoalalle. Pari vuotta kun opiskelet, pääset sijaistamaan ja 3–4 vuoden päästä oletkin jo rivissä 2 400 euron lähtöpalkalla. Sori etukäteen, jos sairastun ja jäätkin yksin vastuuseen kuivituksesta ja syötöistä, vaikka olet sairaanhoitaja, et hoiva-apulainen. Tilipäivähän auttaa sinua jaksamaan.

Koirat uimarannoilla ja lasten leikkipaikoilla on ollut kiellettyjä jo pitkään. Nyt myös tupakointi on kiellettyä uimarannoilla ja leikkipaikoilla. Hyvä niin, koska savu ja tumpit on terveysuhka. Miten Pori aikoo valvoa kieltojen toteutumista? Koirakuria tai edes villiä maastopyöräilyä ei Yyterissä ole valvottu.

Naapuri voisi huolehtia omista asioistaan ilman puuttumista muiden asioihin. Eikö omalla reviirillä riitä neuvontaa tarpeeksi? Onko vaimo liian tiukka?

Valtio rikastuu sähkön ja polttoaineiden avulla, koska arvonlisäveron tuotot kasvavat huomattavasti. Tästä asiasta poliitikot ja hallitus ovat olleet hyvin hiljaa. Jos alvin tuotot pidettäisiin viime vuoden tasolla, voitaisiin sähkön ja polttoaineiden arvonlisäveroa pienentää helposti 5–7 prosenttia.

Suomeen on saatava eläkekatto, kuten on muissakin sivistysvaltioissa. Alimmaksi eläkkeeksi 2 500 euroa ja eläkekatoksi 3 500 euroa. Kyllä hyvinvointivaltion ihmisten on viimeistään eläkkeellä tultava rahallisesti toimeen. Leikattu indeksi poistetaan. Ylisuurilla eläkkeillä ja 200 miljardin eläkekassoilla maksetaan tämä uudistus.