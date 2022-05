"Kenellähän opettajalla on kuuden tunnin työpäivä? Ei open työ ole vain luokassa olemista”

Ennen veteraanilenkki tarjosi hienon mahdollisuuden juosta luonnossa ilman jälkiä ihmisestä. Siellä mieli lepäsi ja keho virkistyi, kun tunsi olevansa luonnon helmassa. Nyt luonnonpolun tilalla on leveä tie ja harmaata teollista sepeliä joka puolella. Enää ei olla luonnon helmassa, vaan rakennetulla tiellä kuin keskikaupungin puistoissa.

Koirien "automaattinen" matolääkitys? Ottakaa ensin selvää mikä loinen, liiallinen käyttö saa loiset immuuneiksi. Asia täytyy ottaa vakavasti.

Mikä on tärkeämpää kuin pitää tehdyistä sopimuksista kiinni? Ei mikään, sanon minä.

Satakunnan osuuskauppa, Mikkolan Prisma. Kananmunapaketin hinta noussut yli 100%:a puolessa vuodessa, 0,99 eurosta 1,99 euroon. Paljonko tuottaja on saanut tästä hinnannoususta?

Taas tällä palstalla joku "tietävä" niputti kaikki opettajat yhteen (SK 12.5.) pitkien lomien nauttijoina. Kannattaa muistaa, että se ei pidä paikkaansa varhaiskasvatuksen opettajien kohdalla. Lomat sentään saamme, vaikkakin ne vahvistetaan nykyään usein vasta viikkoa kahta ennen loman alkua.

Kenellähän opettajalla on kuuden tunnin työpäivä (SK 12.5.)? Ei open työ ole vain luokassa olemista. Kurssien valmistelut, digikurssien teko, opetussuunnitelmat, oppimissuunnitelmat, yhteisopettajuus, kaikki lainsäädännölliset vaatimukset, tiimityöskentely, järjetön palaverisuma yms. Sanoisin, että työpäivän pituus on 14–16 tuntia. Ja palkasta on vapaat ajat vähennetty. Revi siitä, sinä, joka valitat ja luulet tietäväsi. Opiskele opettajaksi meidän uupuneiden tilalle.

Kansanedustaja Marttinen ehdottaa 8-tietä Rauman ja Porin välillä nelikaistaiseksi. Hän ja muutkin Satakunnan kansanedustajat ovat unohtaneet, että maakuntaa on Porista Etelä-Pohjanmaan rajalle. Sopii mennä ajelemaan tiettyinä aikoina vaikka Porista Tuorilaan, vastaan voi tulla kolmekymmentäkin rekkaa. Tie alkaa olla urilla, eikä yhtäkään ohituskaistaa ole. Talvella voi olla turvallistakin ajaa rekan perässä, mutta kesällä ei haluaisi.

Hoitajilta riistettiin lakko-oikeus ja nyt hoitajat eivät saa valittaakaan enää. Kyllä on aikoihin eletty. Vuonna 2022 Suomessa ei voida tunnustaa, että naisvaltaiset alat, tässä tapauksessa hoitoala, on palkkakuopassa. Ketään ei kiinnosta. Ei kai ihmisten hoitaminen ole arvokasta, koneenhoitamista arvostetaan Suomessa enemmän. Sitten vasta välität, kun soitat 112 ja ketään hoitajaa ei tule.

Ymmärrän hoitajien palkankorotusvaatimuksia kuin myös huolta, ettei alalle hakeudu hoitotyöhön soveltuvia suomalaisia nuoria. En halua minua hoitamaan kielitaidotonta ja suomalaista kulttuuria ymmärtämätöntä ulkomaalaista.

Miten hoitajat ovat tehneet myyräntyötä (SK-tekstarit 11.5.)? Ole ensin hoitajana, niin tiedät mistä puhut. Tuli vastuuhoitajamalli, no sehän kertoo toisille tietämättömille... Ei mitään. Hoitajalle esimerkiksi kuuden potilaan kaikki vitaalit, pesut, haavahoidot, syöttämiset omaisten ja muiden tahojen sopimiset. Ja vielä lääkärin kierrot päälle. Myös tietokoneella pitää olla kirjattuna kaikenlaisten komponenttien alle kaikki mitä olet tehnyt. Eli mikään ei riitä.

Hurme kirjoitti (SK.12.5.) karhun vihellyksestä. Meidän huushollissa toinen viheltää Toreadoria taukoamatta, kun on ilmiselvästi hermostunut. Oliskohan kontiolla sama maneeri?

Autoilija: kun edessäsi ajaa traktori, muista, että se on sinun kaistallasi ja sinä odotat sopivaa ohituskohtaa. Vastaantulijan ei tarvitse väistää pientareelle.

Me kuntouttamattomat taidamme olla isompi ongelma, Karjarannassakin.

Metronomian kandidaatti

Metsien pikkuteistä olen huolissani. Siellä voisi käydä poliisi kiertämässä viikonloppuisin.