Satakunnan Kansa listasi torstaina satakuntalaisten kuntapoliitikkojen luottamustoimistaan saamia kokous- ja muita palkkioita. Kuva on Satakunnan aluevaltuuston kaikkien aikojen ensimmäisestä kokouksesta 2. maaliskuuta 2022.

Eikö Solalallakaan ole muuta tekemistä kuin työllistää häiriköinnillään poliiseja? Olettaisi, että pitkän linjan järjestöaktiivi tiedostaisi poliiseilla olevan muutakin työtä kuin kantaa elokapinalaisia pois häiritsemästä kansalaisten laillisia liikkumisoikeuksia.

Mannerheimintielle tulee iso remontti lähiaikoina. Laittakaa pätkä vastuksia päällysteen alle. On mukavampi istua.

KIELONKADULTA kukkaruukun ottaja, oletko nyt tyytyväinen, kun veit kaksi ruukkua talomme edestä. Ovat olleet siinä 20 vuotta, kunnes sinä ajattelematon veit ne. Yksi sentään jäi. Voisit palauttaa ottamasi.

Fiksu myymälä, missä ostoskoreja on myymälässäkin, eikä vain sisääntulossa.

Nyt on se hetki, kun pitää keskittyä Metsämiehenkatuun, eli saatettava kuntoon ja toimivaksi ennen palloiluhallin rakennustyön aloittamista. Tien pinta aivan luokattomassa kunnossa ja tien leveys aivan käsittämätön. Jos olet kääntymässä esimerkiksi Diakin pihaan, joutuu koko autoletka pysähtymään perääsi odottamaan, kunnes pääset pois edestä. Nyt on Taitaja-kisat tulossa, arvioitu 40 000 vierailijaa. Itse noin 10 kisaa kiertäneenä ympäri Suomea, ei ole tällaista tietä tullut vastaan missään. Marraskuussa jo aiheesta kirjoittelin, mutta ei taida koskettaa ketään? Huh huh, uniikkia on!

Muurisen Sakarin kolumni alleviivaa sen kuilun, johon Pori on vajonnut. Nyt isolla vaihteella lobbaamaan Porista Nato-satamaa. Kyllä asiantuntijat sitten huolehtivat, että pelit ja vehkeet on ajan tasalla. Älkööt pelätkö nostaa katsettanne! Pori nousuun, jos ei muuten, niin Naton voimalla.

Missä uuden torirakennuksen pyörätelineet? Vanhat hyvät ja turvalliset katosivat, eikä uusia näy.

Kylmä totuus on, että Suomessa kuolee aina kahdessa tunnissa kolme ihmistä koronaan. Keskimääräinen kuolleisuus on suurempi kuin sotavuosien 1939–1945. Mitä tekevät päättäjät? No eivät mitään, kun ei ole enää kliffaa esiintyä koronasta pelastavina enkeleinä.

Viime kaksi vuotta ovat osoittaneet, ettei ole yhdentekevää ketä vaaleissa äänestää. Kaiken maailman hakkaraiset eivät pystyisi toimimaan ja johtamaan maata todellisten vaikeuksien keskellä.

Sairaaloiden käytävillä makaa vanhukset kaiken kiireen keskellä. Pori vähentää vanhuspalveluiden paikkoja runsaalla kädellä. Aikovat saada kotihoidon turvin vanhukset pysymään kotonaan. Näissä kotioloissa on paljon asuinkelvottomia koteja, väkivaltaa, huolta, pärjäämättömyyttä, aliravitsemusta ja nestehukkaa. Muistisairaat eivät muista syödä tai juoda, puhumattakaan yksinäisyydestä ja turvattomuudesta, jossa he joutuvat olemaan. Nyt olisi korkea aika jälkikasvun ruveta huolestumaan omaistensa tulevaisuudesta.

Valvontakameroille tai kamera-autolle olisi käyttöä myös Ruosniementiellä välillä Pappilanpuistikon ympyrä – K-Marketin ympyrä, Murtosenmutkantien suora sekä Hyypäntie. Ovat varsinaisia ralliratoja. Jatkuvia ylinopeuksia, vaarallisia ohituksia sekä kilpaa ajamista. Autoilla, moottoripyörillä, mopoilla, mönkijöillä ja mopoautoilla. Tarttis tehdä jotakin.

Kyllä on Sininauhan porukoissa sydäntä, kun lintuja haluavat itse tehdyillä hienoilla "asunnoilla" auttaa. Loistavaa.

Miten ihmeessä hoitajat voivat hylätä tuollaisen tarjouksen ja vaatia vielä lisää. Onko ahneudella mitään rajaa? Aina olen hoitajia arvostanut yli kaiken, mutta kyllä nyt laskee pisteet ja roimasti. Ottakaa vaan loparit, niin etsitään vaikka ulkomailta sellaiset hoitajat, joille työ kelpaa.

Luottamushenkilöiden palkkioiden vertailussa jäi kiinnostavin seikka pois. Kuinka monesta eri luottamustehtävästä yksi henkilö saa palkkioita ja mihin kokonaissumma nousee? Erityisesti kiinnostaa satakuntalaisten kansanedustajien tilanne.