Nato-jäsenyysasiassa kansalaisilla ei kaikkea sitä tietoa, mitä kansanedustajilla on, kirjoittaja muistuttaa.

Radio Pori tiedottaa, että Kaanaasta lähdetään keräämään roskia viipalekoululta. Eli mistä? Ei ole koulua. Kirjastolta? Ei kirjastoa. Laittakaa terveys-asemalta. Nämä kaikki palvelut Vallun porukka lopettanut.

Saunan taakse köyhät ja sairaat, se on Pekolan malli (SK-tekstarit 9.5.).

Maanpuolustus pitää yksityistää. Näin veronmaksajat voittavat.

Sairaanhoitajana en ole "avustaja", vaan teen vaativaa ja itsenäistä asiantuntijatyötä erikoissairaanhoidon poliklinikalla. Alalle hakeutuessa nuorena ja lapsettomana palkka riitti hyvin ylitöitä paiskiessa. Nykyään perheellisenä ja päivätyössä palkka ei vaan riitä.

Vartaassa kypsynyt kebab itse veistettynä, nam! Sellaista keittiömies kaipaa, mutta liian usein se lämmitetään grillillä ja ravintoloissa tehtaan pakastepaketista. Keittiömies lupaa ostaa siltä yrittäjältä herkuttelukebabinsa aina silloin, kun on elokuvailta. Ja vapaavuoro keittiöstä.

Keittiömies

Opettajat valittavat pienestä palkasta, mutta eivät puhu, kuinka paljon heillä on lomaa tehtyihin työtunteihin nähden. On talviloma, kesäloma, syysloma, joululoma ja kuuden tunnin työpäiviä. Olkaa tyytyväisiä.

Eläke on tosiaankin Suomessa noin 52 prosenttia palkasta. Eläkemaksu on kaikilla saman suuruinen, paitsi 53–62-vuotiailla hieman suurempi. Eli 4 000 euron palkalla eläkkeesi olisi hiuksen hienosti yli 2 000 euroa. Nämä kyllä löytyy varmasti googlettamallakin, jos ei tiedä asiaa.

Oli esine tai asia miten vitivalkoinen vain, niin varjo pakkaa olemaan aina tummanpuhuva.

Haluan kiittää sinua, joka hautausmaalla tulit auttamaan minua, kun sain tasapainohäiriön. Ilman sinua olisin kaatunut. Veit minun penkille istumaan. Kiitos!

Eduskunta saa Nato-päätöstä varten salaista tietoa, jota ei voi tuoda julkisuuteen. Näin ollen ainoa oikea tapa ratkaista liittymisasia on sen päättäminen eduskunnassa.

Naton vastustajat ja rauhanliikkeen kannattajat ovat sinänsä oikeassa, mutta pitää olla realisti, kun rauhansopimukset eivät päde – Venäjän kanssa ei voi sopimuksia tehdä, koska niihin ei voi luottaa ja kaikki on mahdollista, eikä kauniit ideat silloin auta. Maailmassa toimii evoluutio ja voimakkain voittaa, niin se vaan on. Luonnon järjestelmän pitää hyväksyä. Luonto on kaukaa viisas ja takaa tulevaisuuden, että ihmiskuntakin pysyy elinvoimaisena. Siihen kaikki vitsaukset tähtäävät.

Niistä nuorten myssyistä ja lippiksistä sisätiloissa ja ruokapöydissä (tekstarit 8.5.): trendi tullut USA:n mustien katu-, jengi- ja räppiporukoilta, kuten myös väljät vaatteet. Sikäläisistä vankiloista kerrotaan lähteneen taannoin muoti alhaalla roikkuvista housuista, usein persvako tarkoituksella lähes näkyvillä.

Ei patsaiden poistaminen muuta historiaa, se vain korjaa arvostuksessa tapahtuneen virheen.

Viitaten tekstariin 10.5.: Moititaanko Sannaa asiasta vasta sitten, kun siellä Natossa olemme. Hyvin on mielestäni vaikeana aikana työnsä hoitanut.

Joku nenäkkäästi jälkiviisasteli (SK 10.5.) ja kertoi, ettei Sanna Marin ollut Natoon liittymisen kannalla tammikuussa. Noin 40 prosenttia kansalaisista on sittemmin muuttanut kantaansa. Vielä tammikuussa ei Putin ollut aloittanut raivokasta kansanmurhaansa. Ihmisillä on oikeus arvioida kannanottojaan tilanteiden mukaan. Myös pääministerin – ja etenkin pääministerin.

Veteraanilenkki on nyt upea, kun se kiemurtelee puiden lomassa. Ei kastu jalat ja voi kulkea kaverin kanssa rinnakkain, ihastella oravien hyörinää ja arvuutella, mikä lintu nyt laulaa ja mikä lintu tuo ja tuo on. Kyllä siellä mieli lepää ja kunto kasvaa. Kiitos tien tekijät.