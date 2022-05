”Naiset hoitavat lapset ja kodin pyyteettömästi muiden töiden ohella, vaikka se on vaikein ja vastuullisin elämäntehtävä tulevaisuutta ajatellen.”

Jos Karjarantaan suunniteltaisiin kissojen löytöeläinkotia, kukaan ei valittaisi.

Uutisoidaan, että lakosta huolimatta päiväkotilapset voidaan hoitaa normaalisti. Miten tämä yhtälö on mahdollinen? Kun lakon aikana homma toimii normaalisti, mutta normaaliaikana on valtava valitus päällä, ettei ole hoitajia ja ryhmäkoot kasvavat. Onko kyseessä ay-liikkeen kaikkien aikojen vedätys ja huijaus?

Kunpa järki voittaisi valtavan kokoisen naapurimaan päättäjillä. Alkaisivat kunnostaa omaa maataan sen sijaan, että tavoitteena on tuhota ja tappaa veljeskansoja.

UUSI TYÖNHAKUMALLI ei heikentänyt työttömien etuja. Edellinen niin sanottu aktiivimalli leikkasi korvausta 4,65 prosenttia, jos työtä ei ollut. Uusi malli ei leikkaa korvauksia, jos työtä ei ole tarjolla. Karenssit myös ovat puolta lyhyempiä eli merkittävästi parempi duunarin kannalta.

Dokumentti Jere Karalahdesta oli karua katseltavaa erityisesti siksi, että joukkueurheilussa annetaan liian paljon anteeksi pelitaitojen perusteella. Se on todella väärin muita joukkueen jäseniä kohtaan ja vaikuttaa heikentävästi koko joukkueen toimintaan.

Täällä kirjoitellaan, kuinka hoitajat eivät ole palkkakuopassa, ynnä muuta soopaa. Lähihoitajan peruspalkka Porissa on 2 200 miinus verot eli käteen jää noin 1700 euroa. Onko se jonkun mielestä paljon raskaasta kiireisestä työstä, jossa arvostusta ei saa? Lisiä tulee vähän, mutta pieniä nekin on – noin 300 euroa, jos painat yövuoroja ja viikonloppuja eli teet kolmivuoroa. Miksi Suomessa on hoitajapula, jos palkat ja työolot ovat muka niin hyvät, kysyn vaan!

Maailman kaunein musiikki on sävelletty naiselle, ja hyvä niin – kuten esimerkiksi Beethovenin Für Elise. Naisenergia pitää maailman pystyssä, kun he hoitavat lapset ja kodin pyyteettömästi muiden töiden ohella, vaikka se on vaikein ja vastuullisin elämäntehtävä tulevaisuutta ajatellen. Äidin hoivaa ja tosi rakkautta ei mikään korvaa.

Venäjä on röyhkeästi hyökännyt Ukrainaan. Maailma on onneksi avannut ovensa sotapakolaisille. Ukraina on monikymmenmiljoonainen ja pinta-alaltaan valtava valtio. Joskus tulee mieleen, onko Ukrainan turvallinen osa itse myös auttamassa siviilejä sota-alueelta. Jos Ukrainan asemaa verrataan Suomen tilanteeseen saman hyökkääjän kanssa, Suomi – silloin 3,5 miljoonainen kansa ja miehet rintamalla – järjesti lähes 0,5 miljoonaa itäsuomalaista turvaan sodan jaloista muualle Suomeen. Avunanto ulkomailta oli minimaalista.

Onneksi minä en tiedä rakennusten ylläpidosta liikaa. Sen verran kuitenkin, että kodit, koulut ja muut vastaavat tilat on pidettävä yli 20 asteen lämpöisinä sekä jatkuvasti hyvin tuuletettuina, rakennuksen kunnossa pysymisen vuoksi. Näitäkin perusasioita on vastustettu poliittisilla ideologioilla.

Meillä on suurin osa asioista paremmin EU:n myötä (tekstarit 4.5.). Ostovoima on parantunut huimasti koko EU-jäsenyyden ajan, lukuun ottamatta muutamaa viime vuotta, johtuen koronasta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Olemme saaneet nauttia todella pitkään matalista asuntolainojen koroista, ilman yllätyksiä, joista kiitos EU:lle. Vienti on vetänyt hyvin, kiitos EU:n sisämarkkinoilla toimimisen helppoudelle. Porin katujen kuopat eivät johdu EU:sta, sillä ne johtuvat ihan Porin kaupungin omasta osaamattomuudesta. Tulevaisuudessa katujen kunto vain huononee, kun Poriin rakennetaan järjettömän kallis persujen ajama palloiluhalli.

Ainoa ratkaisu talousongelmiin on siirtyminen tasaveroon, joka olisi korkeintaan 10 prosenttia. Kun ihmiset saavat päättää omista rahoistaan, kaikki toimii. Kaikki muu paitsi maanpuolustus voidaan yksityistää, jopa opetus ja terveydenhuolto. Näin me voitamme.

