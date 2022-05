”Miksi syödessä täytyy pitää pipo korvilla ja lippis takaraivolla? Miksi me suomalaiset emme voi olla sivistyskansa?”

Miksi Porin täytyy sijoittaa tuollainen kuntoutuslaitos Karjarannan asuntoalueen viereen. Kyse on pelkästä kiusanteosta ja ilmentää, että messualueen ihmisillä ei ole mitään arvoa – muuta kuin silloin, kun tontit täytyi myydä.

Muista ostaa tuoreet kukat suoraan puutarhalta. Ostin ystävälleni ison kimpun ruokakaupasta: avatessamme 8 kukkaa putosi ja loput 12 seuraavana päivänä.

Entisaikaan kapinat pyrittiin tukahduttamaan alkuunsa ja niitä pidettiin hyvin vakavina rikoksina. Nyt ne ovat ilmoitusjuttu, jonka poliisi kiltisti kirjaa ja suojelee (elokapina). Missä ja milloin muutos on hyväksytty – jos on?

Jos Porin kaupungin kirjastossa on sädesientä, niin silloinhan kirjojen lainaaja kuljettaa sen mukanaan kotiin.

Ei ajolupaa alle 18-vuotiaille. Tulkaa katsomaan mönkijä- ja mopoautorallia Saarentielle. Aivan järjetöntä ajamista, nopeudet 50–80 km/h, eikä tunnu kiinnostavan virkavaltaa lainkaan.

SK (4.5.) "pahaa ilmaa"; Minna Haavisto antoi kuvan, ettei kouluissa olisi oppilaiden hyvinvoinnista huolehtivia tahoja. Se ei pidä paikkansa: terveydenhoitaja yhdessä hyvinvointityöryhmän kanssa huolehtii koulurakennuksessa kävijöiden hyvinvoinnista sisäilmaa myöden. Joka kolmas vuosi yhdessä terveystarkastajan kanssa kierretään koko koulurakennus. Poliitikkojen arvot voisi tarkistaa, minne rakennusrahat menevät. Syyllistäminen ja syyttäminen ei johda mihinkään.

Tyttöjen ammattikoulu odottaa edelleen käyttöä (SK 3.5.). Miksi kaupunki hankkii vuokratiloja mm. vanhasta postitalosta? Me veronmaksajat maksamme tyhjien tilojen lämmityksen ja hoidon.

Harjavalta saa taas jonkin laitoksen, joka tuntuu lähestyvän ikiliikkujan ideaa vetyineen päivineen. Kiinnitti huomiota, kun joku pomo isolla innolla jo halusi päästä kaatamaan puita. Mutta hän ei mitenkään kommentoinut, miten korvataan nämä kaadettavat puut. Mihin istutetaan vähintään vastaava määrä?

Kaksi painavaa syytä liittyä sotilasliittoon: 1) yhteenkään Nato-maahan ei ole koskaan hyökätty (paitsi Yhdysvaltoihin 11.9.2002, joka käynnisti sen ainoan kerran artikla viiden), 2) yksikään Nato-maa ei ole hyökännyt toistaan vastaan (muihin maihin kylläkin: Vietnam, Jugoslavia, Libya, Afganistan, Irak, Syyria, Somalia, Jemen jne.) Natossa ollessa eivät vieraat, eivätkä liittolaiset uhkaa Suomen turvallisuutta.

Viime viikkoina on uutisoitu useista maastopaloista. Ruohikko- ja metsäpalovaroitusten aikana avotulen teko on kielletty. Voisiko kiellon rikkojaa sakottaa tuntuvasti, koska palot aiheuttavat usein vahinkoja ja kustannuksia pelastustoimelle?

Jos lapsi ei saa ruokaa tai joutuu tekemään liian raskaita töitä, voi naapuri tehdä lastensuojeluilmoituksen. Entä jos lapsi harrastaa urheilua ja kunnianhimoiset valmentajavanhemmat pakottavat harjoittelemaan niin, että lapsella on ikäiselleen kuulumattomia rasitusvammoja?

On täyttä soopaa väittää, että käsitiskauksessa kuluisi enemmän vettä kuin konetiskauksessa. Käsitiskaus tekee puhtaan tuloksen ilman kirkastemyrkkyjä ja on kirkkaasti edullisempaa. Se on viitsimisestä kiinni.