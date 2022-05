Tekstaripalstalla kirjoitetaan tällä kertaa muun muassa Yyterin kehittämisestä, palkoista ja johtamisesta.

Eurooppa ampuu itseään jalkaan ja polttaa siltojaan takanaan. Järki on kadonnut. Ei se Putin siellä vallankahvassa pitkään heilu.

Harvinaisen kaunis ja lämminhenkinen oli tilaisuus yhdessä ukrainalaisten kanssa (3.5.) Keski-Porin kirkossa. Kiitos siitä Pertti Kymäläiselle sekä Seniorilaulajille. Toivottavasti järjestetään jatkossakin.

Hei lintubongarit, luuletteko toisten pihojen olevan teidän henkilökohtaisia huvipuistojanne? Että on ok kameroiden ja kiikareiden kanssa katsella ihmisten pihoja tai ihan vaan seistä tai istua autossa toisten talon edessä kuvaamassa, mitä pihassa tapahtuu.

Kansanäänestys Natoon liittymisestä on pakko järjestää. Eduskunnassa ei ole kuin pieni osa kansan äänistä saaneita. Tuommoinen porukka ei saa yksin päättää näin tärkeästä asiasta. Kansanäänestyksen jälkeen tiedetään, mitä tullaan tekemään. Äänestystulos on lopullinen.

Miten toimii kauppatorin alueen pysäköinninvalvonta? Samat auto seisovat ruudussa, välillä vain käydään kiekkoa kääntämässä. Lisää henkilökuntaa pysäköinninvalvontaan tai sitten kaikille sama oikeus seisottaa autoa ruudussa puolen päivää. Torikauppa vilkastuu kesällä, asiakaspaikkoja tarvitaan

Milloin Porin kaupunki päivittää yksityisten tonttipörssin? Viimeksi päivitetty yli puoli vuotta sitten. Kauhealla tohinalla otetaan käyttöön ja sitten unohdetaan.

Luulin, että paljon rummutettu Yyterin kehittäminen tarkoitti positiivista kehittämistä, mutta ”parkkipaikat maksulliseksi” on kyllä ihan jotain muuta.

Nyt on hyvä tilaisuus hyödyntää Olkiluoto 3:n opit ja rakentaa Fennovoiman tilalle länsimainen ydinvoimalaitos. Valmistuisi 10 vuotta nopeammin kuin TVO 3.

Kaikkien johtajien ja myös pikkupomojen tulisi osallistua johtamansa organisaation päivittäiseen ruhonjuuritason toimintaan – edes parina päivänä kuukaudessa. Tämä koskee niin poliisia, pelastustointa, perusterveyden, pankkien, vakuutusyhtiöiden kuin muidenkin ison organisaation omaavien alojen johtajia. Kosketus ja samalla ymmärrys todellisuuteen on nykyjohtajilla heikentynyt, kun ollaan sulkeuduttu omiin norsunluutorneihin muiden johtohenkilöiden kanssa. Putin on valitettava esimerkki johtajasta, joka on sulkeutunut omaan kuplaansa ja ympäröinyt itsensä ymmärtäväisillä kavereillaan ja tehnyt niistä mieleisensä hovin. Väliportaan ”joo joo” -henkilöt, taitavat olla suurin syyllinen ongelmiin. Ei ole rohkeutta kertoa totuutta johtoportaalle, vaan todistellaan että kaikki on ok, vaikka todellisuus on toinen. Tämä pätee, valitettavasti, lähes kaikkiin toimintoihin nykypäivänä. Vanhanajan patruunat ovat kuolleet sukupuuttoon. Heillä oli tieto, mitä heidän johtamassaan organisaatiossa tapahtui ja miten asiat hoituivat.

Joku vertaili (SK 4.5.) sairaanhoitajan ja insinöörin palkkoja toisiinsa. Lisääpä vertailuun vielä varhaiskasvatuksen opettajat. Kukahan siellä palkkakuopassa kaikkein syvimmällä istuu, jos vastuista ja koulutuksen laadusta puhutaan? Yli 30 vuotta alalla, alle 2 000 euroa jää käteen.

Miten voi joku verrata julkisen alan irtisanomissuojalla suojeltujen ja tarkasti määriteltyjen työtuntien tehtävistä maksettuja palkkoja vienti-insinöörin ympärivuorokautisesta työstä maksettavaan palkkioon, josta tehtävästä on tarvittaessa lähdettävä 6 kuukauden irtisanomisajalla kortistoon?

Jos kutsumus ei maksa laskuja, niin kannattaa vaihtaa työpaikkaa. Vaikka huonopalkkaisiin vientiteollisuuden insinöörin hommiin, jos riittää kyvyt ja osaaminen.

Kyllä, veteraanilenkki tosiaan pilattiin. Mitä sitten, jos siellä ennen vähän kengät kastui kulkiessa, pohja oli kuitenkin ihan eri juosta, maisemasta puhumattakaan. Kyllä hävettää, mitä sille on tehty.

Olisiko viimein aika panna töpinäksi ja käyttää rohkeasti panna-verbiä sen oikeassa tarkoituksessa, ettei aina tarvitse laittaa, pistää tai asettaa.