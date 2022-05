Muistatteko vielä, kun Trump rakensi rajalle aitaa. Täällä naureskeltiin ja irvailtiin. Entäs nyt, kun meillä on samanlainen tilanne. Naurattaako?

Itävaltalaissahat rynnivät Suomeen, kun ovat huomanneet, että täältä saa puuta puoli-ilmaiseksi. Itävallan kuusitukki hyvinkin 120 euroa kuutiolta, täällä hädin tuskin 70 euroa. Tukki- ja kuitupuun hintakoplaukselta kilpailuvirasto vielä halukkaasti ummistaa silmänsä.

Janne Lampolahden kirjoitus (SK 1.5.) oli täyttä asiaa. Akkuteollisuus mainostaa itseään ympäristöystävällisenä alana. Suomessa saa helpommin lupia kuin Saksassa, minkä takia akkujen valmistuksen likainen osuus tehdään täällä. Vaikuttaa huolestuttavalta, jos tehtaanjohtajan mukaan pilaantuneeseen jokeen voidaan laskea lisää jätevesiä. Seuraavaksi he keksivät, että jätevesillä on tilaa Yyterin edustalla. Pilataan vielä maan kaunein hiekkaranta.

Eläkkeellä olevat hoitajat ovat tänne kirjoittaneet, kuinka pieni eläke heillä on, 1800–2000 euroa. Eläke on palkasta noin 52 prosenttia, joten jokainen voi laskea mikä se palkka on ollut. Ei mielestäni ihan palkkakuopassa.

Vienti-inssi ei enää tätä tuuleen huutelua jatka. Kun ei ymmärretä tai ei haluta ymmärtää, niin olkoon.

Tällä palstalla ovat vertailleet palkkojaan vientiteollisuuden insinööri ja "hoitaja". Hoitajan tehtävänimikkeet työsopimuksissa, työvuorolistoilla ja yleisnimikkeenä ovat perustutkinnon suorittaneilla, esimerkiksi lähihoitajalla. Insinöörin ja sairaanhoitajan koulutustaso ovat järjestelmässä vaativuustasoltaan rinnasteisia, johdonmukaisemmin palkkauksessa vertailukelpoisia.

Terveydenhuollon erityisasiantuntija

Kiitos, Lenni Lehtonen, koskettavasta, kriittisestä ja asianmukaisesta kirjoituksestasi (SK 30 4.) tämän päivän lukio-opiskelusta ja siitä toivon pilkahduksesta kirjoituksesi lopussa. Ei voi kuin uskoa parempaan huomiseen. Onnea ja kaikkea hyvää sinulle kuten kaikille nuorille. Terveisin: äiti, jonka tytär ahdistui lukiossa seitsemän vuotta sitten ja toipuu yhä.

Sulkakynäpatsas tulee sijoittaa Pohjoisrannan puolelle.

Luvian Laitakarille on tiettävästi laadittu kehittämissuunnitelma. Liittyykö kyseiseen suunnitelmaan nyt suoritettu alueen metsäluonnon ja lintujen pesintäympäristön tuhoaminen? Laitakarin osakaskuntako vastaa tästä alueen raiskausoperaatiosta?

Olen 70-vuotias ja niin kauan, kun muistan on maataloudelle maksettu erilaisia tukia veronmaksajien rahoista. Asioita on ollut hoitamassa pääsääntöisesti kepulainen maa- ja metsätalousministeri. 70 vuodessa ei asiaa ole saatu siihen malliin, että tuista voitaisiin luopua, pikemmin päin vastoin.

Tuo surullisen kuuluisa Z-kirjain ei ole uusi keksintö. Muistan 1960-luvulla sillä pikkupojat merkkasivat seiniä, puita ym. Villityksen aiheutti televisiosarja Zorro. Sankari lähtiessään tapahtumapaikalta sivalsi miekallaan tuon puumerkkinsä. En tiedä, oliko villitys silloin Porissa, mutta ainakin Kankaanpäässä se oli.

Porissa kadut ja kaupungin rakennukset rapistuvat. Korjausvelka kasvaa. Onneksi saadaan yli 20 miljoonan euron palloiluhalli ja sen tuomat uudet vuosikustannukset. Miten menee niin kuin omasta mielestä?

Pääkirjaston sisäilmaongelmat. Tulee mieleen onko turvallista lainata kirjoja kotiin? Paperiset sivut ovat siellä olleet vuosia. Luulisi, että sisäilmaan olisi puututtu jo vuosia sitten.

Raamatun teksti on joissakin kohdissa vaikeasti ymmärrettävää. Siksi sitä täytyy tulkita omalla tavallansa. Jos naapuri tulkitsee Raamattua eri tavalla kuin minä, en häntä siitä haasta käräjille.

Ahneus on menestyksen mahdollistava lahjakkuus, eikä synti nykyään.