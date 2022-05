Millariikka Rytkösen palkan maksavat jäsenet. Osaaminen ja vastuu on aivan eri tasoa kuin pääministerillä. Kyllä Millariikka on osannut omat palkat neuvotella. Onko jäsenmaksut nousussa?

Eiköhän Isomäen lenkkipolkujen pilaamisen taustalla ollut raha ja ymmärtämättömyys lenkkipolkujen käyttövaatimuksista. Kova ja leveä sepelipohjainen tie on helppo ylläpidettävä, kun voi koneella ajaen tasoittaa ja ripotella uutta sepeliä. Helppoja ylläpitää, mutta huonoja käyttää. Ennen kunnostusta kunto oli paljon parempi.

Lukijan kuva 29.4.: Valtionsillan opaste näyttää pyöräilyreitin matkakeskukseen eli käännytään vasemmalle turvallisen alikulun kautta.

Hyvät miehet lähtevät Ässistä ja Rauma kiittää. Nuorten pelaajien kehittämiseen hankittiin henkilö, jota pitää ensin kehittää ja opettaa työhönsä. Erikoista touhuu.

Voisiko saunoja rakentaa niin, että kiuas tulisi mahdollisimman matalalle, jopa kiuas pieneen koloon lattialle? Tällöin ei huonommin liikkuvien tarvitse kiivetä lauteille, vaan lämpöä saisi jo penkin korkeudella.

Vapun juhlinta sujui mallikkaasti kertoo poliisi tiedotteessaan. Hengenvaarallisia vammoja, tapon yrityksiä, 37 rikosilmoitusta väkivallasta, kotihälytyksiä, ryöstö... Ollaankos ihan pehmeitä lausunnoissa?

Moni taho lähettää asiakkaalle viestiä hintojen noususta. Lakonisesti. Kuten monet jätekuljetusyrittäjät. Ehkä perusteltua. Mutta miksi maatalouden tuottaja ei voi myös näin tehdä? Miksi tällainen käskytys on sallittua toisille, mutta ei toisille?

Yle Teema & Fem lähetti perjantaina 29.4. klo 20 RSO:n nuorten solistien konsertin. Olisi hienoa ja varmaan julkistakin avointa tietoa, paljonko se maksoi suomalaisille veronmaksajille. Kun otetaan huomioon harjoittelukerrat, televisioinnit ynnä muut. Varmaankin kustannus oli miljoonia euroja. Eikö verovaroilla olisi tarpeellisempaakin käyttöjä? Muutama sata katsojaa, eikä varmaan tv:n katsojaluvutkaan olleet miljoonaluokkaa.

Uutisen (SK 30.4) mukaan yli 10 000 asukkaan taajamiin tulee biojätteen lajitteluvelvollisuus. Pori, Ulvila, Nakkila ja Harjavalta muodostavat yhteisen ison taajama-alueen, tosin melko harvaan asutun. Nyt kuntien budjettien ja vastuiden laskiessa alle puoleen olisi viisasta poistaa rajat näiden kuntien väliltä ja saada samalla uutta todellista tehokkuutta alueen toimintaan.

Katselen SK:n kuvia kaduistamme. Tulee niin ikävä Suomea ennen EU:ta. Silloin rahaa riitti teiden kunnostuksiinkin, siis oman maan tarpeisiin. Osaisiko joku kertoa, onko joku asia meillä on nyt paremmin EU:n myötä?

Tällä palstalla vertailevat keskinäisiä palkkojaan perusteineen insinööri ja hoitaja (huom. ei sairaanhoitaja). Verrannollista olisi vertailla sairaanhoitajan ja insinöörin palkkoja työn hektisyyden 12–16 tunnin työrupeamilla, epäsäännöllisen jaksotyön ja ylityövelvoitteilla. Hoitajan ammatti on perustutkintotasoinen vaativuudeltaan ja sitä kannattaa verrata esimerkiksi rakentajan, sähköasentajan ja muiden asentajien työaikojen epämukavuuteen, työolosuhteisiin ja palkkaukseen. Tietenkin sillä oleellisella prioriteetilla, että ihmisten, väestön sairastuminen ja tapaturmat johtavat koko yhteiskunnan katastrofiin ellei väestö yksilöinä saa hoitoa, elämän jatkumisen mahdollisuutta. Silloin ei insinöörin vienti ratkaise elintärkeitä perusasioita. Asentajilta ja rakentajilta voi asiakkaat loppua vähitellen, ihmisten kuollessa tai menettäessä työkykynsä liian varhain. Hoitaja on tehtävänimike perustutkinto tasoisista hoitajista. Sairaanhoitajalla on selkeästi vaativampi koulutus, tehtävät ja vastuu.

Voi te sairaanhoitajat ja eläkkeelle jääneet. Puhutte yli 1 600 euron eläkkeistä. Minä ja moni muukaan ei voi tuosta edes unelmoida. Lakatkaa nyt kitisemästä ja tehkää työnne. Eikö teillä ole mitään tolkkua.

Reilusti alle tonnilla elävä