Putinin propagandajoukkue meinaa tulla maitojunalla takaisin Liigaan, josta se niin takki auki lähti pelaamaan "isojen poikien pelejä". Jos Liiga antaa ohituskaistan, niin loppuu monella pelien katsominen. Saa tulla takaisin, mutta alasarjojen kautta ja täysin uudistuneella johdolla.

Hei sinä, jota nykyinen pihatrendi järkyttää. Haluaisin meidän pihaan kaikkea ihanaa, mutta aika ei riitä kuoputtaa kukkamaita ja kitkeä rikkaruohoja. Ottaisin heti, jos vuorokauteen saisi muutaman lisätunnin.

Mahtaako käydä kirjastonkorjaukselle samoin kuin muutamalle päiväkodille, että ensin ”vähän korjaillaan” ja sitten todetaan käyttökelvottomiksi. Erikoista ja lyhytnäköistä toimintaa. Rahaa menee, kun ajoissa ei huolleta mitään.

Joka väittää punalippuja kantaneiden kommunistien Neuvostoliitossa olleen armeijoineen vain rauhan asialla, ei ilmeisesti tunne asioita kovinkaan hyvin. Kun mediassa esitellään armeijoita ja aseistettuja joukkioita maailman eri kolkilta, on niiden aseistus 85-prosenttisesti neuvostoliittolaista/venäläistä alkuperää. Ei kapitalistista amerikkalaista. Mutta kuten Tekniikan Maailma -lehti aikoinaan 1980-luvulla ironisesti totesi: On kahdenlaisia ydinaseita, toiset tuottavat kauhua ja kuolemaa, toiset vain rauhan kukkasia. Tähän rauhaan Suomessa uskottiin vuosikymmeniä.

Ukraina kuulemma käännöksenä tarkoittaa reuna-aluetta. Entä Finland? Ruotsin takamaa, perämaa?

Sanonta, että Venäjä ei ole ikinä hyökännyt Natoon kuuluvaan maahan ei merkitse sitä, etteikö Venäjä ikinä hyökkäisi Natoon kuuluvaan maahan

BASFin tehtaan tapaus on kouriintuntuva esimerkki siitä, että sähköautoilu ei ole ongelmatonta. Ja nyt oli kyse vain akkumateriaalin jalostamisesta. Siihen kun lisätään louhinta ja sen ongelmat, niin saadaan kokonaiskuvaa asiaan liittyvistä riskeistä. Päätös evätä ympäristölupa tässä tilanteessa oli täysin oikea.

Kiitos sudokuista, mutta voisiko ne saada hieman isommalla fontilla, että huononäköinenkin näkisi täyttää ne ilman suurennuslasia.

Porin tulkintaa yhdenvertaisuuslaista mietin. Näkövammaisilta poistettiin ilmaiset bussikyydit, Yyteriin rannalle menijöille ne annettiin. Se siitä yhdenvertaisuudesta. Bisnes is bisnes ja voittaa aina.

Miksi et Furuholm käytä kirjoituksissasi vasemmistolaisista nimitystä sosialistit ja kommunistit, vaikka oikeistolaisista käytät termiä porvarit? Kaikkinainen fundamentalismi on pahasta. Myös sen lietsonta. Ei tarvitse kuin katsoa itään tai länteen, niin sen havaitsee.

Sinä hoitaja, joka (SK 21.4.) ilmitoit hoitajan vs. vientiteollisuuden inssin eriarvoisuuksia väitteilläsi: et tiedä mistä kirjoitat. 1) Väitit, että inssi ei tee kolmea vuoroa. Totuus on, että kolme vuoroa 7,5 tunnin työajalla on aika vähän työtunteja, kun inssi painaa usein vuorotta tuplamäärän. 2) Väitit, että inssillä on viikonloput vapaat. Totuus on, että viikonloppuisin puhelin soi ja sähköpostit kulkevat. 3) Väitit, että loma on 30 päivää. Totuus on, että joskus saattaa viikkokin mennä lomalla, ettei tarvitse asioihin puuttua riippuen siitä, missä päin maailmaa projektit silloin ovat. 4) Totesit, että peruspalkka on inssillä suurempi. Totuus on, että näin on, mutta kun jaetaan peruspalkka työhön käytetyillä tunneilla, niin hoitaja tienaa paremmin.

Uudenkoiviston alueella Koivistonpuistikosta Uusikoivistontielle päin ajaessa täytyy hiljentää vauhtia viidesti. Tämä jää tekemättä 9/10 autoilijalta. Menkää takaisin autokouluun, jos ette ymmärrä liikennesääntöjä. Vaarannatte vieressänne istuvan terveyden, jopa hengen.

Ajanvaraus julkiseen terveydenhuoltoon Puuvillan toimipisteeseen: jätin tiistaina takaisin soittopyynnön, johon vastattiin perjantaina. Ei kovin ripeää toimintaa.