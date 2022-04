Kirjoittajalla on uusi resepti tippaleipään.

Lapset ja nuoret ovat vaarassa sähköisten kauko-ohjattavien seksilaitteiden takia. Nyt kun tekniikka vielä edistyy niin valtavasti, se saa tosi kieroja ja salakavalia muotoja jopa lasten pelien muodossa. Valvontaa lisättävä lasten pelien suhteen siis.

Lain mukaan pyöräilijän paikka on pyörätiellä, paitsi jos se on ajosuuntaan nähden vasemmalla. Silloin saa ajaa myös ajoradan reunassa. Pyörän vakiovaruste on kilikello, jota pitää käyttää tarvittaessa ja nopeus pitää sopeuttaa muuhun liikenteeseen.

Kuurot jalankulkijat. Altistatte itsenne onnettomuuteen pyöräilijän kanssa kulkiessanne kuulokkeet korvilla. Päivittäin toistuva tilanne on, missä soitan kelloa peukalo hellänä vailla mitään vaikutusta.

Juha Vasama olisi hyvä kaupunginjohtaja; rehti, rakentava ja tulee toimeen kaikkien kanssa puoluekannasta riippumatta.

Tekstaripalstalla (28.4.) 22 vuotta eläkkeellä ollut lähihoitaja kertoi saavansa eläkettä noin 2000 euroa/kk. Olen itse erikoissairaanhoitaja, noin 40 vuoden työura takana päivätöissä ja jään pian eläkkeelle – bruttoeläke on Kevan mukaan 1 868 euroa. Ei siis ihme, että me hoitajat olemme oikeasti palkkakuopassa koulutukseen nähden.

22 vuotta perushoitajana kirjoittaa (SK 28.4.) saavansa eläkettä 2000 euroa/kk. Minä olin 30 vuotta hoitajana ja nyt työkyvyttömyyseläkkeellä. Saan eläkettä 1200 euroa/kk. Eli kun rikkoo itsensä töissä, ansaitsee vähemmän.

BASF akkutehtaineen toimi yhtä tollosti kuin Areva ja TVO toimi Olkiluoto 3:n suhteen.

Porilaiset ja kaikki muutkin: ei roskata ympäristöä ja kerätään roska jos toinenkin per päivä. Olisi hienoa, jos oltaisiin siistein kaupunki Suomessa.

Kiitos Petri Huru, että edes yritit maltillistaa aluevaltuutettujen palkkioita. Todella järkyttävää tämä häpeämätön ahneus. Suomen kansalla on muutenkin hoidettavanaan poikkeukselliset koronat ja sotapakolaiset. Omat hoito- ja turva-alat jäävät edelleen hoitamatta varojen priorisoinnin takia. Edellä mainittu ahneus on vain yksi esimerkki siitä, miten laajaa tämä käytäntö yhteisten asioiden hoitamisesta on.

Voimaannuttava vappuvinkki: purista siskonmakkaroiden sisälmys pursottimeen. Pursota seos 180-asteiseen ruokaöljyyn ja saat erilaisia tippaleipiä. Oheen perunasalaattia sekä simaa ja vappupäivä lähtee hienosti käyntiin. Maukasta vappua!

Keittiömies

Toivottavasti vappumarssilla paljon kelta-sinistä.

Miksi et kaada lipputankoasi pois, kun et edes veteraanipäivänä vaivaudu nostamaan Suomen lippua salkoon. Näiden jäljellä olevien veteraanien ansiosta meillä on itsenäinen, vapaa isänmaa.

Kaikkien pienituloisten palkansaajien, joiden kuukausiansio jää verotuksen ynnä muiden kulujen jälkeen alle 2000 euroa/kk tulisi saada palkankorotus. Niin, että tuo 2000 on se käteen jäävä osuus.

Välinehuoltaja

Jos hoitajien irtisanoutuminen on organisaation kuningasajatus, niin mitä järkeä on heittää maksava väki ulos? Jos jäsenistö itse haluaa luopua tilipäivästä, niin mikä sitten eteen? Ei hoitajat ryhmänä ainakaan niin multitalentteja ole, että työtä muilta aloilta löytyy tuosta vain.

Lopettakaa jo hoitajien syyttely ja muu mollaaminen. Palkka on työnvaativuuteen nähden pahasti jäljessä. Joku vielä keksi että ulkomaille lähteneiden hoitajien pitäisi maksaa valtiolle takaisin koulutukseen menneet rahat. Luulen, että ulkomaille töihin on lähtenyt joku muukin Suomessa koulutuksen saanut kuin hoitaja. Heiltäkin rahat pois?

Kylläpä saa paljon sotakalustoa Ukraina muilta mailta, vaikka ei kuulukaan Natoon.