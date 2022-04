Luonto esimiehenä ja maa kollegana (SK 27.5.), wau! Oli todella hyvä kirjoitus koululaiselta. Tällaisia kun on tarpeeksi, niin keski-ikäisten lapsenlapsillakin riittää puhdasta suomalaista ruokaa. Kiitos kirjoituksesta, Juho Pere.

Muistan nuorisosänkyni seinänvierustan: pieni hylly, jossa elämäni keskipiste Grundig-kasettimankka. Makoilin äidin ompeleman päiväpeitteen päällä, kuuntelin musiikkia, haaveilin, kirjoittelin postikorttia Päkälle ja katselin seinälleni kiinnittämiäni julisteita. Kun nyt näin Kirvatsin Jytän mainoksen, palasin huoneeni tunnelmaan. Nähdään elokuussa, tulen varmasti.

Te, jotka kuljetatte koiraa vapaasti, koira irtonaisena: mikä teidän motiivinne on? Kuljette yleisillä reiteillä kuin kartanonomistajat. Miksi? Minulla on arka pieni koira, joka pelästyy, kun ”kiltti” koiranne alkaa hyppiä ympärillä. Onko tällainen toiminta laillista? Eikö koiran pitäisi olla kiinni? Vastatkaa ilkeästä toiminnastanne.

Lenni Lehtonen, mielestäni Suomi on maailman onnellisin (SK 27.5.). Meillä on rauha, ruokaa, hoivaa. On äitiyspäiväraha, lapsilisä, työttömyysturva, eläke. Asumistuki ja opintoraha. Edullinen opintolaina. Terveyden- ja sairaanhoito. Jos joudut leikkaukseen tai muuten sairaalaan, maksat pienen osan oikeista kuluista. Luonto on puhdas, ruoka on puhdasta. Ei ole salmonellaa tms. Jokamiehenoikeudella saat kerätä luonnon antimia. Kyllä me mielestäni olemme onnellisessa asemassa.

Taavi ei ehdi paikalle ajoissa. Siirretään vappua viikolla eteenpäin.

Tiedättekö, kenen aloitteesta Pori Jazzin toimitusjohtaja Aki Ruotsalalle annettiin potkut? Vastaus löytyy yllättävästä suunnasta.

Venäjä ei ole ikinä hyökännyt Natoon kuuluvaan maahan. Siksi toivon, että Suomi pääse mahdollisimman pian Naton jäseneksi.

Tekstari kommentoi punalipun vappukulkueessa tukevan Venäjää. Suomen lipustakin löytyy enemmän yhtäläisyyksiä Venäjän lipun kanssa. Mistähän se kertoo?

Monille uusi tieto ei mene päähän, mutta vanha pysyy? Venäjällä ei ole pitkiin aikoihin ollut punalippua, eikä työläiset (kommunistit) ole siellä vallassa. Se on kapitalistinen maa nykyisin ja pyrkii laajentamaan valtaansa, niin kuin kaikki kapitalistit.

Kyllä, olen täysin samaa mieltä kuin Asta Matikainen. Helena Laineen Kirjurin sulkakynä -veistos on vihdoinkin toteutettava Kirjurinluotoon. Puuttuva 8 000 euroa on hetkessä hankittu kun 400 ihmistä antaa 20 euroa. Hankkikaa keräyslupa, niin lupaan mennä sulka hatussani kadulle kyltin kanssa keräämään!

Jos ihmiset keskittyvät puhelimiinsa tai läppäreihinsä kokouksissa tai koulutuksissa (SK 25.4.), tilaisuuden anti saattaa olla konsulttien köökipsykologiaa, itse asian häivyttämistä keinotekoisiin fraaseihin, jotain muuta lässytystä, pakollista tyhjästä nyhjäämistä tai jopa pelolla johtamista. Mielenkiintoinen asia tai hyvä puhuja saa kännykät ja läppärit pysymään avaamattomina.

Nykyinen pihatrendi järkyttää. Revitään pois upeat hortensiat, rodot, perennat ja pensaat. Istutetaan muutama tuija ja jotain ”helppohoitoista”. Onko se piha, jossa on vain puuta ja kiveä? Tuija ei sovi suomalaiseen ympäristöön.

Minäkin kokeilin saunanpesän sytykkeenä Pravdaa. Pieleen meni, sillä totuus ei pala tulessakaan.

Olen terveydenhuollon opistotasoisen (nyk. amk) tutkinnon omaava henkilö. Työkokemusta yli 35 vuotta erilaisissa työpaikoissa, eikä päivääkään työttömyyttä. Tilipäivänä tähän asti käteen alle 2 000 euroa. En valita, mutta näin on.

