Ilman ympäristölupia tehtaat laskisivat jätevetensä puhdistamattomina suoraan vesistöihin. Niitä ei kiinnosta päästöjen vaikutus, vaan mahdollisimman suuret tuotot. Vapaaehtoisesti ne eivät tee yhtään mitään ylimääräistä. Jokia käytetään vain surutta pelkkinä viemäreinä.

Hieno kirjoitus Asta Matikaiselta (SK 25.4.), kiitos. Minäkin haluaisin tietää, koska se taideteos on paikoillaan Kirjurissa. Toivottavasti siihen kerätyt rahat on tallessa, eikä sijoitettu jäähalliin, palloiluhalliin tms.

Palkat Ruotsissa isommat kuin Suomessa, mutta autot puolta halvempia kuin Suomessa. Vedä siitä sitten johtopäätös Suomen päättäjistä.

Porisperen Vilkunalta vaan kysyisin, että vieläkös Uros-lava on tulossa kesän festareille?

On totta, että Yhdysvaltain presidentit ovat pönkittäneet valtaansa hyökkäämällä muihin maihin "vapauttamaan kansaa" diktaattoreista. Se ei silti tee yhtään hyväksyttävämmäksi Venäjän toimia Ukrainassa.

Nyt on lintujen ruokinta-aika ohi. Jos sinulla tai tuttavalla on lemmikki, jota harjataan ja karvaa irtoaa, ne lyhyet karvat voisi kerätä talipallotelineeseen lintujen pesän rakennusmateriaaliksi. Kivaa seurattavaa, kun niitä haetaan.

Toivottavasti vesiskootterit ehtivät joelle ennen kuin merimetsot Kirjuriin. Jos menee toisin päin, niin skootterien ajelut kai kielletään merimetsojen häiritsemisenä. Asioilla on lähes aina kaksi puolta. Valitettavasti on valittava vähemmän huono vaihtoehto tämän hetkisen tietämyksen mukaan.

On se nyt kumma, että ratsastajat eivät usko, että ratsukoilta on pääsy kielletty Yyterin liikuntareitille, ainakin Huikeen reitin osalle. Polun pohja ei kestä, eikä kävelijän ole mukava kierrellä hevosen kakkaroita.

Luin lehdestä, että digi- ja väestötietovirasto ei pidä kirjaa kiinteistöjen ja rakennusten omistajista. Mutta kyllä kompostorien olemassaolot kierretään kirjaamassa oikein jalkautuvan viranomaisen toimesta. Voi voi, mitä tolkutonta touhua.

Olen ollut 22 vuotta eläkkeellä perushoitajan työstä. Eläkkeeni on noin 2 000 euroa/kk. Ihmettelen suuresti, että nykyiset palkat olisivat muka niin alhaiset, kun vuosikymmenten takainen oma normaali eläkkeenikin on ihan hyvä. Asun vielä kahdella paikkakunnalla, jotka sijaitsevat tuntien päässä toisistaan, eikä eläke mene koskaan lähellekään "tappia".

Hesarin Kuukausiliitteestä luin: Oravia saa metsästää joulukuun alusta tammikuun loppuun. Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan vuosina 2015–2020 oravia ammuttiin pelkästä tappamisen ilosta vuosittain 1 700:sta 7 200:aan. Kissako pahin peto?

Miksi Porin Keskuspuistossa pitää olla selkeää ja avaraa? Muualla puistot ovat lehteviä ja kauniita. Pitää olla myös kukkia ja pensaita. Pelkät puut eivät puistoa tee.

Luvian Laitakarin raiskaamisen ihannoijan (SK:n tekstarit 27.4.) kannattaa mennä vaikkapa Yyterin sannoille. Siellä eivät puut, pensaat tai pesivät linnut ole häiriöksi.

Ståhlen kolumneja (SK 26.4.) on mukava lukea hauskan tekstin juoksutuksen takia. Asiaakin on useimmiten. Nyt kyllä se seikka, ettei Suomeen, kuten mihinkään muuhunkaan Nato-maahan ole hyökätty, on lievästi sanottuna ontuva esimerkki ja kertonee kirjoittajan omasta kannasta asiaan. Ajatteleeko joku tosiaan vielä, että Venäjän kanssa voitaisiin jatkaa samalla nöyristelyn ja vaikenemisen linjalla kuin tähän asti?

Kyllä nyt hoitajat ynnä muut kohdistatte vaateenne väärään tahoon. Suurin ja ainoa syy palkkanne niukkuuteen on verottaja. Mikäli saisitte esimerkiksi 5 euroa/tunti palkankorotuksen eli ilman lisiä noin 740 euroa/kk, niin eipä se raha teille jäisi. Nykyisen veropolitiikan mukaan laskelmien kautta teille käteen jäisi ehkä noin 300 euroa.