Tekstaripalstalla ollaan loukkaantuneille kokoukseen tulijoille, jotka keskittyvät sähköisiin vempeleisiin, eivätkä itse asiaan ja muihin läsnäolijoihin.

Porin kaupungilla on nyt erinomainen tilaisuus unohtaa pormestarimalli ja valita kaupungille talouden ja yritysmaailman tunteva ammattihenkilö kaupungin johtajaksi. Samojen, jo pitkään mukana olleiden porukasta valitseminen ei tuo juurikaan mitään uusia ajatuksia toimintaan.

Kyläsaaren vanhainkoti kiittää Kyläsaaren 3b-luokkaa ihanista muistamisesta pääsiäiskorteilla.

Vai postia enää kolmena päivänä viikossa? Kahtena viikkona ei ainakaan meidän rivitaloon Väinölässä torstain postia jaettu. Tarjuska

Jos postin jakelu vähenee taas, niin laskujen maksuaikojen on pidennyttävä. Ei voi olla niin, että laskuun merkitty maksupäivämäärä on laskun saamisesta kolme päivää. Kun posti vie maksuajasta kymmenen päivää. Tämän on lainsäädännön huomioitava. Ja myöskin laskun lähettävän yrityksen.

Kuin pommikonelaivueita mutta äänettömästi, niitä tuli taivaalla Porin suunnasta torstaina illalla. Arantilankoskella suunta jokea ylöspäin Harjavaltaan. Kymmenen minuutin välein, viisi isoa lentuetta, noin 700 lintua. Komea näky seurata. Mutta ne olivat merimetsoja!

Kiitos Kaarina Davis kirjoituksestasi 22.4. Hoitajat ovat yksi tärkeä osa yhteiskunnan tukipilareista. Olen hämmästyneenä seurannut, että näin tärkeää asiaa ei hoideta. Rahaa on, ei siitä ole kiinni. Vääjäämättä ollaan menossa kohti kahden kerroksen väkeä, eli hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa.

Hoitajapulaan ratkaisuna: ulkomaille töihin lähteviltä pitäisi periä opintotuet ja valtion tutkintoon maksama rahasumma takaisin! Ei meidän kannata verovaroistamme kouluttaa hoitajia rikkaalle Norjalle tai muillekaan.

Kenenköhän vastuulla Valtakadun ja Teatterikadun risteyksessä olevan pikkupuiston katukäytävien hoito on; nytkin yksi harvoista paikoista, josta hiekoitushiekat poistamatta ja talvisin auraukset aina myöhässä.

Saiko Esa J. Wahlman idean mahtipontisesta palloiluhallista vieraillessaan Ahvenanmaalla? Markku Tanttinen

Jos talo heiluu kadulla olevan liikenteen vuoksi, se johtuu siitä, että rakennus on väärin perustettu.

Ikärasismi kukkii taas, kun eläkeläiset pitäisi pudottaa hyvinvointialueen johtopaikoilta ja valita ainoastaan nuorempia (SK 22.4.).

Erkki Teikari ei kirjoittanut Öölannin sodasta, kuten Wahlman väittää, vaan Oolannin sodasta. Kyseessä olevaan postitaloon myös tutustunut. Erkki Santala

Kumpikohan tulee kalliimmaksi, ostaa lähdevettä kaupasta vai sen seisoneen veden juoksutus pois niistä omista putkista? Runkolinjassa on koko ajan virtausta. Juoksutuksen jälkeen Ahlaisten vedessä ei ole mitään vikaa. Lähdevesi se vasta bakteerilogisesti huonoa onkin.

Eikö maailmassa ole ketään viskaalia, joka voisi kertoa Putinille ja neuvonantajilleen, millaiset syytteet heitä odottavat tekemistään sotarikoksista ja millaiset sadat miljardit Venäjä joutuu korvaamaan aiheuttamistaan vahingoista? Eikö todellakaan?

Miksi Kirjurinluodon kahvilarakennuksen WC:t ovat vähän väliä suljettuina kuten maanantaina, toisena pääsiäispäivänä? Kahvila avoinna, paljon ulkoilijoita liikkeellä ja Pelle Hermannissa vilkasta. Minne on tarkoitus pissiä ja kakkia? Säästääkö kaupunki?

Kiitos Kalaholman ahertajille, jotka viime kesänä levittivät purua Varvourin kuntoilupolulle. Nyt ei joudu juoksemaan kurassa. Kiitos myös polun reunojen siistijöille.

Osa ihmisistä keskittyy puhelimeensa tai läppäriinsä kokouksissa ja koulutuksissa. Osoittavat siten muille paikalla olijoille, etteivät ole kiinnostuneita siellä käsiteltävistä asioista.

Jokainen tontinomistaja puustoisilla tonteilla tekee asuinympäristöstään viihtyisemmän puita harventamalla!

Miksi pienistä kissoista kirjoitetaan negatiivisesti ja inhottavasti lehdessä ja koiria kehutaan, eikö molemmat ole ihmisen kavereita. Molempia voi olla myöskin vanhustenkodissa seurana ja tuomassa iloa ja turvaa elämään.