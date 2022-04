Kukahan on antanut luvan ajella noilla pöhkösätkylaudoilla jalkakäytävillä?

Muun muassa Keittiömies aktivoituu tekstaripalstalla jälleen.

Suuret kiitokset Satasairaalan päivystyksen tarkkaamon hoitajille 20.4. kello 15–21, potilaspaikalta 5. Olin kuusi tuntia tarkkailussa ja hoitajat olivat täyttä timanttia. Kaikki hoitui todella hienosti ja erittäin ystävällisesti. Todella kiitollinen

Miten ikinä voidaan Kokemäenjokea altistaa tälle vesiskoottereiden luonnon rauhan tuhoamiselle. Ei järjen häivää. Matti T

Sinä, joka haluat Kirjuriin merimetsot, mene vaikka laivalla Turusta Tukholmaan. Voit ihailla kyseisten lintujen valtaamia saaria. "Ihanan" näköisiä aavikkosaaria.

Tehyn lakon hinta avustusten takia olisi ollut noin 1 000 euroa viikossa lakkoilijaa kohti. 10 000 hoitajan lakkoillessa yhteensä noin 10 miljoonaa viikossa. Oliko liitolle liian kallis. Nyt irtisanoudutaan, se kun ei aiheuta kustannuksia.

Oi niitä aikoja, kun tv:stä sai aina työpäivän jälkeen nauttia Aki Wahlmanin juontamasta ohjelmasta Mitä tänään syötäisiin. Pitää varmaan perustaa juutuupiin oma vastaava kanava. Keittiömies

Aivan samaa mieltä, paljut pois kaupunkitaajamista. Toiset kuivaa pyykkejä ulkona ja tuulettaa petivaatteita ja mattoja. Kesällä pidetään ikkunoita auki, eikä savun haju kyllä varmasti naapurisopua edistä.

Tein kalliiksi tulleen kokeen, ostin kolme aurinkokennoa, paljon kehutun amerikkalaisen, suomalaisen ja kiinalaisen. Amerikkalainen pimahti ensin, sitten suomalainen, mutta kiinalainen hehkuttaa vielä. Alkaa olla kiinalaisissa tuotteissa hinta-laatu kohdillaan, siksi ostan kiinalaista tulevaisuudessakin.

Porin kaupungin pyöräteiden sepelin poisto ei näytä kovin tehokkaalta. Ensin traktori harjaa sepelin tien reunaan. Tämän jälkeen toinen kone levittää lumikauhalla sepelin takaisin tielle. Yhdellä keräävällä koneella työ olisi hoitunut kerralla. Työtavoissa olisi kehitettävää, jos halutaan kustannuksia alentaa.

Pyydän anteeksi väärää olettamaani. Olen sanomattoman pahoillani, en ole oikein kunnossa. Naapuri

Pääkirjoitus su 10.4. kiitos Ilari Tapio! Sinulla on sydäntä ja oikeat sanat.

Vaaraa aiheuttavat kuopat ja halkeamat korjataan heti, kun ne on havaittu tai niistä on saatu tieto. Miksi tällaista lukee puhtaanapidon ja kunnossapidon nettisivuilla. Kyllä niistä on tullut tieto, että kaikki Porin kadut ovat kuoppia täynnä. Onko kaupungilla kukkaro kunnossa maksaa ihmisten autovauriot? Yksi autoilija

Sinulle huhtikuun lumenluoja. Ilmasto ei lämpene, se muuttuu. Siksi puhutaan ilmastonmuutoksesta. Se tarkoittaa juuri tätä, huhtikuisia lumenluonteja.

Apua voi ei liitytä Natoon.

Mitenkä Aino-Maija voi pitää viime vuoden lomarahavapaita, kun itsekin kaupungin työntekijänä sain kolme päivää pitää joulun aikana. Enempään ei annettu mahdollisuutta. Tämän vuoden lomarahavapaista ei ole tietoa.

Miksi pitää maksaa tekstariin lähetetty viesti, jota ei julkaista? Satakunnan Kansa -lehden Viikon TV-ohjelmat voisi lähettää jo torstain lehden mukana. Porilaine-lehden voisi laittaa perjantain lehden väliin. Asun suht kaukana Porista enkä tarvitse sitä. Paljon vaadin, mut kiitos kuitenkin!