Tekstaripalstalla puhutaan lakkoavustuksista sekä kissoista ja koirista.

Vielä pari sanaa Natosta. Talvisodan tilanne ei saa toistua, muuten olemme kuin eskimo jäälautalla. Nato ei tarkoita sotaa, vaan sodan kynnyksen korottamista. Vahva oma puolustus ja Naton selkänoja, näin Suomi pysyy hengissä. Antti Pekola

En olisi ikinä uskonut, että minun tulisi ikävä Jethro Rostedtia televisioon!

Kaupunki voisi palkata muutaman metsästäjän poikkeusluvalla vaikka koiran kera päivystämään paikkoihin minne merimetsoja ei haluta.

Ei kylttien vaihtaminen Porin uimahallissa mitään poliittista yhteisymmärrystä vaadi. Kuten kokemuksesta hyvin tiedämme, se vaatii kallispalkkaisen konsultin, jonka ontuvien aivoitusten jäljiltä asiat ovat entistä hullummin.

Kelpaa siinä ylimitotettuja korotuksia ootella, jos kert 2 500 tulee näppii tekemät mitää. Ei voi ymmärtää, paljon pienemmällä monet yrittää pärjätä ja tosiaa tekevät muutakin ku valittavat!

Vai tienaa vientiteollisuuden inssi vähemmän kuin hoitaja, ei pidä paikkaansa. Inssi ei ole ihmishengen kanssa tekemisissä, ei tee kolmea vuoroa, ja viikonloput on vapaat. Korvaus tulee, jos käytte kursseja työ ohessa, hoitaja ei niitä saa. Loma on 30 päivää. Inssien peruspalkka on suurempi kuin hoitajan. Vientiteollisuuden inssi, kouluttaudu hoitajaksi, jos niin itket asiaa. Hoitaja

Kyllä miekii oisin kahdel ja puolel tonnilla lakos vaikka loppuelämä...

On ihme valitusta, kun saadaan lakkoavustusta ja veroa menee 45 prosenttia. Silti käteen jää melkoinen summa. Eläkeläisenä, 40 vuotta työtä tehneenä saan kahdessa kuukaudessa saman summan. Mitenkään sairaanhoitajien lakkoa väheksymättä.

Saan ansiosidonnaista päivärahaa vajaat 80 euroa päivässä viitenä päivänä viikossa. Veroprosentti 29. Onko kohtuullista? Mistä johtuu noin korkea verotus?

Sinä, joka vertasit Suomen ja Norjan palkkoja, menepä käymään Norjassa. Voit yllättyä vähän muussakin kuin palkoista.

Porina, sinne voi jättää valituksen pysäköintivirhemaksusta, joka takuuvarmasti tulee bumerangina takaisin. Venttiilitappi

Eiks Naamabaari aukee koko kesänä? Johannan ja Rennyn lupaaman kierroksen nautin siinä tapauksessa omakustanteisesti Amarillon terassilla Hollywood-lasit silmillä.

Kevään mielialatesti: reagoitko voimakkaammin lumen alta pilkistävään kevään kukkaan vai nelijalkaisen ystävän jätökseen?

Koirat haukkuu, on niiden virka. Ihmisen paras ystävä, koira. Ei petä, jätä, ei moiti. Hyväksyy sinut sellaisena kuin olet. Aina valmis lohduttamaan. Hyvä lenkkikaveri. Tuo iloa ja turvaa elämään. Hau hau.

Mitä kissat keväällä puuhaa. Vaeltaa pihoissa ja merkkaavat joka paikan. Kohta on kukkapenkit täynnä jätöksiä. Entä pikkulinnut, sääliksi käy. Kissat kyttäävät viattomia, puolustuskyvyttömiä lintuja. Kun poikaset kuoriutuu, suurin osa jää niitten kynsiin. Kauheeta kattottavaa, ei aina voi olla näkemättä. Kissat pysyköön omissa pihoissaan.

Harmaalinnan alueella mustan labradorin kanssa liikkuva vanhempi pariskunta, ottaisitteko jatkossa huomioon, että useat pelkäävät isoa vapaana liikkuvaa koiraa. Ettehän päästä enää koiraanne nuuskimaan ja tervehtimään ihmisiä tai muita koiria ilman lupaa. Annetaan kaikille rauha liikkua ilman pelkoa ja harmistusta.

Vähintään kolme miljoonaa euroa laitettiin aikoinaan Herralahden koulun korjauksiin, ja vasta sen jälkeen rakennus purettiin. Onko nyt sama tilanne kirjastorakennuksen kanssa? Porilaiset asiantuntijat luonnollisesti ovat jäävejä ottamaan kantaa asiaan. Maria

Suuret kiitokset Kontion katsastusmiehelle, joka auttoi kaksi ikäihmistä keskustaan toissa viikolla. Iia ja Mari