Enäjärvi on vielä paikallaan merimetsoista huolimatta, joten tuskin ne Kirjuriakaan vievät

Tekstiviestipalstalla ärrytään muun muassa äänekkäästä hengenvetämisestä nykymusiikissa.

Nykybiisit ovat ihan kamalia! Musikaalisuudesta ei tietoakaan! Loputonta rumpujen metelöintiä, muita instrumentteja ei kuulu, jos niitä sitten orkesterissa onkaan. Kaikkein eniten risoo se, kun laulaja vetää kuuluvasti henkeä alkaessaan tauon jälkeen laulamaan. Miksi ihmeessä laulajaa ei komenneta ulos studiosta saatesanoin: Tule takaisin, kun omaat hengitystekniikan. Kamalaa kuunnella Suvi Teräsniskan biisejä. Eikä hän ole ainut, vaan lähes kaikki nykyiset laulajat vetävät kuuluvasti henkeä!

Venäjä vie ilmeisesti Ukrainaan sivistystä, kulttuuria ja rauhanaatetta. Pietarin jätevesipuhdistamo rakennettiin EU:n ja Suomen varoilla. Venäjällä rahat menevät sotatarvikkeisiin ja hallinnon ylelliseen elämään. Löytyykö Venäjältä 500–700 miljardia Ukrainan jälleenrakentamiseen, tuskinpa löytyy.

Sinulle, joka kirjoitit, että Lukon U20-joukkueessa pelasi yksi raumalainen finaalisarjassa. Happamia ovat pihlajanmarjat... Pakko taas todeta, mikä meitä porilaisia oikein vaivaa, täällä kateus voittaa kiimankin.

Tv1:ssä hyvä sarjaohjelma Elossa 24h. Se kertoo kotimaamme sairaalaelämästä yhden päivän aikana. Kamera seuraa eri kaupunkien sairaaloissa, 14:ssä eri kaupungissa, vaan ei Porissa eikä Raumalla. Muissakin vastaavissa ohjelmissa Satakunta ja erityisesti Pori kierretään. Eikö Pori ymmärrä yhtään pitää esillä imagoaan?

Kiitos Erkki Teikarille 15/4 olleesta ”Oolannin” historiasta.

Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja Harlineista ei päivääkään. Jokohan on aika kanta-asiakaskierrokselle Naamabaarissa?

Suomiko onnellisten ihmisten maa ja länsimainen sivistysvaltio? Kun katsoo lumen alta paljastunutta roskien määrää, voi vaan pohtia kertooko hyvät PISA-vertailun tulokset mistään. Hetkellistä onnellisuutta kenties tuo "kyllä ne joku siivoaa"- ajattelutapa, muttei sivistykseen kuulu roskaaminen minkään mittapuun mukaan. Tuomas

Onko luvallista lämmittää paljua puilla ja terrorisoida naapureita tiiviisti rakennetulla omakotialueella. Talot on kahden perheen taloja. Savusta kärsivät kymmenet perheet kun yksi polttaa, ties mitä paljun pesässä, kun savu on jatkuvaa koko lämmityksen ajan. Piipun olisi voinut myös tehdä pidemmäksi. Astmaa sairastava

Kyllä Suomen on liityttävä mahdollisimman pian Natoon. Eikä odottaa Ruotsin päätöstä. Me ollaan rajanaapureita ja Ruotsi on Suomen "selän" takana. Natoon ja pian

Liittoutuminen samanmielisten kanssa merkitsee päätösvallan osittaista jakamista, miehittäminen merkitsee päätösvallan täydellistä luovuttamista vihamieliselle vieraalle. Päätöksen pitäisi olla helppo.

Ylen ohjelmapolitiikka on jo pöyristyttävää. Pääsiäisenä ei ainuttakaan pääsiäiseen ja sen sanomaan liittyvää ohjelmaa, ei edes elokuvaa. Ei musiikkia. Tämä on käsittämätöntä kun nekin ihmiset maksavat veronsa, jotka odottavat näitä ohjelmia.

Mahtavaa, että rakentaminen torilla edistyy. Ihmettelen silti, että miten on mahdollista että pääsiäislauantainakin aloitetaan kovaääniset maantamppaustyöt kello 7.30. Luulisi kaupungin järjestyssääntöjenkin kieltävän metelöinnin lauantaiaamuna keskellä kaupunkia.

Timo Simulalle: Niinhän sitä joo luulisi jokaiselta löytyvän kolmen päivän ruuat kotoa hätävarana. Mutta entä jos on tilanne, että toivoo edes sille yhdelle päivälle ruuan riittävän? Ilman mitään maailman kriisejäkään. Tullaan sitten toimeen sillä vedellä, mitä hanasta ehkä vielä tulee, ja laitetaan siihen puhtaaseen kanisteriin mitä ei ole varaa ostaa? Ja kyllä, mietin, onko varaa laittaa tämä maksullinen viesti. Laitoin kuitenkin.