Meitä kannustetaan kierrättämään, mutta kannattaako se? Sovin kaupungin kanssa, että roskistyhjennys 12 viikon välein on ok. Kahden hengen taloudessa tulee vähän jätettä, koska lasit, paperi, pahvit, muovi ja metalli kierrätetään sekä biojäte kompostoidaan. Jätteenkuljetusyritykselle tämä ei kuitenkaan sovi. Noutoväli on maksimissaan 8 viikkoa, vaikka jäteauto käy kujallamme 2 viikon välein. Tänään taas jäteauto tyhjensi puolillaan olevan jäteastian, ja lasku tulee tietty täydestä.

Miltä tuntuu käydä omaisensa haudalla, kun on käyttänyt hänen varojaan vainajan ollessa saattohoidossa? Narsissit eivät hyvitä raukkamaisuutta.

Sinulle, joka olit tullut tulokseen, että hoitajia on koulutettu lukumääräisesti liikaa, koska nyt lakkomiehityksellä on pärjätty hyvin ja ihmettelet, miten hoitajat ennen lakkoa saivat aikansa kulumaan. Mikä on totuus, kun esimerkiksi lastenklinikan osastolla ennen lakkoa miehitys on ollut neljä hoitajaa vuorossa ja nyt lakon aikana suojelutyössä onkin yhdeksän hoitajaa. Nyt en ymmärrä ajatuksen juoksuasi. Muualtakin kuuluu tietoja, että lakon aikana hoitajamiehitys on suurempi kuin ennen lakkoa.

Hoitajalakossa ihmettelen pääministerin kantaa, että hänelle olisi erittäin vastemielistä säätää lakia, jolla hengenvaarassa olevalle ihmiselle saataisiin apua. Siinä ideologia voittaa ihmishengen arvon.

Uusi torirakennus näyttää hyvältä. Kerrankin hyvää suunnittelua toriympäristöön.

Lukon U20-juniorijoukkueessa pelasi ratkaisevassa finaalissa yksi raumalainen.

Nyt on maailmankirjat sekaisin. Vihervassarit vievät Suomen Natoon ja kokoomuslaiset seuraavat kateellisena katsomosta. Kaiken kukkuraksi äärioikeisto vastustaa Natoon liittymistä.

Joko kaikille Nato-vastustajille on valjennut, että on niitä, joiden kanssa voi neuvotella ja sopia asioista, ja sitten on niitä, jotka mistään piittaamatta katsovat oikeudekseen tehdä mitä tahansa? Puolueettomuus on kaunis käsite, mutta sinisilmäinen idealismi ei takaa kenenkään turvallisuutta silloin, kun vastapuolen peli on täysin arvaamatonta ja viestintä raskaiden valheiden läpitunkemaa. Mitä opimme Ukrainasta? Olisiko meidän nyt aika ottaa ylevien aatteiden ja hyväuskoisen mielistelyn sijasta järki käteen?

Jos tutkii maailmanhistoriaa puolueettomasti, eri maiden sotia ja miehityksiä, niin kyllä se USA on "suurin ja kaunein" roistovaltio natoineen ja atomipommeineen.

Jos Suomi liittyy Natoon ja Ruotsi ei, niin kuka auttaa Ruotsia, jos Venäjä hyökkää sinne?

Mäntyluodon neuvos

Pähkinäsaaren rauhasta (v.1323) saakka Ruotsi on delegoinut itärajansa puolustuksen suomalaisille. Ruotsin ulkoministerin kanta on, että näin jatkuu, jos Suomi liittyy Natoon. Silloin he ovat turvassa kahden jäsenvaltion välissä ja voivat edelleen ylvästellä puolueettomuudellaan.

Pinomäen saapas

Poliisilla taas luvattomien aseiden keräyskampanja. Emmekö nyt kuitenkin elä aikoja, jolloin poliisin pitäisi myöntää sellaisille kantolupa?

Pitäisikö veronmaksajien saada vapaalippuja Ässien liigapeleihin, koska olemme seuraan yhteisistä rahoistamme investoineet miljoonia?

Antti Roine (SK 13.4.) kirjoittaa asian niin kuin se on. Muut selittelyt ovat harhaa ja toiveajattelua – Ruususen unta, mikä muuttuu painajaiseksi. Karhu on hereillä ja nälkäinen. Se raivoaa jo naapurin metsissä.

Niin Vantaa kuten moni muukin demari- ja kokoomusvetoinen kaupunki meni silmät kiiluen Fennovoiman hankkeeseen mukaan. Rahanhimo silmissä. Nyt kun kaikki menee pieleen ulvotaan keskustalaista Mika Lintilää avuksi. Mutta olisivatko kaupungit sitten antaneet rahaa muulle maalle, jos hanke olisi onnistunut? Tuskinpa. Itsekkyys huipussaan.