"Päällekkäiset luottamustehtävät ihmetyttävät – Saavatko puheenjohtajistoon kuuluvat valtuutetut kuukausipalkkiota, vaikka olisivat kokouksen aikana eduskunnassa?”

Tekstaripalstalla puhuttavat tällä kertaa muun muassa päällekkäiset luottamustehtävät ja yhdyssanat.

Ihminen joka systemaattisesti käyttää ilman laillista oikeutta äitinsä rahoja omiin menoihinsa on raukkamainen hylkiö.

Porin upeassa uimahallissa on järjestelyissä tehty yksi "Juhla-Moka": radat 1 ja 3 on kyltein varattu kuntouimareille, kun taas välissä oleva rata 2 nopeille uimareille, jotka kauhoessaan pärskivät kuntouimareita molemmin puolin. Kuntouimarit ovat enimmäkseen varttuneempaa väkeä ja ainoastaan radalle 1 pääsee portaita pitkin. Radalle 3 mennäkseen kuntouimarin on kyettävä sukeltamaan kahden ratoja erottavan puomin alitse tai vaihtoehtoisesti pystyttävä radan kolme lähtöpallilta kaatumaan altaaseen. Vaihtamalla ratojen 2 ja 3 kyltit keskenään kuntouimareille tulisi radoille 1–2 rauhalliset uintitilat, ja jättämällä turhan välipuomin pois kaikille pääsy altaaseen portaita pitkin. Koska kyseessä on kaupungin laitos, kylttien vaihto keskenään vaatisi varmaankin poliittisen yhteisymmärryksen ja lopuksi tavan mukaan koko homma saattaisi kaatua siihen, että paikalla on joku esteellinen?

Päällekkäiset luottamustehtävät ihmetyttävät. Menevätkö aluevaltuutettuina olevat kansanedustajat eduskuntaan vai maakuntavaltuustoon, kun molempien kokoukset ovat samaan aikaan? Saavatko puheenjohtajistoon kuuluvat valtuutetut kuukausipalkkiota, vaikka olisivat kokouksen aikana eduskunnassa?

Siellä se Venäjä äksyilee Ukrainassa. Ukraina on kuten Suomi: Venäjän naapuri ilman Nato-liitäntää. Tutkimalla historiaa ja maantietoa ymmärtää, mikä on kohtalo, kun on ollut Venäjä naapurina.

Juhani Saarisen (SK-mielipide 12.4.) Nato-ajattelu sopii aikaan, joka meni jo. Olisihan se ihanteellista elää naapurin kanssa rauhanomaista rinnakkaiseloa. Nyt naapuri on osoittautunut vihamieliseksi. Jääminen Naton ulkopuolelle on samalla päätös antaa turvallisuuspolitiikkamme naapurin päätettäväksi. Eikä Nato kiellä hyviä naapuruussuhteita.

Yhä edelleenkin odotamme Porin kaupungin kannanottoa seuraparlamentin puheenjohtaja Tuovisen ehdotukseen. Hiljaisuus on täydellinen.

Mikä tätä maata vaivaa? Ay-liike tuhoaa maata lakkoineen. Korona on jostain syystä painettu unholaan, vaikka tuonen sato on taudin vuoksi järkyttävä. Miten tämä maa voi olla näin pölhö?

Tiedoksi kaikille, että Tehyn maksamasta lakkoavustuksesta maksetaan 16 euroa ylittävältä osalta 45 prosenttia veroa. Ei tuota 4 000 euroa kuussa kukaan käteen saa, ihan tahallista vääristelyä tämäkin väite. Toki onhan se silti enemmän kuin suurin osa hoitajista saa palkkaa.

Visa-kortti on monen turma. Se antaa helposti helppoa, mutta kallista lainaa, josta kierteestä on tosi vaikea päästä pois. Niiden myöntämisperusteita pitää kiristää.

Onko Yle-Pori lopetettu, kun aamuisin tulee ohjelmat Turusta? Ei voisi vähempää kiinnostaa, vaikka onkin maailman napa.

Meluisat ja muutenkin häiritsevät vesijetit on kiellettävä pilaamasta Kokemäenjoen nautinnollista luonnonrauhaa.

Jos supisuomalainen kirjoittaa mielipiteeseensä "lakko oikeus" tai "hoitaja mitoitus", ei voi kovin suurta asiantuntijuutta tällaiselta henkilöltä odottaa. Jo ensimmäisellä tai viimeistään toisella luokalla opetellaan yhdyssanat. Ne ovat helppoja.

Kyllä on vaivaannuttavaa kuunnella etenkin demari- ja vassarikansanedustajien vastauksia kysymykseen, mitä mieltä he ovat Natosta. Ei voi enää monisanaisemmin selittää, ettei vastaa itse kysymykseen mitään.