Tekstaripalstalla puhuttavat tällä kertaa muun muassa Suomen puolustuspolitiikka, merimetsot ja hoitajien palkat.

Porina. Kertokaa miksi sellaista ylläpidetään? Suoraveloitus, verkkopankki tai ihan oikea pankki ovat laskujen maksamisen järkeviä tapoja. Kertokaa millä budjetilla kyseistä puuhastelua pyöritetään.

Eikö Ulvilassa ollut suunniteltu silloin, kun Vanhankylän koulu on peruskorjattu, että Kaasmarkun koululaiset kuljetetaan sinne ja osa Koskiin. Näin saataisiin Koskin koulu säilymään, jos jossain täytyy säästää.

On ne koirat kauheita. Haukkuvat epäsopivaan aikaan pientaloalueilla ja kakkaavat luontoon. Mutta entäs kun niiden apua tarvitaan? Jos koirien haukkuminen häiritsee, laita ihmeessä tulpat korviisi. Ja sopii myös miettiä, onko sinun toiminnastasi harmia muille. Veikkaanpa, että sanottavaa löytyy kyllä, vaikkapa naapurustostasi. Ja miksipä et antaisi palautetta kasvokkain? Kaikki eivät tekstaripalstaa kyttää.

Kun sika on syönyt muutaman kilon viljaa, saadaan kilo lihaa. Vaihtoehto lihantuotannolle on muuttaa viljan tärkkelys etanoliksi. Sitten voi autoilla edellä ajavan tuntumassa ja käyttää tämä luonnontuote loputtomaan tuulilasin pesuun. Minä vältän tätä jälkimmäistä ja syön päivittäin hieman lihaa, hyvällä omallatunnolla. Ilmastoa ajatellen en söisi Aasiasta, Afrikasta, tai Amerikan-mantereelta tänne lennätettyä perunaa ja sen kaltaista perusruokaa.

Luonnosta oppia. Hyökkääkö susi karhun vai lampaan kimppuun, ja miksi vain toisen.

Joko kaikille Nato-vastustajille on valjennut, että sinisilmäisen idealismin aika on auttamatta ohi? Puolueettomuus on kaunis käsite, mutta peli ei ole enää reilua. Haluaako joku meille täysin tosissaan Ukrainan kohtalon? Ylevien aatteiden ja haihattelun sijaan on aika ottaa järki käteen.

Uutisoinnista jää vaikutelma, että Natossa Suomi voisi itse valita mihin konflikteihin osallistuu, mutta muut kyllä tulisivat hädässä auttamaan. Ei se käytännössä taida ihan noinkaan mennä.

Suomi on vahvistanut omaa puolustustaan valtavilla summilla. Nyt eräiden kansanedustajien mielestä sitä ei ole ollenkaan ilman Natoa.

Nato-jäsenyyden hintaa ei kukaan osaa laskea? Tulevaisuudessa eivät pelaajatkaan pysty keskittymääm hyvään suoritukseen ellei peliä pelata pommisuojatussa palloiluhallissa.

Vastakysymys Nato-hehkuttajille: tuleeko mieleen, että Venäjä olisi hyökännyt johonkin EU-maahan?

Kirjamyynti sekä äänikirja myynti Suomessa huimassa nousussa. En ihmettele koska muun muassa kaikki tv-kanavat tuottavat aivan viihdyttämättömiä ohjelmia, pääasiassa murhaa, murhan tutkimusta, raakuuksia jos jonkinlaisia. Ihmetyttää, miksi me maksamme pakollista radio ja tv-lupaa oli tv tai ei. Uutislähetykset kyllä ymmärtää. Jotain 'järkevää' pitäisi kyllä saada kalliin lupamaksun vastineeksi.

Häätäkää merimetsot ja pian Kirjurista ennen kuin on myöhäistä. Enäjärvi meni jo.

Luin artikkelin valmistuvasta uljaasta psykiatrian rakennuksesta. Vai on luonto lähellä siellä? No jopas jotakin. Sisäpiha onkin jotain verrattuna oikeaan luontoon.

Onko hoitajien huonot palkat potilaiden syytä? Nyt potilaat kärsivät lakosta, ei työnantaja. Järki hoi.

Hoitajien 140 euron lakkoavustuksesta menee 45 prosenttia veroa, joten käteen jää 84 euroa per päivä. Kuukaudessa siis noin 2500, ei 4000 euroa.

Sairaanhoitajat tienaavat tonnin enemmän Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa liian vähän hoitajia ja työtaakka melkoinen. Mitä purnaaja tekisi?

Ihminen joka systemaattisesti käyttää ilman laillista oikeutta äitinsä rahoja omiin menoihinsa on raukkamainen hylkiö.

Ennen sähköpotkulautojen ilmaantumista kaduille, pyöräteitä alettiin harjata vasta vapun jälkeen. Tänä keväänä puhdistus aloitettiin jo maaliskuun lopussa. Näistä sähköpotkulauta-turhakkeista on sittenkin jotain hyötyä.