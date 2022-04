Tekstari-palstalla puhutaan tällä kertaa muun muassa tuulivoimasta.

On se hyvä, että on lakkoilu oikeus, saa nämä yhteiskunnan vaivaisetkin asioitansa parempaan kuntoon.

Kyllä hoivakodeissa on ajettu henkilökunta niin ahtaalle! Pienellä hoitajamäärällä yritetään hoitaa monisairaita asukkaita parhaan mukaan. Päälle vielä keittiötyöt, pyykkihuolto, kirjaukset ym. Omaisetkin vaativat osansa. Olisi kiva ehtiä huomioimaan asukkaita yksilöllisesti, jutella, viedä ulos ym., mutta aika ei riitä kuin välttämättömään, liukuhihnamaiseen työskentelyyn. Hoitajat ei kauaa jaksa tällaista rallia!

Nimim. Uupunut hoitaja

Jos terveydenhuolto pärjää nykyisellä hoitajamitoituksella eikä ole kuolemaan johtavia tapauksia lakon takia. Niin Suomessa on koulutettu kymmeniätuhansia hoitajia liikaa. Ja mitä ne on tehneet ennen lakkoa?

Meillähän on jo Porina, ja nyt valmistuu Lorina.

Vähärauman uuteen kouluun kerrottiin SK:n uutisessa 12.4. tulevan myös pieni kirjasto, jonne voi tilata luettavaa. Näin häpeällisellä tavallako kaupunki lopulta toteuttaa vuosikymmeniä suunnitteilla olleen Länsi-Porin uuden kirjaston, asukkaiden olohuoneen? Käppärän kirjastolla oli asiakkaiden laaja tuki. Miksi kirjasto lopetetaan eikä kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia käytetä päätöksenteossa? Ovatko malli, kaupunkistrategia ja Pori-sopimus pelkkää sanahelinää? Mikä on kirjastopalvelujohtajan vastuu tapahtuneesta? Aiempi johtaja ei olisi ikinä hyväksynyt nykyistä tilaratkaisua.

Hienoa, että Ulvilan vesilaitoksella ollaan hereillä, kun virkailijanainen kysyi reilusti noussutta veden kulutustamme.

Voisiko Satakunnan pelastuslaitos selvittää ja kertoa, mihin "pelastaudutaan" esim. Porissa, jos tulee sellainen hetki, että tarvitaan pommisuojaa eikä pelkästään sirpalesuojaa. Olisiko korkea aika todeta, että on varauduttava suojien rakentamiseen ennen palloiluhallia. Tehdä sellainen suoja, mitä voi käyttää myös palloiluun. Ei ole kukaan kertonut, mihin suojaudutaan tosi paikan tullen. Parempi ennakkoon jakaa tieto kun vähänkin myöhässä.

Tuulivoimalat-kirjoitus 12.04. Kiitos! Ensin ajattelin, että joku on anastanut ajatukseni, sitten ymmärsin, että on olemassa sielunkumppani, ehkä useampikin. Että osaakin olla ajatuksen juoksu kirkas ja stilistinen taito huipussaan. Aihepiirin keskellä kärvistelevä sieluni saa balsamia lukiessani tekstin uudelleen ja uudelleen. Sinunlaisia tarvittaisiin myös Korpilevonmäellä, täällä tätä tuskaa olisi jaettavissa muillekin.

Vastaus tekstariin 12.4. Tuulivoima on mahtava keksintö. Tuulimyllyt ovat kauniita. Suomessa tuulee. Suomessa on tilaa. Myllyt on mahdollista rakentaa kauas asutuksesta. Tekniikkakin kehittyy. Kannattaisi motkottajien käydä muualla Euroopassa tutustumassa tuulivoimaan. Paljon mieluummin katselen joogaavia tuulimyllyjä kuin savua tupruttavia voimalaitoksia, joiden terveyshaitat ovat moninkertaisia tuulivoimalaan verrattuna.

Tehy teki päätöksen, että hoitajille maksetaan 140 euroa lakkopäivältä avustusta, kuukauden jokaiselta päivältä eli 7 päivää viikolta. Tekee yli 4 000 euroa kuussa. Näillä lakkoavustuksilla tulee lakko kestämään pitkään, ei ole hoitajilla kiire töihin. Miten mahtaa käydä potilasturvallisuuden, alkaako ihmisiä kuolla, jos työnantaja ei tahtoon taivu. Kelpaa lakkoilla, kun on rikas liitto takana.

SK:ssa 13.4. ihmeteltiin pysäköinninvalvontaa. Tulipa mielen Luvianpuistokatu ja sen varrella kolmatta vuotta maannut henkilöauto. Auto oli täsmälleen samassa paikassa ja samassa asennossa nämä vuodet. Lopulta renkaat tyhjinä ja puiden lehtien peittämänä, joita oli jo kertynyt pari vuosikertaa. Ei kiinnostanut poliisia, pelastuslaitosta tai kiinteistöhuoltoa, jotka kaikki ajelevat katua kymmeniä kertoja vuorokaudessa! Osaisiko joku selittää, miksi näin?