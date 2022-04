Sunnuntaina Promenadin upeassa konsertissa oli monta lukutaidotonta tai lukemaansa ymmärtämätöntä kännykkähäirikköä, jotka eivät tajua mitä tarkoittaa konserttisalin ovessa oleva teksti: "Kuvaaminen ja tallentaminen on kielletty". Miksi järjestyshenkilöt eivät puutu kännykkähäirintään? Haluan vastauksen järjestyshenkilöiden esihenkilöltä.

HL

Toivoisin Pelastuslaitokselta joka kotiin jakelua kriisitilanteisiin varautumisesta. Pitäisi olla myös oman kunnan tiedot väestösuojista ja kartta, mikä alue mihinkin suojaan on suunniteltu.

Ihmettelen Porin seudulla näiden työnantajien käytöstä, kun eivät vastaa työttömien työnhakijoiden hakemuksiin ja viesteihin. Tosi huonon maineen antavat firmastaan. Halpa työvoimako teitä kiinnostaa ja ylioppilaiden palkkaaminen työpaikoille?

Työtön Porista

Nyt tarvitaan kokenut ja pätevä johtaja Porin johtoon, ettei kävisi pomarkkulaisittain. Mielellään 55-vuotias, jotta saadaan vaihtuvuutta, eikä vuosikymmenien painolastia.

Mille instanssille kuuluu liikennepolttonesteiden sekoitevelvollisuuden noudattamisen valvonta? Onko se KTM vai kuuluuko se kellekään? Dieselin ko. osuus on tällä hetkellä 19,5 prosenttia ja sen pitäisi pudota vajaa kolmannes. Bio-osuus on kallein kustannus ja siihen kohdistuu isoja taloudellisia "houkutuksia" pienentää osuutta tai jopa jättää vallan pois, sitähän me kuluttajat emme voi mitenkään tarkastaa

Polttoaineen hinnoittelijat huomio!! Raakaöljy taas noin 100 $/barreli. Viimeksi tuolla hinnalla polttoaineet maksoi reeeeilusti alle 2?!!

Kyllä se on aina tiedetty, että pikkuisen jälkijunassa täällä Porin seudulla toimitaan, mutta kyllä se on jo paksua kun lehtikin tulee pari kuukautta myöhässä.

No ompa "lappuliisalla" aikaa kierrellä kyttäämässä venttiilejä. Vähän isompi tarkkailualue olisi tarpeen. Nummenkadulla pidetään autoja parkissa puoliksi jalkakäytävällä, rattaiden kanssa ei pääse ohi. Asiasta ilmoitettu useita kertoja pysäköinninvalvontaan. Rauhanpuistossa säilytetään trailerissa kanootteja suurimman osan vuodesta. Rautatienpuistokadulla on samat käyttämättömät vanhat autot parkissa vuodesta toiseen. Tässä muutamia epäkohtia, ja varmasti lisää löytyy kun vaan kiertelee. Ei tarttis valittaa parkkimaksujen vähyydestä kun jakais vähän rikemaksuja niille kenelle ne kuuluu.

Voisiko Räpsöön pengertien poistuvien tuulimyllyjen betoniperustoille sijoittaa vaikka kevyen grillikatoksen tai vähintään jonkin terassin penkkeineen? Niistä tulisi kansalaisille pienimuotoisia "levähdyspaikkoja".

Kiitos Juhani Saarinen hyvästä kirjoituksesta "Tasapainottelu äksyilevän naapurin kanssa on pieni hinta sotaan verrattuna" (SK 12.4.). Nato-keskustelua käydään nyt vain yhden totuuden mukaan. Venäjä on varoittanut seurauksista, mikäli Suomi liittyy Natoon. Ne kannattaa ottaa todesta.

Juhani Saarinen, mielipidekirjoituksesi oli muuten asiaa, mutta loppua kohden loogisuus katosi Venäjän pelkoon. Liittymällä Natoon saamme turvatakuut Nato-mailta ja edes Venäjä ei uskalla hyökätä Nato-maita vastaan. Se on päivänselvää. Tuleeko mieleen, että Venäjä olisi hyökännyt johonkin Nato-maahan?

Juhani Saarinen on oikeassa! Suomen, pienen maan ei passaa harjoittaa suurten Nato-maiden suurvaltapolitiikkaa! 77 vuotta ison nukkuvan karhun naapurissa voi elää ellei karhua härnätä.

Mikseivät nämä sodalla rauhaa tekevä Nato-fanit muuta ihannemaahansa Amerikkaan? Saisivat elää paratiisissaan ja kuoleman jälkeen tulisi toinen paratiisi, taivas, jos on elänyt kiltisti?

Tapio Furuholm, olet niin oikeassa (SK 12.4.) Porin Veden ylimielisyydestä suhtautumisessa kuntalaiseen veronmaksajaan. Heidän ajatus tuntuu olevan: "Kuntalainen veronmaksaja on Porin Vettä varten, eikä Porin Vesi kuntalaista varten." Pikaista korjausta mm. siihen organisaatioon vaativa.

Nimim. Kokemusta on