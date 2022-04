Onpa mukava kuunnella Radio Suomen Turusta tulevaa aamulähetystä. Sujuvasanainen ja huumorintajuinen juontaja, eikä jankkaa samoja aiheita koko viikkoa. Voisivat ottaa mallia Satakunnan alueradioonkin sieltä.

Mihin hävisi postilaatikko entisen pääpostin edestä? Ehdotan uutta postilaatikon paikkaa torille lavan viereen. Tarvetta on.

Sairaanhoitajatuttava tienaa ikä-, ilta- ja pyhälisien kanssa 2 700 euroa kuukaudessa brutto. Työnantajan maksaman 13 kuukauden palkalla tämä on 35 100? vuodessa. Työnantajalle koituu lisäksi palkkaan sidottuja maksuja luokkaa 50 prosenttia, joten kokonaispalkkakulu on 52 650 euroa vuodessa. Hoitajien vaatima 3,5 prosentin "ylimääräinen lisä" nostaisi palkkakulua 1 843 euroa vuodessa. Joten 40 000 sairaanhoitajaa aiheuttaisi noin 74 miljoonan euron lisämenon vuodessa terveydenhoitoon. Tämä on tuplasti se, millä romutettiin turvekoneita.

Tervetuloa Kirjurinluotoon, merimetsot. Lisääntykää ja maalatkaa koko Kirjuri kauniin valkoiseksi.

Hienoa, että Setlementtiliiton toiminta jatkuu Porissa muutaman vuoden takaisista haasteista huolimatta. Yhteisökoulu on kiinnostava malli ja Porin kaupungin tuki mahtava asia.

Rauhanpuolustajat valmistautuvat rauhaan valtavalla asemäärällä. Jos et suostu rauhaan, sinut ammutaan.

Miksi nämä diktatuuria puolustavat ja ihannoivat eivät muuta sinne paratiisiinsa? Me, jotka haluamme elää vapaassa demokraattisessa maassa, saisimme olla rauhassa.

Jos Seikku pyrkii parantamaan toimintojaan, eikö sitten Mäntyluodon satama voi toimia lähtevän tavaran satamana? Ajomatkaa olisi vähemmän kymmeniä kilometrejä, ja näin myös CO2-päästöt vähenisivät.

Kunta-alalle ylityökielto. Toivottavasti ei koske Porinaa. Eilenkin oli sekä aamu- että iltapäivällä asiakas.

Mikäli kirjaston sisäilma todetaan kelvolliseksi, niin pidetään jatkossa kaupungin valtuuston ja hallituksen kokoukset siellä. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja saisi myös syyn poiketa kirjastossa.

Tuulivoimalat hyödyttävät vain hanketoimijoita antaen yrityksille varmat voitot. Koko homma perustuu ihmisen pohjattomaan ahneuteen. Maittensa vuokraajia houkutellaan "suurilla" vuokratuloilla ja kuntapäättäjiä kiinteistöveroilla. Asukkaille lahjoitetaan kaikki haitat; melu-, välke- ja vakavat terveyshaitat, maisemien ja luonnon monimuotoisuuden tahallinen tuhoaminen kaikkialla, mihin näitä "ilmaisen" energian "puistoja" pystytetään. Kiinteistöjen arvot romahtavat, eikä niissä terveyshaittojen takia enää kykene asumaan. Kuka hullu haluaa kasvattaa lapsensa tuulivoimateollisuusalueen liepeillä? Yritysten konsultit vähättelevät säännöllisesti haittoja, kuitenkin ympäri Suomea lukuisia perheitä on joutunut jättämään kotinsa tuulivoimahaittojen takia. Talvisin tuulivoima ei edes tuota tarvittavaa energiamäärää. Aikamme suurin itsepetos on nimeltään tuulivoimapuisto.

Moni varmaan pahoitti mielensä, kun viihdeohjelma Putouksessa yksi hahmoista oli sonnustautunut Jeesukseksi orjantappurakruunuineen. Jos hahmo olisikin esittänyt Mohammedia, käräjäoikeuteen olisi joutunut koko tv-kanava. Näin siis Suomessa. Eikös sivistyneeseen tapaan kuulu, ettei pilkata mitään uskontoa?

Olipas silmiä avaava lukukokemus Tuula Malinin kirjoittama Putinin pihapiirissä –Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa -kirja. Suosittelen lukemaan, kuinka sinisilmäisiä ja höynäytettäviä päättäjät Suomessa ovatkaan olleet.

Kyllä on hoitajien palkka per tehty työtunti ruhtinaallinen, kun vertaa esimerkiksi vientiteollisuudessa töissä olevan insinöörin palkkaan. 7,5 tunnin työpäivä ja kunnon lomat ovat insinöörille täysin utopistisia. Vastuu on valtava varmaan molemmilla, mutta kuka valittaa ja mistä?