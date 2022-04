Se nyt on vaan niin, että munkkipossuun kuuluu omenahillo

Tekstaripalstalla pohditaan, mikä olisi torin uudelle rakennukselle naseva nimi.

Tekstarin lähettäjällä on varma mielipide munkkipossun ainoasta, oikeasta täytteestä.

Hieno huomata nuoren maalivahdin haastattelusta, miten oikeassa jääkiekkojoukkueessa hommat hoidetaan.

Se nyt on vaan niin, että munkkipossuun kuuluu omenahillo. Eikä muuten ole mikään makuasia, vaan kylmä totuus!

Koskettava puhe presidentti Zelenskyiltä Suomen kansalle, toivottavasti hän selviää elävänä ja voittajana roistonaapurimme pommituksista!

Mikko Elo, ainoa ystävällismielinen valtiosuhde, joka nykyiselle Venäjälle kelpaa, on Valko-Venäjän malli. Sitäkö haluat? Toisekseen Venäjän silmissä olemme jo nyt vastustajien leirissä, mutta ilman mitään ulkopuolista turvaa. Se on Ukrainan malli, haluatko sitäkin?

Suomella on nyt kahdesta valita. Nato-jäsenyys tai venäjänkielen pikakurssit. Taitaa se Nato olla kuitenkin vähemmän huono vaihtoehto?

Ei Natoon liittymistä tarvitse spekuloida enää pätkääkään. Tehdään se hakemus, tuli mitä tuli. Jos Suomea ei hyväksytä ja Venäjä hyökkää Suomeen, niin sitten puolustaudutaan. Kokemusta on!

Tullin takavarikoimat taideteokset palautetaan heti, kun Venäjä on vetänyt joukkonsa Ukrainasta, myös Krimiltä. Taideteokset ovat pakotteiden alaisia, joten sen mukaan toimitaan.

Eiks pellit bruukat ensteks avat enneko ruveta klapei sytyttää. Ehkä voi paremmi vetää. En oot takkaa koska päält sytyttäny, tai alt. Klapei kyl oon.

No niin porilaiset, keksikääpä kauppatorin uudisrakennukselle naseva nimi! Vai mennäänkö vanhalla...?

Satakunnan kansanedustajat vaativat valtiota korvaamaan kunnille ukrainalaisten lasten päiväkoti- ja koulukuluja. Eurajoki, Rauma ja viimeksi eilen Kankaanpää ovat ilmoittaneet huomattavista ylijäämistä viime vuodelta. Valtion velka kasvaa nyt hurjaa vauhtia, joten kyllä hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleva kunta ei mielestäni tarvitse valtion velkarahaa.

Osuuskaupat jakavat asiakkailleen bonusta ja lahjakortteja. Tulosta näyttää syntyvän. Hintoja nostetaan. Kannattaisiko Osuuskaupan suunnata taloudellista tukea maanviljelijöille? Kohta meillä ei ole suomalaista, puhdasta ruokaa ja kaupoilla kotimaista ruokaa, mitä myydä.

Hoitajana voin sanoa, että työ ei varmaan vähene, mutta sitä on mukavampi tehdä, jos tietää saavansa siitä kunnon korvauksen ja sijaisten saaminenkin on helpompaa. Myös hoitoala pysyy vetovoimaisena silloin, kun on palkka kohdillaan.

Hoitajien palkkojen kohotuksella saattaa olla myös työtaakkaa keventävä vaikutus. Kun palkkaus vastaa työn vaativuutta, edistää se alan veto- ja pitovoimaa. Nykyään monessa paikassa työskennellään vajain miehityksin, koska sijaisia ei pitkiinkään sijaisuuksiin ole saatavilla, lyhyistä pätkistä puhumattakaan. Myös hakijoiden määrä vakituisiin työsuhteisiin on pudonnut dramaattisesti. Kun työ on vaativaa ja palkkaus ei vastaa, äänestävät työntekijät jaloillaan ja lähtevät toisiin töihin.

Luottamus ammattitaitoiseen hoitajaan, lääkäriin ja muuhun henkilökuntaan on meille kaikille itsestään selvää. Mehän yhdessä sen veroina maksamme, julkisen terveydenhuollon. Jotta meillä kaikilla olisi edelleen luotettava, osaava ja motivoitunut joukko meitä hoitamassa, pitää arvostus kaikkia näitä aloja kohtaan osoittaa. Muuten meitä ei hoida muuta kuin yksityiset terveydenhuollon yritykset.

Mieleeni tulee tosi ahneus, kun seuraa hyvinvointialueen johtajan suunniteltua palkkaa. Järkytyin kun kuulin, että sijaiselle ehdotetaan palkaksi 15 000 euroa kuukaudessa. Jos tämän hyvinvointialueen johtaja ja sijainen eivät tule toimeen vaikka 6 000 eurolla – lisäksi luontaisedut – , niin jos hakisivat sitten jotain muuta työtä! Muistaakseni presidenttimme vuosipalkkio jää pienemmäksi kuin kaavailtu hyvinvointialueen johtajan palkka! Ällistynyt veronmaksaja