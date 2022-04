Tekstaripalstalla jatkuu vilkas Nato-keskustelu.

Pitäisikö sanonta "sai tulta alleen" muuttaa muotoon "sai tulta päälleen"? Niin ihmiset muuttuvat ja maailma sen mukana.

Vihreät istuskeli Mannerheimintiellä jääkauden Suomeen. Lunta luodaan, vaikka juhannus häämöttää.

Ilmaston lämpenemistä epäilevälle tiedoksi, että lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöitä, siis myös poikkeuksellisuutta. Säätilat vaihtelevat, mutta ilmastonmuutos jatkuu. Eikä ilmastonmuutos meille ikuista kesää tuo. Enemmänkin voimakasta vaihtelua ja sateita.

Suomi on maailman onnellisin maa, lopetetaan siis turhat rutinat. Koiratkin saavat elää kodeissaan onnellista elämää lähes joka toisessa perheessä. Otetaan me koiranomistajat koirattomat huomioon ja te koirattomat me toiset. Ne kakat kakkapussiin ja pussi roskiin. Siihen tarvitaan myös kuntien panostus, että roskiksia löytyy myös. Sopua siis puolin ja toisin kaikilta meiltä.

Palstalla joku kyseli, miksi ottaa koira, jos se joutuu olemaan yksin päivät. No, iltapäivät ja illat olisi kovin yksinäisiä, jos karvakuonoa ei olisi elämää ja sohvaa jakamassa. Viikonloppuisin koiruli nukkuu päivällä saman ajan, kuin työpäivinäni. Tottumiskysymys, ja tämä tilanne meillä. Mamma

Kommentti Kallioniemen kolumniin 8.4. Ymmärtääkseni Räsänen ei vain lukenut ja siteerannut Raamattua, vaan tulkitsi ja tulkitsee sitä, mikä on ollut vallankäyttäjien tapana niin monien muidenkin pyhien kirjoituskokoelmien kohdalla.

Kiitos Esko Kallioniemi kolumnistasi (SK 8.4.).

Natovastaisten yksi argumentti on pelotella poikiemme joutuvan mukaan selkkauksiin ympäri maailmaa. Naton sääntöjen mukaan kuitenkin on niin, että jäsenmailla on valta päättää, mihin operaatioihin osallistuvat.

Suomen pitää mahdollisimman pian hakea Natoon. Muuten meillä on sama kohtalo kuin ukrainalaisilla. Sitäkö Natoa vastustavat haluavat?

Ei Suomea Natoon, eikä sotaan. Missä marssii rauhan puolustajat? Sota on aina ollut raakaa ja julmaa ennen ja nyt.

Hyvät ihmiset, yrittäkää olla ostamatta Kiinasta tulevia materiaaleja, jos mahdollista. Kiina puolustaa Venäjää ja yrittää keikkua rahan vuoksi myös lännen ystävänä. Nyt jos koskaan kannattaa suosia kotimaista. Ukrainan puolesta

Sivistyksen mittari on se, miten kohtelee heikompiaan. Sote-taksijärjestelmän toimimattomuudesta ja ihmisten heitteillejätöstä ja siitä, ettei ole tasavertaista taksikyytijärjestelmää kaikkein heikommassa asemassa oleville on nyt esimerkkejä jo liian paljon! Korjatkaa asia, halvalla saa vain sutta, sen tietää jokainen. Toivottavasti Pirjo Tiltti lähetit Aito taksin kuitin, koska sinulla on oikeus saada se matka hyvityksenä, silloin kun Kela-taksi ei tule. Tästä kirjoitettiin pääkaupunkiseudun lehdissä.

Jostain syystä Ulvila haluaa tehdä Kullaasta täyden takapajulan. Halutaan lopettaa vanhainkoti. Halutaan lopettaa koulu, jossa on lähes 100 oppilasta. Sitten halutaan antaa lupa murskaamolle, joka tuhoaa Joutsijärven imagon. Mikä Ulvilan päättäjiä, ainakin osaa, vaivaa. Koska rahan säästöä näillä toimilla ei saada, kun lasketaan kaikki yhteen. Myös ihmisten menetykset. Ja kyllä muksutkin tekevät mielellään muuta kuin istuvat Vepsän koulubussissa.

Ehdotan, että tulevien sote-pomojen palkka puolitetaan ja säästö käytetään hoitohenkilöiden palkkoihin! Jos ei 7 000 euroa riitä, on huono taloushenkilö.