Otavankatu 5 on vastaavalla tavalla rakennettu kuin kirjasto – samat ongelmat

Tekstaripalstalla jatkuu keskustelu Natosta ja Ukrainan tilanteesta.

Tekstarin lähettäjä muistuttaa, että Otavankatu 5:ssä sijaitseva rakennus on hyvin samanlainen kuin pääkirjasto.

Suomen liittoutumattomuus olisi järkevää, jos Venäjä olisi edes joten kuten demokraattinen valtio. Sitä johtaa nyt kuitenkin diktaattori, joka elää omassa historian näkemyksessään ja on täysin häikäilemätön. Nato-maahan ei hänkään kuitenkaan uskalla hyökätä.

Mikko Elo, 1992 solmittu sopimus takaa siis sen, että Kiina ei voi hyökätä Suomeen, eikä Ruotsi Venäjälle? Hyvä hyvä, sehän tässä pelottaakin.

Antaako maailma todella Putinin tuhota 44-miljoonaisen kansan tekemättä mitään? Tällä hetkellä Putin hallitsee koko maailmaa.

Butsan kauheudet alleviivaavat sen, että on korkea aika lähettää Naton vihreät miehet Ukrainan tueksi. Kaikki mahdollinen ase- ja humanitaarinen apu on nyt välttämätöntä Venäjän lyömiseksi. Muut vaihtoehdot eivät tule kysymykseen.

Pienituloisen raja on 1 309 euroa kuukaudessa. Se on EU:n määrittämä.

Harjavallan tuulivoiman vastustajille. Hyötyjä ovat energiaomavaraisuus ja uusiutuva energia. Esittäkää yhtä kovat vastaväitteet.

Suomen hallitus, herätys! Tehkää edes yksi järkipäätös! Määrätkää lopetus Pyhäjoen järjettömään ydinvoimalaprojektiin! Veronmaksajien rahoja hukattu sinne jo satoja miljoonia, ja jokainen uusi työpäivä Hanhikivellä maksaa veronmaksajille kuusinumeroisen summan euroja pelkkinä palkkoina, lisäksi on aineelliset kustannukset! Nyt on luotava Hanhikivelle uusi alku: pienteollisuutta, puunjalostusta, biovoimala, elintarviketeollisuutta! Infraa on jo!

Aika harhaanjohtavat ilmoitukset maksuista uimahallissa. Olisin ostanut sarjarannekkeen, mutta alennus kuulemma koskee vain eläkeläisiä. Jos olisin ostanut sen, niin alennus olisi ollut 35 senttiä kerta. Miksei alennuksissa mainita, että vain eläkeläisille. Moni jättää rannekkeen väliin ja käy harvemmin. Sen sijaan annan suurta kiitosta valvojille. Ovat ystävällisiä. Ja vesijumpat ovat ihan mahtavia. Uimari joka päivä

Tomi Lähdeniemi, kirjoitat vapaasta tahdosta (SK 2.4.). Vapaa tahto eli metafyysinen vapaus tarkoittaa mahdollisuutta vapauteen. Ovatko valintamme omiamme vai syntyvätkö ne välttämättömästä, kuten geeneistä, aivotoiminnasta tai kenties jostain jumalallisesta ohjauksesta. Tarkoittanet yhteiskunnallista vapautta eli vapautta oikeutena, sanan- tai mielipiteen vapautta ja tämän oikeuden kahlitsemista. Tällainen vapaus vaatii aina vastuun. Vastakohtana on mielivalta.

Sairaanhoito muodostuu kokonaisuudesta, jossa yhtenä viimeisenä lenkkinä ovat hoitajat. Lisäksi tarvitaan hallinto ja kiinteistönhuolto, laitehuolto ja niin edelleen. Tämän porukan palkat ovat yleensä paljon pienempiä kuin hoitajien, mutta heidän ahdinkoaan ei mieti kukaan. Silti yksikään hoitaja ei hoida yhtäkään potilasta, ellei palkka tule tilille ja paikat ole kunnossa. Vähän kohtuutta kiitos!

Miksihän lääkärit eivät koskaan lakkoile liian suuren työtaakan vuoksi eikä liian pienen palkan vuoksi? Varmaan siksi, että heillä on vahva liito, joka hoitaa asiat niin, ettei lääkäreitä kouluteta määrällisesti liikaa. Toisin on esimerkiksi Tehyyn kuuluvat sairaanhoitajat, joita on koulutettu liian kanssa käytettäväksi muihin toisarvoisiin tehtäviin kuin sairaiden hoitotehtäviin. Siinä Tehylle miettimisen paikka.

Kadun toisella puolella sijaitsee Otavankatu 5, joka on vastaavalla tavalla rakennettu kuin kirjasto. Samat ongelmat, vettä tullut pihoilta kellariin, maasta alapohjaan, katosta läpi. Vastaavat ongelmat muun muassa monessa koulussa ja päiväkodissa. Pitäisikö selvittää taustoja? Onko samoja toimijoita suunnittelussa ja rakentamisessa?

Vois kansallistaa Norilsk Nickelin, jos nyt löytyis jo sen verran viisaita herroja, et sais firman edelleen kannattamaan! Ja tietty vois taas myydä vaik Norjaan!