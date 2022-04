Tekstiviestipalstalla tuetaan sairaanhoitajien palkankorotustoiveita.

Hienoa Mikko Elo, kerrankin joku, jolla on järkeä, miten säästytään sodasta. Kiitos. Mummu 57

Mikko Elo (6.4.), historia on tulkintaa. Venäjän diktaattorin, hirmuhallitsijan, kansanmurhaajan ja kleptofasistin disinformaatio, raakuus ja valehtelu alkaa olla uhka koko maailmalle. Emme saa olla hyvissä suhteissa Venäjään nyt. Toki meidän olisi reagoitava myös muualla tapahtuneisiin miehityksiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin. Mutta Putin on nyt.

Mikko Elo, kuten kirjoitit, tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Suomi on EU:n jäsen ja itänaapurin vinkkelistä katsottuna vihamielinen maa. Se on kylmä tosiasia. Miten me voimme hoitaa ne mainostamasi hyvät naapuruussuhteet yksipuolisesti? Pitääkö erota EU:sta? Ehkä totaalinen sinisilmäisyys tässä maailmantilanteessa ei ole se kaikkein paras tae itsenäisyytemme säilymiselle.

Ei Suomea Natoon, ei Suomea sotaan!

Hoitajille tuntuva palkankorotus, ovat sen ansainneet. Potilaat kärsivät lakosta. Järki käteen päättäjät. Teidän palkka laskuun, saatte sitä liikaa.

Minä uskon, että sairaanhoitajien ja muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten palkankorotus tasolle, joka vastaa työn vaativuutta, raskautta ja koulutustasoa, helpottaisi työvoimapulaa. Se lisäisi alalle hakeutuvien määrää ja vähentäisi tällä hetkellä alalla olevaa poistumaa.

Kiitos sinulle, suomalainen viljelijä. Teidän työnne ansiosta saamme kaupoista suomalaisia perunoita, porkkanoita ja muuta lähialueella tuotettuina. Kiitos!

Vanha kansa sanoi, että ensin tulee taudit, sitten sota ja sen jälkeen nälkä.

Täällä tekstaripalstalla jatkuvasti ihmetellään, kun kansanedustajille ei ole kantaa Nato-jäsenyyteen. Antakaa nyt, hyvät ihmiset, heille aikaa selvittää hyödyt ja haitat. Me tavalliset kansalaiset emme tiedä liittymisen hyötyjä ja haittoja, mutta varmoja mielipiteitä on suuntaan ja toiseen. Eduskunnassa sitä tietoa on saatavilla. Annetaan nyt heidän tehdä työnsä kunnolla.

Sinä tai te, jotka tuotte paperin- ja pahvinkeräyslaatikoihin kokonaisia tyhjiä pahvilaatikoita (isoja ja pieniä,) maitopurkkeja ja muita pakkauksia. Voisitteko pakata vaikka maitopurkit sisäkkäin, niin kahdeksan purkkia vie yhden tilan, saati yksi iso pahvilaatikko täyttää lähes koko keräyslaatikon. Ei ole kannattavaa liiketoimintaa näillä dieselpolttoaineen hinnoilla käydä tyhjentämässä keräyslaatikkoa, jossa pari pahvilaatikkoa ja muutama maitopurkki.

Millaisia edustajia meillä on, kun nauttivat 14 vuotta ilmaista sopeuttamisrahaa ja hakevat jatkoaikaa. Aika onnettomia.

Missä ovat miehet? A-studio 5.4. jopa haastattelija oli nainen. Osaavatko suomalaiset miehet nyt olla fiksusti hiljaa ja antaa näiden naispuolisten esiintyä?

Ei näytä ilmaston lämpeneminen olevan ainakaan Porissa toteutunut. Aamuisin talvivaatteet päälle ja ulos pakkaseen luomaan yöllä satanutta lunta, ja kohta on huhtikuun puoliväli.

Teeman Invisible Demons – Tuhon merkit -dokumentti 5.4. oli todiste siitä, mihin maailmamme on hyvää vauhtia menossa. Jo muinaiset heimot palvoivat Äiti Maata, me vain tuhoamme parhaillaan, koska olemme niin vieraantuneet luonnosta.

Miksi pitää ottaa koira, jos se joutuu olemaan yksin päivät?

Sovittaisko, että pienituloisia ovat he, jotka eivät joudu maksamaan valtionveroa. Siis noin 20 000 euron vuositulot.

Kenellä on Suomessa valtuudet myöntää kuuden kuukauden työstä 360 000 euron erorahat, ja kuka kehtaa ne ottaa vastaan.

Vois kansallistaa Norilsk Nickelin, jos nyt löytyis jo sen verran viisaita herroja, et sais firman edelleen kannattamaan! Ja tietty vois taas myydä vaik Norjaan!

Näille sähköautoilijoille tiedoksi, että ei niitä sillä lailla vaan latailla. Täytyy löytää töpseli, ja se onkin jo ihan eri juttu se.