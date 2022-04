Tekstaripalstalla ehdotetaan, että Poikeljärven tanssilavalla järjestetään altakäden viuhtojille oma soppi.

Lämmin kiitos, rannekello löysi omistajansa.

Hoitajien palkankorotuksilla tavoitellaan alan houkuttelevuutta. Saadaan hyviä työkavereita vuorot täyteen ja lomasijaisia, eli voin pitää kesälomani kesällä. Palkkojen korotus ei ole ainoa vaatimus, vaan alan veto- ja pitovoimaa tavoitellaan esimerkiksi työaikojen inhimillistämisellä. meidänkaikkienasia

Ei riitä pelkkä kohtaamisiosaaminen, vaikka tärkeää onkin (SK 4.3.). Työn ohessa on havainnoitava ihon, käytöksen, hengityksen ja erittämisen muutoksia, joiden seurauksia on osattava arvioida ja joiden ennaltaehkäisy on ymmärrettävä aloittaa. Lääkehoito on iso osa työtä, injektiot myös lähihoitajien arkea ja asiakkaan oikeusturva edellyttää laillistetun ammattilaisen tekemiä kirjauksia tehdyistä toimenpiteistä. Hoiva-avustajia tarvitaan hoivaamaan, muttei korvaamaan vanhusten ja vammaisten hoitotyön tekijöitä.

Tuula Javanainen kirjoitti (SK 1.4.), että sähkön siirtohintojen nousu ei johdu tuulivoimasta. Sähkö ei siirry langattomasti tuulivoimalasta sähköverkkoon. Tätä varten on pitänyt rakentaa uusia sähköasemia ja uutta sähköverkkoa. Normaalikuuloinen kuulee tuulivoimalan huminan useiden satojen metrien päähän.

Pitäisikö Yyterin johonkin myyntipisteeseen perustaa kolikkokeräyspiste. Kertyneillä varoilla ostetaan Lukon joukkueelle ja Rauman Bojille rantapalloa. Hyvää kesälomaa Lukko.

Kevättä rinnassa patasydämellä, kun Lukko on ulkona. Kyllä lämmittää mukavasti.

Jos halutaan kesällä lavoille väkeä, niin esimerkiksi Poikeljärven tanssilavalla on helppo järjestää taitaville altakäden viuhtojille oma soppi. Se ei paljon tilaa vaadi, kun steppaa paikoillaan ja huitoo käsillään.

Siis tasan tarkkaan käyttömaksu on tullut maksettavaksi, että tiet pidetään kunnossa, turha sanoa muuta!

Suuret kiitokset kaikille ihanille ihmisille, jotka pitivät minusta huolta Satasairaalan KIR 2:lla 1–3.4. Voimia teille.

Pihlavan koulun pihasta on kaadettu terve ja kaunis omenapuu. Männyt jo kaadettiin. Pitikö tämäkin vielä tehdä? Jälkipolville ei jätetä mitään. Voi aikoja, voi tapoja.

Hei haloo kaupunginhallitus ja -valtuusto. Taas peruttiin Isomäki Areenan konsertit (19.3. ja 29.4.) kannattamattomina. Ei yleisöä kiinnostanut. Ässien pelitkään ei kiinnosta. Kallis palloiluhalli pitää saada pelejä ja konsertteja varten. Seuratkaa nyt vähäsen todellisuutta ja unohtakaa suuruudenhulluus.

Keittiömies oli varmaan innoissaan, kun hellapoliisi komensi tekemään molempien yhteistä suuresti suosimaa herkkua, kiusauslaatikkoa kaikilla mausteilla.

SK 3.4. Hauskaa! Minäkin luulin kirjastoa uimahalliksi, kun joskus aikoinani tänne muutin.

Muistan kirjaston sijainneen Otavankadulla puutalossa 70-luvulla.

Vihdoin järjen ääntä. Yrjö Saraste kirjoittaa täyttä asiaa SK 3.4. Vihreät ovat uhka Suomen tulevaisuudelle. Viljelijät ovat asiantuntijoita. Antakaa heidän tehdä työnsä rauhassa.

Raija Salo, olet asian ytimessä. Näyttää siltä, että valtuutetuille palkkioiden suuruus on suurempi asia kuin hyvinvointialueen perustaminen. Vuosi kuluu nopeasti ja paljon on vielä päätettävää ja tehtävää. Yksi hyvinvointialueen tuleva työntekijä

Lahon puun kaatumista naapurin talon päälle ei korvaa puun omistajan vakuutus, vaan puun omistaja itse.

Olen vuosien saatossa oppinut, että jos joku ei toimi, selvitetään muuttujat ja asiat, jotka eivät muutu. Ongelman aiheuttaja on se, joka pysyy samana muuttujista huolimatta. Kokemäen seurakunnassa muuttuja on kirkkoherra. Voisiko tästä päätellä jotain? Ongelmien syy on siis "joku" muu.