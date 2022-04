Tekstaripalstalla jatkuu keskustelu tanssista, hoitajien palkoista ja Porin pääkirjastosta.

Löysin hautausmaalta naisten rannekellon. Vein hautausmaan toimistoon.

Vuorotyöläisenä, varsinkin yötyötä tekevän rauhaa häiritsee myös yörauhan häiriintymisen lisäksi päiväaikainen meluaminen asuntoalueilla, kuten esimerkiksi kovaääniset mopot ja mopoautot, jäteautojen ynnä muiden isojen autojen liikehdintä, lasten meluaminen ja trampoliinin kitinä. Hiljaista asumista taas löytyy taajamien ulkopuolelta. Vuorotyöläinen

On väärin väittää, ettei netistä ostetusta alkoholista ole maksettu veroja. Totta kai ne on maksettu, siihen maahan mistä on tilattu. Niinhän Suomeenkin maksavat suomalaiset firmat, joka myyvät tavaraa vientiin. Mikä tässä on niin vaikeata. Alkon monopoli on purettava suorastaan laittomana. Maksetaan poliitikoille mieluummin vaikka tyhjästä kuin typerästä ja kalliiksi tulevista hillotolpista.

On aivan uskomatonta, että edelleenkin vain ajetaan tuulivoimaloita maastoon ja lähelle ihmisten asuntoja. Nykypäivänä on muita vaihtoehtoja sähkön tuotantoon. Lyhytnäköistä ajattelua taas tämäkin. Kunnat vetoaa tuloihin, maanomistajat myös. Ihmettelen miten hiljaa ovat luonnonsuojelujärjestöt ja kaupunkilaiset vihreät. Myllyt eivät kuulu luontoon. Laitettakoon sinne, missä on jo valmiiksi teollisuutta. Surullista nyt jo, kaivokset ja aukkohakkuut pilaavat luontoa.

Satakunnassa valituiksi tulleet aluevaltuuston luottamushenkilöt osoittautuvat ahnelaukuiksi palkkioiden suhteen. Kukapa enää viitsii äänestääkään.

Tanssimisesta vielä. Miksi tämä "käden ali viuhtominen" aina niin kovin ärsyttää? Siksikö, kun joku viitsii opetella muutakin kuin pelkän vaihtoaskeleen, vai mistä on kyse? Ei kai se ole keneltäkään pois. Viuhtojatkaan ei arvostele perinteisempiä tanssijoita, joten annetaan nyt kaikkien tanssia tyylillään. Ja muuten, kaikenlaista musiikkia voi tanssia monella tyylillä, kun tanssii vaan.

Huomio koiranomistajat. Miksi otatte koiran kerrostaloon? Koira ei kuulu kerrostaloon. Jos se on niin sanotusti perheen jäsen ,jätättekö pienen lapsennekin kotiin ulvomaan päiväksi tai yöksi, kun menette töihin?

Kiitos Jyrki Laiho! Frank Gambalen huikeaa kitarointia oli mahtava seurata intiimissä klubiympäristössä, muutaman metrin etäisyydellä mestarista. On etuoikeus saada porilaisena nauttia Validi Karkian laajasta ja laadukkaasta tarjonnasta. Hienoa työtä.

Autoilijoilta peritään käyttömaksu, että tiet pidetään kunnossa. Minne ne rahat menevät? Vaatii vastausta!

Olenko tylsä. En ole niin itserakas enkä itseeni kyllästynyt, että alkaisin toistuvasti toistaa samoja juttuja. Eikä ole tarvetta itseni kanssa viestittelyyn. En aio olla niin raukka, että alkaisin iäkkäitä naapureita tällä palstalla kiusaamaan, enkä muuallakaan.

Kiitos Rita Ristikoista! Joskus sattuu taitajallekin virheitä. Esimerkiksi ulpukan lehdet kelluvat tasaisen litteinä veden pinnalla, eikä niissä ole teräviä kärkiä. Ja teeri ei ole metso.

Hieno ja koskettava Juulia Nevalan kolumni (SK 31.03.22) Surun, toivon, ehkä ilonkin tunteet nousivat pintaan.

Hoitajien palkankorotukset, vähentääkö ja pienentääkö palkankorotus hoitajan suurta päivittäistä työmäärää mitenkään, ja mitenkä korotus auttaa työssä jaksamiseen, kun se nytkin on jaksamisen rajoilla.

Olin hoidossa Satasairaalassa Kir3-osastolla. Kaikki ne ihanat hoitajat pitivät minusta hyvää huolta ja ansaitsevat paremman korvauksen tärkeästä työstään.

Pitäisi nyt ensimmäiseksi poistaa Porin pääkirjaston pohjoisseinän vieressä Gallen-Kallelankadulla olevat isot puut, jotka sateella roiskivat vettä seinään. Ei tarvita edes rakennusalan koulutusta, jotta ymmärtää niiden haitallisuuden rakenteille.