Pöyristynyt kirjastokeskustelu jatkuu tekstaripalstalla, mutta uusia ehdotuksiakin tehdään.

On hienoa, että kaupunki satsaa Yyteriin. Kehittäjiltä on kuitenkin unohtunut ensivaikutelman tärkeys markkinoinnissa. Yyterin sisääntulo punaisine Y-kirjaimineen on neuvostoaikaisen kuin nuorisoleirin sisäänkäynti. Sisäänkäynnistä on tehtävä nopeasti Yyterin ainutlaatuista arvoa korostava, jotta muut satsaukset eivät me hukkaan.

Uskomatonta, miten kirjasto on jätetty heitteille. Nyt kaupungintalon väki kirjastoon viikoksi, niin alkaisi löytyä rahaa. Palloiluhalli jäihin ja rahat meitä kaikkia palvelevan kirjaston remonttiin! Miten tämä Porimme osaakin kunnostautua näillä negatiivisilla uutisilla, Himmeli viimeksi. Tässä ei enää Porisuhdeneuvojakaan auta!

Luin kirjastouutisen, järkytyin ja häpesin porilaisuuttani. On kaikkien etu, että jotain tehdään heti! Lakisääteinen toiminta, kirjastopalvelut, on tällä hetkellä täysin ala-arvoisesti hoidettu. Erityisopettaja, mummo

Pääkirjaston voisi siirtää Isosannan sahalle. Hieno rakennus hienolla paikalla saisi sopivaa käyttöä ja kirjasto uudet tilat.

Nyt seuraa (ehkä typeräkin) ehdotus: Mitä jos kirjasto ja urheiluhalli olisivat yhteinen rakennus ja pistettäisiin Aittaluotoon. Kirjaston on oltava kaupungin keskustassa. Pääovi kirkolle päin. Aittaluodosta lähtee Power entisen Prisman tiloihin ja sen ympärillä on joutotilaa. Herralahden kenttä palvelee myös uutta urheiluhallia. Pysäköintitilavinkujille olisi tilaa lähempänä Seikun sahaa.

Ulkopaikkakunnalta muuttaneena luulin pitkään, että Porin pääkirjasto on uimahalli. Ilmeisesti sisätilatkin puhuvat tämän puolesta kaikessa kosteudessaan.

Kiitos Juulia Nevalalle aidosti sydämellä kirjoitetusta kolumnista SK 31.3.2022. Arjen pienien hetkien vaaliminen on valtavan merkityksellistä.

Kannattaa pilkkoa se ylin klapi säleiksi,joten onhan sitä kirvestä osattava käyttää.

Erittäin asiallinen ja aiheellinen kirjoitus Porin Linjojen ajosuunnittelusta (SK 31.3. Jonne Varpomaa). Arvoisat suunittelijat, ei nyt kannattaisi ottaa henkilökohtaisesti kyseessä olevaa kirjoitusta, vaan ottaa neuvoista vaari ja tehdä korjausliike.

Jonne Varpomaa, älä luovuta. Pori on Suomen mopoautopääkaupunki ja syy on yksin Porin Linjojen. Minnekään ei pääse mistään.

Varpomaalle, ei Porin Linjat suunnittele bussireittejä, vaan kaupungin palkkaamat konsultit!

Valtakunnansyyttäjä maksakoon uskonsotansa omasta pussista, jos käräjäpäätös ei miellytä! Kynnys veronmaksajien rahojen tuhlailuun nousisi. Tapio Käkelä

Pitkästä pitkästä aikaa jotain järkevää päätöstä Suomessa. Rautatiekuljetukset Venäjältä on tärkeämpiä Suomelle kuin Venäjälle.

Porin kaupunki rahoittaa Ukrainan sotaa sallimalla Venäjältä junilla tulevan hiilen laivaukset Tahkoluodosta. Hävetkää päättäjät!

Pitihän se arvata. Satakuntalaisten hyvinvointialueesta on tulossa harvojen hyvinvointialue, kun rajalliset resurssit menevät byrokratian pyörittämiseen. Yhteinen hyvä unohtui heti, kun tuli kysymys omista eduista. Palkkiot on ehdottomasti suhteutettava muiden vastaavien alueiden palkkioihin. Sen nyt luulisi olevan kaikille valtuutetuille selvää. Jos ja kun tulosta syntyy, palkkioiden suuruuteen voidaan aina palata ja niiden suuruutta työn vaativuuteen ja määrään verrata. Raija Sulo