Mitä trendikkäämpi kahvila, sitä teennäisempää asiakaspalvelu on

Tekstiviestipalstalla toivotaan tanssipaikoille muuta kuin vain viuhtojille sopivaa musiikkia.

Pistin uunin pesään viisi koivuklapia ja päälle massapahvisen tiun munakennon. Kenno paloi, puut eivät. Kuka pelle on keksinyt päältä sytyttämisen ja miten se tapahtuu? Eihän kemikaaleilla?

Nykytanssit. Ei todellakaan enää kiinnosta, vaikka kyllä mieli tekee. Syynä on orkesterit, suosivat viuhtojille sopivaa musiikkia. Toinen syy tanssikurssit, näin on tuhottu perinteinen tanssi. Kyllä tanssijoita löytyy, kunhan olis tasapuolista musiikkia. Ja liikuntamuotona mitä parhainta. Samoin hiihdosta tuli luistelua.

Täyttä asiaa kirjoitti Tiina Arlin (SK 28.3.) parveketupakoinnista. Joudumme kaikki nauttimaan tupakasta, poltamme tai emme. Tupakoitsija on sieltä itsekkäimmästä päästä oleva ihminen.

Saamme olla kiitollisia, että meillä on viisas presidentti. Hänen harkitseva asenteensa Nato-jäsenyyteen sopii opiksi muillekin. Vaakakupissa ovat vastakkain jäsenyydestä oletettu turva, toivottavasti, tai ärsyke arvaamattomalle naapurille ja ehkä Ukrainan kaltainen kohtalo. Rauniolla on ikävä olla.

Kahviloiden asiakaspalvelusta: nykyään tuntuu olevan niin, että mitä trendikkäämpi kahvila, niin sitä teennäisempää asiakaspalvelu on. Työntekijät ovat niin ylikohteliaita, että se menee jo lipevyyden puolelle. Tuollainen käytös ei ole luonnollista, ellet satu olemaan Pohjois-Amerikasta kotoisin. Antaisitte työnantajat henkilökuntanne olla luonnollisen kohteliaita, siitä jää hyvä mieli, ei teennäisyydestä.

Kävin Karhujen peliä katsomassa urheilutalossa, jossa olen käynyt viimeksi 20 vuotta sitten, paluumuuttaja kun olen. Urheiluhalli sisältä oli sanoinkuvaamaton. Niin sanottu katsomo, jossa muutamat 40 vuotta vanhat lauteet, äänentoisto rautaa. Kuulutukset pelkkää mutinaa, josta ei saanut selvää. Telinevoimistelijoiden tilat naurettavat. Enpä olisi uskonut, että tämän tasoista urheiluhallia Suomesta vielä löytyy.

Toukokuussa 2021 bensa maksoi noin 1,70 euroa litra, lämmitysöljy 2021 noin 1,00 euroa litra. Nyt bensa on noin 2,30 euroa litra ja lämmitysöljy yli 1,90 euroa litra. Kuka puhuu palturia ja mistä hinnan nousu johtuu. Maailmanmarkkinahinta ei ole tuplaantunut, mutta lämmitysöljyn hinta on tuplaantunut vuoden takaisesta. Hinnat on tarkistettu.

Syy, miksi Tampereella on jatkuvasti meneillään jokin iso kallis hanke, on yli puoluerajojen esiintyvä ahneus. Kaikkia hankkeita perustellaan vetovoimalla ja vielä valtion pitää tukea niitä. Puitteet pitää olla hienot, ihmisten hyvinvoinnilla ja luonnolla ei niin väliä. Satakuntalaisten vaatimattomuus ja kriittisyys on pelkästään terveen järjen käyttöä näinä maailman muuttuvina aikoina. Entinen tamperelainen

Naapurini, yörauha kello 22–07 koskee myös pientaloalueita. Ulkoilutat koirasi piha-alueella päivittäin tämän ajan ulkopuolella, eikä siinä muuten mitään, mutta niiden jatkuva haukkuminen herättää naapuruston. Meitä on täällä muun muassa vuorotyöntekijöitä ja koululaisia, ja alkaa ketuttamaan nämä säännölliset alkuyön ja aamun kello viiden herätykset. Me sovitaan tänne kyllä kaikki, kun yritetään itse kukin huomioida myös muita.

Niille, jotka kaipaavat Isomäen alueen kokonaisvaltaista suunnittelua: tutustukaa Isomäen alueen yleissuunnitelmaan ja sen pohjalta juuri vahvistettuun asemakaavaan.

Tekstaripalstalla ei pitäisi julkaista tekstareita, joissa pyritään määrittelemään, mitä tekstaripalstalla julkaistaan tai ei julkaista.

Koettiin vaaratilanne koiralenkillä, kun vastaan tullut ison koiran omistaja oli syventynyt puhelimeensa, eikä havainnut ennakkoon meitä ja pientä hauvaamme.

Lämmin kiitos Sinulle, joka löysit 25.3. Halpa-Hallin pihasta mieheni kuulolaitteen ja veit sen kassalle. Tuli suuri ilo. Hyvää kevättä.